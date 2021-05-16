日本哪個景點你想再去？盤點5個外國旅客想再次體驗的旅遊經歷

撰文： LIVE JAPAN 最後更新日期： 2021-05-16 10:02

在世界各地都因為新型肺炎疫情蔓延而情勢嚴峻的現在，想必很多人一邊看著以前PO在FB或IG上的旅遊照片，一邊重新回味當時的旅遊氣氛吧。雖然現在還無法出國旅遊，光是看到美麗的風景照、看起來令人垂涎三尺的美食照，也一樣能體會到旅遊興奮的心情。

在去過的日本景點中，還想再去一次的地方是哪裡？還想再品嘗一次的美食又是什麼呢？這次LIVE JAPAN訪問到許多造訪過日本的各國人士，看看大家在自己拍下的旅遊照片中，還想再重新體驗一次的經歷是什麼吧！（以下回答僅為受訪者個人意見）

日本魅力沒法擋！你也想再次體驗這些美食、大自然、觀光點嗎？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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日本的魅力當然不只這些！一起等待可以創造新的旅遊回憶的日子到來吧

每個人拍下的旅遊照片都各有不同，對於日本的回憶也是如此，大家擁有的回憶都是十分珍貴的。偶爾回憶一下過去旅途中發生的趣事，重溫一下當時的心情吧。在一邊等待可以再度自由旅行的同時，也先來計劃看看下次要去什麼地方旅行吧！

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【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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