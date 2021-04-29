撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-29 15:26

做空姐是不少女生小時候的夢想職業，希望可以「寓工作於娛樂」，去旅行順便完成環遊世界的夢想！早前，日本全日空航空（ANA）宣佈開設YouTube頻道「Blue Sky News」，請來入職7年的空中服務員大野小姐，拍片介紹空姐們在飛機以外的職場日常，藉此加深了解機組人員的真實工作情況。

（Blue Sky News@YouTube）

平時多數都是在飛機上才會見到空中服務員，除了「Coffee or Tea」，你對他們的工作又了解多少？今次全日空航空（ANA）的YouTube頻道「Blue Sky News」，就請來入職7年的空中服務員大野小姐，拍片介紹自己一日的工作情況，公開機艙以外空中服務員的真實一面。👇👇制服可以自選顏色？最期待吃員工餐？即睇美女空姐日常工作8件事👇👇

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同場加映：北海道最窮漁村靠一件事全民變富豪？

早前，日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》攝製隊前往位於北海道最北方的猿払村，當地居民大部分全靠一件事而變身成為富豪，而且唯一花錢的地方竟然就是用來買地起屋？根據日本幻冬舍的「市村町年度人均收入調查」排行榜指出，人口僅有2,700人的猿払村竟然超越東京傳統「有錢人地區」世田谷區，成功擠入前十名，位列第9，讓一眾日本人大跌眼鏡！

原來猿払村在變成「富人村」之前，主要依靠農林業和採炭礦場為收入來源。不過在50年前，由於農林業和礦場的發展漸漸式微和衰落，當地人收入大減，一度成為日本最貧窮的村落。更有人調侃戲稱：「如果想知甚麼是貧窮，就去猿払村看看吧！」究竟當地居民是如何在谷底翻身，讓50年後的猿払村成功一躍成為全日本收入最高的村？

《月曜から夜ふかし》節目截圖

不過，當地村民卻表示「有錢無碇洗」，並公開獨自居住的過億豪宅，對當地人來說獨立卡啦OK房原來是必備配置？👇👇即按下圖看猿払村如何為日本「富人村」👇👇

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過億豪宅有幾「架勢」？即睇全文：北海道最窮漁村靠一件事全民變富豪 村民公開過億豪宅嚇呆主持！