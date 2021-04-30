撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-04-30 08:00

日本人有禮貌而且地方整潔，向來吸引香港人。至於對文化截然不同的外國人來說，各種日本獨有產物和文化現象，如是女僕咖啡、滿街自動販賣機，與其說「吸引」，不如說是「震撼」。有外國網站便列舉了33件事，一看便會令人感嘆：「這就是日本！」

（圖片來源 yinggong@unsplash.com）

外國網站boredpanda.com最近一篇文章列舉了33件事，形容是日本與別不同的象徴，又讚揚日本人的創意從不令世界失望，凸顯了日本人的獨特性 👇👇👇看看是哪33件事讓外國人感到震撼👇👇👇

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同場加映：居日外國人熱數16個文化衝擊！

曾有網民在Twitter上發起討論，向曾在日本居住或有旅日經驗的外國人提問：「來到日本之後，最令你驚訝的地方是甚麼？」帖文一出，隨即吸引很多外國人留言。有人認為日本人不懂變通的性格令他無法理解，也有人表示來日後才發現酒都可以無限暢飲，還有24小時營業的ATM竟然會「放假」？👇👇按下圖看外國人眼中的16個日本文化衝擊👇👇

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為何日本人仍然會用Fax機談公事？即看全文：日本人仲用Fax機？ATM竟然會放假？居日外國人熱數16個文化衝擊！

同場加映：MUJI不買後悔好物Top15

日本MBS電視台節目《サタデープラス》請來整理收納顧問梶梶谷陽子，推介15款春天必買的無印良品（MUJI）好物！今次上榜的好物範圍非常廣泛，涵蓋家居雜貨、急凍食品及收納用品等，部分可以在香港買到！👇👇👇即按下圖看MUJI不買後悔好物👇👇👇

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其中一款枕頭更被日本超人氣YouTuber「Hikakin」拍片推介，吸引過百萬觀眾收看，究竟有多舒服？即睇全文：MUJI不買後悔好物Top15 防水紙袋用途有驚喜 邊款枕頭最好瞓？