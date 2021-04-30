撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-30 17:14

觀塘新落成的裕民坊Yue Man Square商場將於5月舉行懷舊展覽，重現往日裕民坊情景！《香港01》旅遊頻道記者推介觀塘一日遊6大食玩買好去處，逛新商場之餘，還可以走到海濱參觀話題「半億噴泉」，還有區內多間必吃美食推薦！ （下列設施及產品款式以發稿日為準，最終安排視乎個別場所或商店而定）

【第一站】懷舊微型藝術展@裕民坊商場

裕民坊YM²是觀塘最新落成的商場，最近聯同快樂微型藝術會合辦「官塘‧傳情微縮藝術展」，以懷舊主題展出38件模型作品，當中更「神還原」昔日裕民坊的街景和老店，包括永興豆漿王、雞仔餅大王、興發生果店等。另外還有其他香港特色景點如灣仔藍屋、長洲搶包山等。👇👇👇特設AR區有咩玩？按圖看微型展靚相👇👇👇

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官塘‧傳情 微縮藝術展 地址：觀塘協和街33號裕民坊YM² 1樓中庭 及 裕民里 展期：5月1日至7月4日 時間：上午10時至晚上10時

【第二站】人氣法式多士店@Nutmad

逛完新商場，可以過馬路走到工廈區。推介這間餐廳主打西式意粉Risotto等，但最受歡迎其實是焦糖香蕉雪糕法式多士和慢煮黑毛豬！熱辣辣的多士外脆內軟，配上雪糕冰火交融，而且份量不少，兩個人食的話，主食叫一款就夠！👇👇👇按圖看有甚麼必食餐點及價錢👇👇👇

Nutmad 地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心9樓C號舖 營業時間：11:30am - 6:00pm（星期日至四）；11:30am - 9:00pm（星期五至六）

【第三站】巷弄壁畫打卡位@街後（the BackStreet）

觀塘工廈區不止出名有樓上咖啡店，還有藝術打卡位！社會企業「全城街馬」曾於2015年邀請過14位藝術家及中小學生參與「街後」計劃，在觀塘36條的工廈巷弄間繪畫壁畫，全長近千米的壁畫圍繞整個觀塘工業區。👇👇👇按圖看壁畫位置在哪？ 👇👇👇

【第四站】隱世木系家具店@廿一由八

走到較近海的鴻圖道，有間隱世工廈家具店叫「廿一由八」，原來因為店主姓黃，字體拆開便成為「廿一由八」四個字。主要有售木製家具，兼有自家木工場；且還開闢了部分區域作咖啡店，有藍帶資格的創辦人主理，食物質素有保證。在這裡逛逛尋找靚家品或者歎美食亦得。👇👇👇按圖看招牌食品推介及售價👇👇👇

廿一由八 地址：觀塘鴻圖道59號鵬光大廈11樓 營業時間：12:00nn - 6:30pm（逢星期一休息）

【第五站】半億噴泉朝聖@觀塘海濱花園

造價達5千萬元的觀塘音樂噴泉是港人話題建築物，4月開幕數天便因「不能過濾梘液」而關閉。雖然暫時未能親眼觀賞到其「壯麗」的音樂噴泉效果，不過來海濱花園散步，在「遺址」打個卡都是一樂事，傍晚時分還可以欣賞維港日落晚霞。👇👇👇噴泉最輝煌時期是怎樣？按圖看噴泉照片👇👇👇

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👇👇👇按圖看觀塘海濱花園其他打卡地方👇👇👇

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【第六站】足料惹味酸菜魚@淥鼎記

欣賞完日落之後，推介去這間餐廳晚餐。淥鼎記主打火鍋、雞煲及酸菜魚，平時可以單點，不過晚市就供應任食火鍋。酸菜魚大盤足料，魚肉切片去骨，入口嫩滑，用上傳統老壇製法，酸辣比例剛剛好，十分有口碑。👇👇👇還有點心吃？按圖看推介食物👇👇👇

淥鼎記 地址：觀塘觀塘道414號壹亞太中心8樓 營業時間：10:00am - 4:00pm；5:30 - 10:00pm

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🤤同場加映1：全港最正雞蛋仔🤤

雞蛋仔是香港馳名中外的「名物」，現時網民追捧的是哪一間？根據網上關注組分享，推介6間最當紅的人氣雞蛋仔店！👇👇👇最紅「豬柳蛋」雞蛋仔有幾吸引？按圖看其中2間雞蛋仔店介紹👇👇👇

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✨同場加映2：螢火蟲好易睇？✨

最近螢火蟲開始活躍，有不少網民成功拍下牠們的美態！推介幾個賞營勝地，有的巴士去到交通方便，有的路線簡單，親子夜行都可以！👇👇👇最大機會見到營火蟲的地點在哪？按圖看地方及路線介紹👇👇👇

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