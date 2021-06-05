台網民熱議肉乾品牌排行榜　這一間顛覆傳統超受歡迎無懸念登榜首

撰文：DailyView網路溫度計
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眾多種手邊零食，其中最受歡迎的，莫過於越嚼越香風味多變的各式肉乾了，肉乾是下酒時刻、嘴饞午後和年節送禮時幾乎不會出錯的好選擇。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，十大網路上最熱門的肉乾品牌，涮嘴又美味，趕快加入清單，當買零食時好好參考吧！
除了快車肉乾、美珍香、黑橋牌、新東陽，還有其他品牌的豬肉乾、牛肉乾、雞肉乾以至杏仁肉紙一定要識！為你介紹台灣十大熱門的肉乾品牌（點圖放大閱讀）▼▼▼
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分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月03日至2021年02月01日，共一年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『肉乾品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】