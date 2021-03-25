朱智賢推介4大行山路線　蓮麻坑礦洞探險、挑戰蚺蛇尖、三牙全走

撰文： 小學雞 最後更新日期： 2021-03-25 17:40

女藝人朱智賢（Ashley）轉型當上YouTuber，分享行山樂趣。《香港01》旅遊頻道記者為大家整理她分享的4條挑戰級路線，和登山時的貼士。

2020年朱智賢與有婦之夫黎振燁偷食一事令形象插水，停工近一年才再現身，而休息期間，她就化身實力派「山系KOL」，不止在社交平台瘋狂分享行山照，更上載了多條YouTube行山影片。👇👇👇按圖看朱智賢行山打卡照👇👇👇

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【1】香港三尖之一：青山

海拔581米的青山是香港三座最尖削的山峰之一，東面就是屯門市中心。青山之上樹木較少，加上地旱風化，造成十分有名的「港版大峽谷」奇景。朱智賢推介這條路線給時間不多又想練體能的人，因為山路不長，她自稱50分鐘上到頂，卻幾乎全是樓梯，比較辛苦。👇👇👇最靚打卡位在哪？按圖看「青山」路線走法及3個貼士👇👇👇

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【2】禁區秘景：蓮麻坑礦洞

蓮麻坑大部分地區於2016年解封，山友都可以自由遊覽礦洞。Ashley推介這條因為相對簡單，不算難行，而且可以在壯麗的礦洞打卡，有冒險感覺。要留意路線之中小路多，較易迷路。👇👇👇有個山頭會出現「小型龍捲風」？按圖看「蓮麻坑」路線走法及7個貼士👇👇👇

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【3】全港第2高山：鳳凰山「三牙全走」

所以謂「三牙全走」，即是行勻鳳凰山南部3個山麓東狗牙、中狗牙和西狗牙，是山界4大「考牌路線」之一。Ashley表示路線夠好玩，挑戰到不少上山下坡路，如「一線生機」、「奪命斜」、「閰王壁」等。👇👇👇 哪段路最驚險？按圖看「鳳凰山」路線走法及4個貼士👇👇👇

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【4】最尖山峰：蚺蛇尖「一尖三咀四灣」

位於西貢，雖然海拔468米的蚺蛇尖不算高，山勢卻是全港最尖削陡峭，被譽為「三尖之首」。是次Ashley所行的是山藝挑戰者「考牌路線」之一，預計全程需行超過12小時，所以她於凌晨出發挑戰。👇👇👇 Ashley讚一個地方似世外桃源！按圖看「蚺蛇尖」路線，由起點至米粉咀之中4個貼士👇👇👇

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🏕️同場加映1：荒謬露營行為事件😂

新手露營很多事不懂，結果可能做出不少荒謬行為。以往香港都曾有令人不可置信的營友經歷，這裡就看到其中7件事件。👇👇👇為何被蚊叮都要報警？按圖看7件露營膠事👇👇👇

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🍛同場加映2：老牌餐廳地標消失🍛

香港有不少曾被當作地標的餐廳建築，隨經濟洪流被消逝。大家會否試過用餐廳、商店去認路？以下這些餐廳，一提起便知是哪一區。👇👇👇按圖回顧已消失的地標餐廳👇👇👇

何文田名物已消失！還有旺角2間代表食店......想看全部10間餐廳資料，請按➡️【37載沙田利苑結業！10間地標餐廳已消失：旺角沙嗲王、西九龍明將】⬅️觀看全文