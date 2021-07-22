【酒店熱話 / Staycation熱話】去Staycation最重要的因素是好天氣，如果訂好海景房才遇上大雨，窗外白茫茫一片，欲哭無淚！近日有網民在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」分享自己入住港島海逸君綽酒店時遇到大雨，甚麼景觀都看不見，直呼：「老婆我對你唔住！」



網民分享自己入住港島海逸君綽酒店時遇到大雨，甚麼景觀都看不見。（香港 Staycation 酒店交流谷圖片）

有網民在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，分享自己入住港島海逸君綽酒店時的悲慘經歷，他在登記入住時被告知原先用2000元訂的高級海景房已客滿，職員指會為他升級至豪華海景房。但是事主上到房才發現景觀不但被對面的建築物遮擋，更因為遇上大雨，窗外視野不清，夫婦二人十分失望，指「我地本身真係好期盼今日，但見到個景真係超失望！」

事主發現景觀被對面的建築物遮蔽，更因遇上大雨，完全看不到海景。（香港 Staycation 酒店交流谷圖片）

網民見到事主的悲慘遭遇後，紛紛留言表示同情，有人笑說「我以為我去咗靈異group」、「呢啲係咪叫違反商品說明條例？」、「標明海景房，但唔畀海景房你係佢嘅失職，兩者價錢都相差幾百蚊啦！」。

有不少網民貼出同樣在Staycation間遇上大雨的情景安慰樓主，表示樓主不是獨自一人。不過有網民貼出在同一間酒店的海景靚相「晒命」，指天氣決定一切。👇👇👇☔天氣不似預期！點圖即睇網民落雨Staycation遭遇☔👇👇👇

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😠同埸加映1：5大Staycation討厭行為😠

有網民發文批評有住客穿着外出的衣服進入泳池範圍，霸佔沙灘椅打卡拍照，事主亦要為了避開鏡頭而要左閃右避，瞬間興致盡失！除了泳池打卡行為十分討厭之外，有其他行為也是非常「乞人憎」，在Staycation期間遇上他們，分分鐘破壞放假心情！😠😠😠點圖即睇5大Staycation住客乞人憎行為👇👇👇

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🐶同埸加映2：全港9間寵物Staycation酒店🐱

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