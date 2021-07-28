【東京奧運2020／奧運獎牌／行山路線】繼「193劍神」張家朗奧運奪金，港隊女飛魚何詩蓓今日（28日）在東奧200米自由泳奪得銀牌，全城興奮！原來何詩蓓除游泳外，同樣喜歡行山玩水。《香港01》旅遊頻道記者整合了5個何詩蓓曾經去過的行山路線，想跟女飛魚何詩蓓去行山？即睇下文啦！



何詩蓓為港隊奪得銀牌。（高詩琦攝）

【1】萬宜水庫—蠄蟝石頂睇水塘

何詩蓓經常分享到郊外游山玩水的照片，她曾到過萬宜水庫行山，拍下在蠄蟝石頂看水塘的照片。登上由六角柱岩石組成的蠄蟝石，可俯瞰到整個萬宜水庫景觀，十分壯觀！👇👇👇即睇萬宜水庫靚景及路線詳情！👇👇👇

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【2】石澳—泳灘游水+大頭洲看奇形怪石

在泳池外，何詩蓓都很喜歡到大自然玩水，她早前到過水清沙幼的石澳泳灘游水，打卡位就是在充滿特別形狀岩石的大頭洲上。除了泳灘，石澳也有很多著名景點值得一去，包括歐陸風彩色小屋、早前重開的情人橋等等，在跟何詩蓓去石澳的同時不妨順便周圍遊覽打卡！👇👇👇即睇石澳必去景點靚相！👇👇👇

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【3】汀九村—隱世花園賞汀九橋日落

何詩蓓更會發掘隱世秘景！她曾到過汀九村的小巷打卡，汀九村背山面海，在縱橫交錯的小巷都可以看列汀九橋，在附近的汀九灣泳灘更是個寧靜的隱世泳灘，是觀賞日落的最佳地點，被稱為汀九居民的秘密花園！🌅🌅隱世泳灘點去？即睇汀九橋靚相及交通詳情！👇👇👇

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【4】太平山頂—盧吉道睇維港夜景

維港景色堪稱是全港最美景色，熱愛香港的何詩蓓當然會觀賞維港景，太平山頂不止得山頂凌霄閣可以看維港景，附近的盧吉道路線同樣可以飽覽香港島、鯉魚門、九龍一帶景色，而且平坦好走，適合任何人士行走。🌇🌇入黑時景色更美！即睇太平山頂靚相及交通詳情！👇👇👇

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【5】長洲東灣泳灘—觀賞日落美景之選

東灣泳灘是長洲最大的沙灘，水質清澈，每年都吸引不少遊客及港人前來戲水。喜愛游泳的何詩蓓也不例外，曬得一身健康膚色的她會到沙灘玩水！👇👇👇可以遠眺南丫島及香港仔！即睇長洲東灣泳灘靚相！👇👇👇

作為香港人，當然要好好支持香港運動員！今年香港派出46個運動員出戰奧運，包括「牛下女車神」李慧詩以及「混血飛魚」何詩蓓等等。有4個港隊的比賽項目都是晚飯時段中進行，可以邊食飯邊支持香港運動員！👇👇👇即睇晚飯時段4個港隊出戰比賽日子！👇👇👇

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🌅同埸加映1：7大連島沙洲好去處🏝️

疫情之下，港人已經近兩年無法飛去日本旅行，一定好掛念日本靚景！想睇連島沙洲不一定要去日本小豆島，香港都有「天堂之路」！《香港01》旅遊記者整理了7大靚景連島沙洲，全部都可以欣賞到日落，當中2個更屬於世界地質公園，可一併欣賞特別的岩石地貌。👇👇🌅日落好去處🏝️點圖睇香港7大連島沙洲👇👇👇

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😍同場加映2：大澳6大《大叔的愛》必去取景好去處😍

《大叔的愛》來到尾聲，相信各位粉絲一定不捨田田和阿牧二人在大澳拍拖的甜蜜時光！《香港01》旅遊記者盤點了《大叔的愛》在大澳的6個取景地，當中有個地方是欣賞日落連大澳風景的最佳地點，各位粉絲可以跟住「田牧」CP去大澳一日遊！👇👇👇點圖即睇大澳6大好去處👇👇👇

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