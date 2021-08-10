本港近日天氣持續不穩，連日大雨令相對濕度再次升至百分之90或以上。遇上潮濕天氣，家居浴室容易滋生霉菌，除了瓷磚隙縫的礙眼「黑色一點點」，原來平時經常被忽略的天花板都是需要特別注重防霉措施的高危地點，即睇日本家務達人傳授5招浴室防霉貼士，預防雨季帶來的家居煩惱！



（KSB瀬戸内海放送@YouTube）

【第1招】熱水清洗浴室

出現霉菌的主要「元兇」有三個，包括是溫度高、濕度高、灰塵及人體的皮脂污垢等。專家建議在使用浴室後，可先用大約攝氏50度的熱水沖洗一遍浴室的地面及牆壁，去除入浴後殘留的皮脂、番梘等污垢。

（KSB瀬戸内海放送@YouTube）

另外，平時甚少進行清潔的天花板原來是霉菌滋生的高危地點，不為意的話，隨時會令浴室。而最難搞的瓷磚「黑色點點」，又有甚麼方法可以快速解決它們？👇👇按下圖看日本家務達人教5招浴室「去霉大法」👇👇

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同場加映：落雨怕滑倒？日本警視廳教一招有效防跣！

踏入風季，為大地帶來狂風大驟雨。天雨路滑，最怕就是鞋底跣導致意外跌倒，甚至受傷！近日有日本電視台根據日本警視廳推薦的方法，分享4招日本警視廳傳授的生活小秘訣，並實測一招利用簡單小物貼在鞋底，即可達到防滑效果，而且可以維持一整天並不易脫落，雨季必學！

（ANNnews@YouTube）

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即睇全文：落雨怕滑倒？日本警視廳教鞋底加一小物有效防跣！附4招生活秘技