大阪梅田酒店11間推介｜免費溫泉／2分鐘到車站／人均$160起

梅田酒店住宿2024！去大阪旅遊，想方便可以選擇梅田酒店，既有多條交通路線連接京都及神戶外，同時齊集購物商圈、美食餐廳等。《香港01》「好食玩飛」編輯團隊整理11大梅田酒店必住推介，最快2分鐘就可直達車站、JR，且鄰近各大百貨商場及美食街，有間最平房價人均$160起！去大阪旅遊可以同時查看心齋橋酒店推介、難波酒店推介、大阪親子酒店推介，訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

梅田酒店推介【1】阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）

阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）於2019年開業，距離JR大阪站3分鐘步程，來往阪急電車大阪梅田站和地鐵御堂筋線梅田站亦只需步行大約5分鐘，鄰近梅田藍天大廈之餘附近更有商店街、百貨公司、餐廳等配套，地理位置極佳！酒店在Agoda上獲得8.9分的超高評價，客房設計主題分為「大阪城」、「鄉村」、「梅」風格，展現了大阪當地獨有特色。客房設有浴缸、淋浴設備及智能馬桶，床頭設有各規格的電源插座。酒店付有自助洗衣機及外送洗衣服務，非常貼心！

阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）

房價：人均HKD$362（雙人床房＜12～23樓＞）

地址：大阪府大阪市北區大深町1番1號

交通：JR大阪站步行3分鐘

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梅田酒店推介【2】大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）於2023年8月才開幕，客房以寧靜優雅風格為主，主打輕奢木質風格，亦讓人有居家的舒適感。酒店亦設有SPA、公共浴場、私人浴池等設施，更提供免費早餐，讓你可以多重放鬆、多重享受！此外，酒店地理位置亦非常優越，除了鄰近地鐵站以外，附近亦有不少大型購物商場，出行方便之餘掃貨亦一流！

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

房價：人均HKD$311起

地址：2-15-9 Sonezaki, Kita-ku, 梅田, 大阪, 日本

交通：地鐵梅田站步行3分鐘

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梅田酒店推介【3】大阪新梅田莫克西酒店（Moxy Osaka Shin Umeda）

大阪新梅田莫克西酒店（Moxy Osaka Shin Umeda）於2020年開幕，屬萬豪酒店旗下酒店品牌，距離梅田站及大阪站均步行約10分鐘，前往JR福島站則步行5分鐘，距離瑠璃光院、地蔵寺等景點亦相當近，地理位置極佳！酒店以潮流時尚設計作裝潢，客房風格亦讓人有渡假感覺。雖然客房空間不算寬敞，但亦乾淨舒適，且可以望到熱鬧的城市景色，部分客房更提供獨立浴缸！

大阪新梅田莫克西酒店（Moxy Osaka Shin Umeda）

房價：人均HKD$448起

地址：7-22-1 Fukushima, Fukushima-ku, 梅田, 大阪

交通：JR福島站步行5分鐘、梅田站及大阪站步行10分鐘

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梅田酒店推介【4】大阪梅田Intergate酒店（Hotel Intergate Osaka Umeda）

大阪梅田Intergate酒店（Hotel Intergate Osaka Umeda）於2021年開幕，距離西梅田站僅3分鐘步程，交通非常方便！酒店提供各樣設施，例如頂層有玻璃大浴場，可以一家大小觀景浸泡，更提供免費咖啡飲品、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等。客房方面，設計富有現代時尚感，寬敞明亮，部分客房配備浴缸，不過即使選擇的客房沒有浴缸也沒關係，因為酒店亦設有桑拿及熱水浴缸（Hot Tub），同樣可以享受與放鬆！

大阪梅田Intergate酒店（Hotel Intergate Osaka Umeda）

房價：人均HKD$486起

地址：2-5-2 Kita-ku Umeda, 梅田, 大阪

交通：JR大阪站步行5分鐘、西梅田站步行3分鐘

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梅田酒店推介【5】大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）

大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）距離JR大阪站只需步行5分鐘，梅田站則步行約10分鐘，出行非常方便！附近不但齊集藥妝店及24小時便利店，而且有許多餐廳、百貨及購物街，吃喝玩樂一應俱全。酒店客房乾淨舒適，環境寬敞，可以從窗外看到城市風景，酒店更提供免費桑拿及溫泉，最貼心的是男生可以享用乾式桑拿，女生則可大歎蒸汽式桑拿，非常貼心！

大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）

房價：人均HKD$399起

地址：1-12-8 Sonezaki-Shinchi, Kita, 梅田, 大阪

交通：JR大阪站步行5分鐘、梅田站步行約10分鐘

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梅田酒店推介【6】阪急國際酒店（Hotel Hankyu International）

阪急國際酒店（Hotel Hankyu International）從梅田站僅需步行3分鐘，踏離梅田鬧市區只需10分鐘步程，酒店靠近地下美食街，若想前往購物中心及其他食街，亦只是步行15分鐘，地理位置極佳！酒店裝潢設計古典優雅，客房均具低調奢華美感，同時帶來濃郁藝術氣息，非常舒適，而且由於客房均位於高層，從窗外可以飽覽無死角夜景，將大阪景致盡收眼底，加上空間感十足，更可於浴室內的絕美大浴缸打卡，物超所值！

阪急國際酒店 (Hotel Hankyu International)

房價：人均HKD$595起

地址：19-19 Chayamachi Kita-ku, 梅田, 大阪

交通：梅田站步行3分鐘

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梅田酒店推介【7】大阪阪神酒店（Hotel Hanshin Osaka）

大阪阪神酒店（Hotel Hanshin Osaka）距離梅田商圏僅一站之隔，步行2分鐘就到JR福島站，地鐵本町站亦僅步行4分鐘，同時鄰近知名地標大阪城（Osaka Castle）、設有觀景台的梅田藍天大廈等，附近有百貨商場、便利商店及超市，非常方便！酒店客房整潔溫馨，每間客房均有大型窗戶，每分每秒都可以欣賞到大阪景色。酒店亦設有公共露天風呂、熱水浴缸及桑拿房，如果懶得前往公共區域的住客，亦可選擇於房間浴缸浸！

大阪阪神酒店（Hotel Hanshin Osaka）

房價：人均HKD$297起

地址：5-6-16, Fukushima, Fukushima-ku, 梅田, 大阪

交通：JR福島站步行2分鐘、地鐵本町站步行4分鐘

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梅田酒店推介【8】大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）

大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）於2020年開幕，距離JR大阪站步行約10分鐘就可抵達，旁邊有便利店可逛，對面亦有不少餐廳、食店等。酒店客房設計簡約清新，環境漂亮舒適同時亦有居家的溫馨感，從窗外更可以望到超靚河景，黃昏時的光線映入眼簾非常浪漫！瓷磚浴室亦頗有驚喜，設有日系感滿滿的獨立浴缸，更可以打卡拍下美照！

大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）

房價：人均HKD$495起

地址： 1-4-26 Kita-ku Dojimahama, 梅田, 大阪

交通：從JR大阪站櫻橋口步行約12分鐘

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梅田酒店推介【9】大阪本町站前 Premier超級酒店 天然溫泉 四季彩之湯（Super Hotel Premier Osaka Honmachi Ekimae）

大阪本町站前 Premier超級酒店 天然溫泉 四季彩之湯（Super Hotel Premier Osaka Honmachi Ekimae）並非位於鬧市區，但交通尤其方便，距離地鐵本町站步行約4分鐘，地鐵站上來出口旁邊就到達，樓下則是24小時便利商店！酒店同樣應有盡有，客房雖然偏小，但乾淨舒適，加上酒店內部提供溫泉浴池，入住時更可自選枕頭、浴衣等，更會貼心提供面膜、足膜、蒸氣眼罩、化妝護膚品等，讓你可以完全享受入住酒店的每一天！酒店早餐豐富之餘，平日亦會提供免費酒水，CP值極高！

大阪本町站前 Premier超級酒店 天然溫泉 四季彩之湯（Super Hotel Premier Osaka Honmachi Ekimae）

房價：人均HKD$240起

地址：1-5-10 Nishihonmachi Nishi-ku Osaka , 梅田, 大阪

交通：地鐵本町站步行約4分鐘

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梅田酒店推介【10】大阪堂島雅樂軒酒店（Aloft Osaka Dojima）

大阪堂島雅樂軒酒店（Aloft Osaka Dojima）於2021年新開幕，是萬豪集團的旗下酒店品牌。酒店距離JR大阪站僅需步行10分鐘，地理位置不錯，附近有許多購物商店，行街掃貨買手信都非常方便，而且餐廳林立，想吃什麼都有！酒店內部玩味十足，有不少潮流童趣的藝術裝置，更提供疊疊樂、桌球、健身房、酒吧等娛樂設施，最適合愛玩的旅客！客房設計則形成強烈對比，相較簡約沉穩有格調，不過空間亦相當寬敞明亮。

大阪堂島雅樂軒酒店（Aloft Osaka Dojima）

房價：人均HKD$501起

地址：2-1-31 Kita-ku Doujimahama, 梅田, 大阪

交通：JR大阪站步行10分鐘

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梅田酒店推介【11】大阪梅田NEST酒店（Nest Hotel Osaka Umeda）

大阪梅田NEST酒店（Nest Hotel Osaka Umeda）地理位置優越，距離阪急梅田站步行5分鐘就可到達，交通方便，附近也有很多百貨商圈及便利超市等，更有不少餐廳及宵夜食店如Coco一番屋、一風堂拉麵、讚歧烏龍麵等，熱鬧又方便！酒店裝潢風格現代時髦，雖然客房燈光相對昏暗，但對於睡覺需要極致黑暗的旅客來說則是一大優點！此外，客房更有大窗戶欣賞景色以及大浴缸可供浸浴，絕對寫意又舒適！

大阪梅田NEST酒店（Nest Hotel Osaka Umeda）

價錢：人均HKD$160起(小型雙人床房)

地址：2-14 Kita-ku Tsurunocho , 梅田, 大阪

交通：梅田站步行5分鐘

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