米芝蓮2021｜台灣必比登推介　新上榜牛肉麵經典台菜特色原住民菜

《台北台中米芝蓮指南 2021》將在2021年8月25日於線上公布。在此之前，米芝蓮率先公布必比登推介（Bib Gourmand）名單，總計2021有91家餐廳入選必比登，其中有19家餐廳新進榜。名單中台北有58間店家上榜，其中包含有隱食家、金賞軒、松竹園等6間新餐廳入榜。而台中則是有咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳、醉月樓等13家新餐廳上榜，合計33間。



「米芝蓮必比登推介」指的是「物有所值」的美食，這意味著消費者能在這些餐廳，以新台幣1000元以下，吃到優質的三道料理（不含飲料）。

台北共有6家新入選餐廳，包含3家台菜料理

點圖看看新入選「米芝蓮必比登推介」的6家台北餐廳▼▼▼

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米芝蓮表示，本次台北入選必比登推介名單的6家新入選者，有3家台菜料理，包括隱身於台北中山區巷弄中的「隱食家」，以優質食材如手釣客的新鮮漁貨、土鍋現煮冠軍米等，少油少鹽健康烹調。小而雅致的「金賞軒」提供各式台菜經典；位於陽明山的「松竹園」是屹立30年的老店，以自家飼養的土雞料理聞名。

另外3家新入選台北必比登推介的店家，包括由印尼華僑創立的「磐石坊」，從餐廳布置到經典菜色，都讓人感受到道地印尼風情。位於大稻埕霞海城隍廟前的「湘帝御膳食堂」提供麵食，以自家嚴選的藥膳入菜。「巷子龍家常菜」即之前的「談話頭餐廳」，提供湘菜與江浙菜美食，標榜不勾芡、不使用味精，並以每天採買的新鮮食材烹調。

台中有13家新入選餐廳，爌肉、虱目魚、肉圓小吃也入榜

點圖看看新入選「米芝蓮必比登推介」的13家台中餐廳▼▼▼

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在台中新入選的13家餐廳中，有4家台菜。台中西區的「咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳」由排灣族老闆經營，店內提供香氣迷人的炭烤菜色，食材則多來自部落耕種或親採野菜。南屯區的「羅家古早味」提供各式麻油料理，招牌菜是湯底以雞骨與特級胡麻油熬製一天的麻油土雞腿湯。「菇神」位於香菇盛產地新社，以各式菇類入菜，三杯猴頭菇、花菇肉燥飯、原木冬菇土雞雞湯等，都是推薦菜色。「醉月樓」位於台中知名景點宮原眼科，提供各式道地台菜，環境華麗、味道細膩。

在台中小吃方面，「陳明統爌肉飯」經營超過半世紀，以冰糖、甘蔗與秘製滷汁於手工陶土甕滷三小時的爌肉，是不能錯過的美味。「鮮魚鱻」是30年老店，各式虱目魚料理，是不能錯過的美味；1933年創立的「台中肉員」，店內簡單的三款美食：肉圓、魚丸湯與冬粉湯，飄香80餘年。

台中麵食今年也有3家入選。西屯的「可口牛肉麵」，特別推薦的是以30餘種中藥材熬煮湯頭的紅燒半筋半肉牛肉麵；店面雅致的「木公麥面」提供麵條帶彈性，湯頭醇厚的各式麵點；「饕之鄉」從路邊攤起家，小籠包、現點現做的綠豆沙鍋餅、麻辣乾麵、福州乾麵等，都廣受歡迎。

其他入選必比登推介的台中店家，還有提供素食料理的曙光居，人氣菜色是以手工拉麵搭配辣醬與芝麻醬的「非常麵」；西區的好菜裝潢簡約，提供以台菜為主的料理，但也有融合南洋咖喱、味噌等南洋與和風的菜色。創立超過60年的牛稼莊提供客家料理，店內充滿客家風情，選用台中在地黃牛，溫體送達，蔥爆骨髓、涼拌肚王是招牌菜色。

最後，星級餐廳的完整《台北台中指南2021》名單將於2021年8月25日下午1點30分於《台北台中米其林指南》臉書及《亞洲米其林指南》YouTube線上公布，第一手揭曉最新名單。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：《臺北臺中米其林指南2021》必比登推介揭曉！共91家上榜、19家為新面孔】