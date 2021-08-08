台灣愛玉｜高纖低熱量點心首選！營養師分享消暑吃法不能切太碎

清涼爽口的愛玉是夏天消暑的聖品，最近有民眾在網路上分享「全世界只有台灣有生產愛玉」，令許多網友大吃一驚，直呼「長知識了！」營養師指出，愛玉的熱量低，又含有膳食纖維，是夏日不發胖的點心首選！



據台灣農委會農業知識入口網指出，愛玉籽是台灣特有的變種植物，原生於中央山脈中低海拔800到1800公尺山區，近年來已培育出低海拔量產的品種和模式；愛玉小蜂是愛玉籽唯一的授粉昆蟲，愛玉提供小蜂生長場所和養分，小蜂則替愛玉籽雌花授粉，屬於互利共生關係。

愛玉的營養價值（點擊下圖看清👇👇👇）

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最佳點心！愛玉熱量低又有飽足感

台灣營養師宋明樺表示，愛玉在六大類食物中屬於堅果種籽類，卻含有蔬菜常有的膳食纖維，而且熱量很低，每100克（約一小碗）不到2大卡；在炎熱的夏天總是免不了想吃冰、喝飲料，那麼不妨吃愛玉來解饞，不用擔心熱量爆表，膳食纖維還會增添飽足感，滿足口腹之慾。

天然果膠質 吸附腸道有害物質

或許有些人不知道，市售的一塊塊的愛玉凍，其實是將愛玉籽泡水搓揉而成；據台灣行政院農委會農業知識入口網建議，以1克的愛玉籽加入40到80倍的自來水或礦泉水（水質需含微量鈣離子），將愛玉籽放入細紗布網袋後綁緊，在水中浸泡5分鐘，接著在水中用手均勻搓揉網袋5到10分鐘，並靜置10到20分鐘，形成果凍狀即可享用。

在水中搓揉愛玉籽時，會洗出一些黏稠的物質，宋明樺說明，這些就是愛玉籽的果膠質，是水溶性膳食纖維的一種，和水結合後就會凝固成塊；水溶性膳食纖維能促進腸道蠕動，吸附腸內有害物質，改善腸道健康。

不要加糖水！營養師分享私房吃法（按圖了解👇👇👇）

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想要沒有負擔的享用愛玉，宋明樺分享自己的私房吃法──不需要加糖水，改搭配奇異果、芒果等當季水果，以天然水果增添甜味；或是將愛玉稍微切碎，和各式水果一起冷凍做成雪條，但因為愛玉90％都是水，不能切太碎，也不能放置太久，會慢慢變成液體狀。

愛玉含有豐富的鉀，有助於血壓穩定、改善水腫，但宋明樺也提醒，腎臟功能較差或心律不整的人，應盡量避免食用。如果沒有時間自己搓愛玉，想買市售的愛玉凍，她建議購買前先看營養標示，避免選擇化學添加物過多的產品。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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