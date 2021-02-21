飲食熱話｜台式炸麵包營養三文治熱量如3碗飯　誕生同美軍有關？

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-02-21 15:02

每到周末或假期，台灣各大觀光景點人潮滿滿，探訪在地美食也是重點行程之一！座落於台灣海港城市的基隆廟口夜市更是北台灣觀光重鎮之一，想到廟口美食，外型像淺艇堡、口味卻很台的炸麵包「營養三文治」絕對名列其中，但它真的「營養」？這款在地小吃又是從何而來呢？

營養三文治魅力無窮大，每逢假日必定大排長龍

在基隆廟口循著食物的香氣，映入眼簾的是整排小吃攤上顯眼的黃色燈籠，井然有序的攤位，充斥著各式各樣的美食選擇，熙熙攘攘的人群們排起了隊伍，一探究竟，是相當受到觀光客歡迎的「營養三文治」。

營養三文治的魅力有多大，根據媒體報導，就算是疫情期間的2020年端午節連假，排隊人潮一路擠到凌晨，現場要等200多號的號碼牌，這樣的受歡迎的程度，不外乎是來自於，炸得金黃酥脆的麵包，配上滷蛋、火腿、青瓜、番茄等內餡，再擠上重頭戲、濃郁的美乃滋，一口咬下，唇齒留香，但在滿足口腹之慾的同時，怎麼想，都跟既定印象的「營養」勾不上邊。

營養三文治的麵包，沾過蛋液與麵包粉後，下鍋油炸賦予營養三文治豐富的酥脆口感同時，無形之中增加了不少熱量。（IG@sa30425688）

營養三文治其實熱量高，根本不健康

先不論三文治為何冠上「營養」這兩個字，當熱騰騰的炸麵包交到手上之後，你一定也曾經懷疑過，油炸加上美乃滋，怎麼會營養呢？如果從實際的組成成分上來看，吃一份的營養三文治又相當於多少熱量呢？

營養三文治是由炸麵包、青瓜、番茄、滷蛋、火腿、番茄與美乃滋所組成，這些成分含有大量的油脂與碳水化合物，主要的熱量提供來源就是油脂與美乃滋，因此小小的一份營養三明治算起來就有600大卡的熱量，相當於三碗白飯，高得驚人。

台式炸麵包「營養三文治」誕生是為解美軍鄉愁？（點擊了解👇👇👇）

美軍為解思鄉之愁的產物

台灣在1950、60年代，美軍由於韓戰與越戰來到亞洲，台灣在當時，成為美國阻止共產勢力擴張的重要戰爭夥伴，因此，基隆成為北部最重要的港口，美國大軍在此出沒也就成為常事了。

這些因為戰爭，遠赴地球另一端打仗的美國軍人們，見不到親人，沒有熟悉的環境，食物變成為最簡單的解鄉愁途徑，但與台灣當地人根本無法溝通，比手畫腳描述著思念的家鄉味，利用在地食材後便誕生了現在的營養三文治，但說來也有趣，在特殊情勢之下，吃著夾著滷蛋的營養三文治，口味即使不像，應該也只能勉勉強強抵著思念，但這樣的趣事卻一路讓這樣的口味延續至今。

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冠名「營養」不是真的營養，有其歷史因素

為什麼愛吃米飯的台灣，會突然吹起一股麵食風潮，全跟1950年代所推出的「進口替代政策」相關。

在當時的政策推動下，美國有大量的麵粉輸入台灣，要讓以米為主食的台灣成為買家，要改變飲食習慣、最重要的就是帶動流行，美國商人當初為了行銷，甚至推出了「以麵粉取代米」的口號運動，但成效不彰，直到後來由美援會（行政院國際經濟合作發展委員會的前身）、中國農村復興聯合委員會以及麵粉工業同業公會共同出資於1962年11月成立「麵麥食品推廣指導委員會」，推廣麵食帶來的健康功效等，致力將麵食成為台灣人的主食。

在這樣的時空背景下，麵麥食品推廣指導委員會遠從美國運來「油炸多福餅機」(donut frying machine)，現場將麵包炸給消費者看，強大的自動化功能、飄揚過來的洋味，當下便受到極大的歡迎。

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麵麥食品推廣指導委員會，從報章、雜誌、電視節目、廣播等多方面的管道，大力的宣導鼓吹麵食富含強健身體的營養素，還能延年益壽，在此同步貶低米食價值，讓當時的台灣人認為腳氣病都是因為吃白米所導致的結果，竟同時讓麵包這類食品成為了「營養的代名詞」，所以採用麵包的三文治也被冠上了「營養」兩個字。

在不同的時空背景影響下，對於食品會有不同的見解，如今看來也成為飲食文化的差異，營養三文治在現在的觀點來看雖然一點都不健康，但是了解其背後的文化含義，在下次嘗試當地小吃的時候，不僅是嘴裡吃得滿足，更能有不同的體驗感受。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：台式炸麵包「營養三明治」的誕生是為了解美軍鄉愁？真的營養嗎？】