深圳奶茶一條街｜最平4蚊一杯味道好　茶飲控聖地百米近20家店

深圳人有多愛喝奶茶？在深圳，奶茶店不僅「百花齊放」，還因為需求量大，形成了一整條街道幾乎都是奶茶店的「奇觀」。深圳坪洲站附近就有這麼一條奶茶街，街頭到街尾大約100米，開了接近20家奶茶店。可見深圳人，可以沒有愛情，也可以沒有頭髮，但就是離不開奶茶，畢竟深圳人打工時，用的都是「喝奶」的力氣。



地鐵口的奶茶「天堂」

出了坪洲站c出口，就能看見接近20家奶茶店，整整齊齊地「列隊」在地鐵口前。這種「應有盡有，任君挑選」的場面，簡直就是是奶茶愛好者的天堂！也正因為各大奶茶店的聚集，在這條街能最直觀地看到「深圳奶茶最新流行趨勢」。

出了深圳坪洲站c出口，就能看見接近20家奶茶店，整整齊齊地「列隊」在地鐵口前。（深圳吃喝玩樂提供）

前一段時間，一首主題曲和在河南水災中慷慨解囊，讓蜜雪冰城瘋狂走進大眾視野。蜜雪冰城從早到晚從不間斷的人流量也應證了這一點：現在蜜雪冰城是這條街「人氣之王」。

敞開消費，這條街的奶茶都不貴

街頭到街尾的奶茶——無論是「網紅」奶茶，還是比較冷門的品牌，相對來說，都很平價，最便宜的只要個位數，最貴的差不多二十出頭。

點圖看看奶茶街上由幾蚊到廿蚊的茶飲店👇👇👇

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10元以內

蜜雪冰城

在奶茶動輒「價近半百」的現在，蜜雪冰城還在堅持著每杯不超過10元的定價。3元的雪糕、4元的檸檬水是他們家的比較熱門的產品。

囍檸

囍檸9.9元/杯的檸檬茶是最讓人驚喜的，那種微甜又酸酸澀澀的味道很適合夏日，味道完全不輸「貴價」檸檬茶！

10元至20元

益禾堂

大多數人知道益禾堂這個品牌時，他們家的「當家花旦」還是幾塊錢的一杯烤奶。濃香的焦糖味，樸實的價格，讓這個品牌一下子走進了大家的視野中。

現如今，他們家的產品線也是越來越豐富，選擇更多了，價格也沒有過多的波動。1L超大杯，水果滿滿的「花果山」賣十幾塊，是真的「便宜大碗」。

1點點

1點點的四季奶青等於快樂無邊！我問10個人：「1點點必喝榜有哪些？」9個都會說「四季奶青」！十塊錢出頭滿滿一大杯！

私人推薦「3分糖+去冰+波霸」，這個搭配永遠的神！

茶百道

茶百道是今年才開始在深圳火起來的品牌，一開始茶百道還不像現在，在深圳到處都有連鎖店，想要喝一杯，還得專門跑到坪洲去。因為深圳的第一家茶百道，就開在了坪洲c出口的這條街。

第一次被同事推薦茶百道時，我無動於衷，但當我喝了一口她點的水果茶之後，我就很上頭地連續喝了幾天！裡面的水果都很「盡職」地發光發熱：西瓜沁甜、菠蘿甜脆、芒果綿軟……搭配起來口感超級豐富，強推強推！（推薦點單方法：5分糖+正常冰）

他們家人氣比較高的還有「楊枝甘露」，但喝過水果茶之後，其它就都變成了「將就」。

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這幾家「冷門」茶飲，也很好喝！

英歌魂

英歌魂是來自潮汕的茶飲品牌，最近在深圳小火了一把，大家都說它有某顏某色「那味」。

別的不說，好喝是真的！茶底清爽、忌廉綿密，搭配得很好。特別是「煙雨江南」忌廉上的山核桃粒，試過就沒有不喜歡的。因為忌廉是「靈魂」所在，更建議現場點現場喝，點外賣配送的過程會有損忌廉的美味。

哇哈哈

說起哇哈哈，第一反應必然是礦泉水或者AD鈣奶，沒想到現在他們家也做實體茶飲店了！

抱著好奇心，點了店員推薦的AD芒芒波波冰和草莓乳酸鈣奶。沒想到，比預期的好喝很多！5分糖的甜度剛剛好，還有一股特別的奶香直衝味蕾，和裡面的水果特別搭！

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還有這些你可能沒聽說過的品牌

除了一些耳熟能詳的品牌，撒野、茶小咖、森檸、森林子等這些新興的奶茶店也佔據了這條街的半壁江山，有些店雖然名字比較陌生，看著比較冷清，但試著點了店員推薦的招牌，味道都很不錯！

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