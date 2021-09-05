北京環球影城主題酒店設計詭異上熱搜　網民：怕睜開眼見到閻羅王

終終於於，籌建了20年、修建了七年的北京環球影城快要開業了！有沒有和小編一樣的，不僅對北京環球影城本身翹首以盼，還對旗下主題酒店充滿了好奇心。但當本人看到酒店實拍的時候：「啊這……」



北京環球影城usb主題酒店，火上熱搜

前一陣，微博話題#北京環球影城usb主題房間#亮了！看來北京環球影城又要放大招來吸引遊客了啊。

功夫熊貓主題房

但點進來一看，好傢伙，紅燈籠、紅車篷床頭、紅牆洗手間……據小紅書博主自己透露，這是一間非常有名的「功夫熊貓主題房」。整體房間「功夫元素」沒太看出來，但這紅綠經典搭配，喜慶中參雜著一絲詭異。

看北京環球影城主題酒店為什麼上熱搜？點圖看看原因及網民評論▼▼▼

+ 13

細看，處處陰間

仔細一看，床頭的半遮半掩的設計，設計師你出來解釋一下這不是要給我送走，是什麼？床上擺的這幾個哈利波特周邊，怎麼看怎麼不對勁兒。再來看看別處的一些角落，衛生間、餐桌這些細節設計，更是令人一言難盡。

網友：太陰間了吧

不怪網友說：「這也太陰間了，我送走我自己？」「排隊喝孟婆湯可還行？」無論是「鬼王娶親」還是密室逃脫，都比如今的環球影城主題酒店來的更貼切啊。「還缺個吹嗩吶的」還真有那味兒。

環球影城主題酒店，講真也就那樣

但據各路知情網友透露，環球影城主題酒店到底怎麼樣，其實大家懂得都懂。怎麼說呢？我們來跟著幾個博主的vlog來體驗一番就知道了。

大阪環球影城主題酒店

首先，跟著YouTube博主@やかちゃんねる☺︎ / yaka，我們就近來看大阪環球影城的主題酒店。別說，拿著房卡的時候，還覺得真有主題酒店那個味兒了。一進門抬眼一看，嗯……一句話：也不是不可以。

點圖看看大阪環球影城主題酒店和奧蘭多環球影城主題酒店的裝潢設計▼▼▼

+ 16

花花綠綠的地毯，和卡通人物的床單，配上黃色白色的牆面，這……說是主題酒店差點意思吧？再來看看衛生間部分，除了門上貼了個卡通人物以外，沒做其他任何功課。 （店家格局小了！）

大家都知道每個環球影城都有不少酒店，以上算是咱們隨機抽選的一家。可能有人要說，不能抓個例以偏概全啊。

奧蘭多環球影城主題酒店

那再來看奧蘭多環球影城的酒店，這次選擇一個據說是網友排名第一的酒店。看這周圍的環境，酒店的建造風格，即使不能打優秀也是良好的水平。

但再看向酒店內部，遠遠沒有外部那些景色設施精彩了。無論是配色還是配套設施都給人乾乾淨淨，很舒服的感覺，但要從「突出特點」這方面說起的話，只能打不及格了。細節之處中規中矩。洗手間實話說也沒有什麼特點，藍色色調配上鏡子的設計，屬於不過不失吧。

這麼一看，北京環球影城的主題酒店是不是還不錯？最起碼有主題，有內容，又能讓遊客看到用心（雖然恐怖了點）。

【相關圖輯】中國最醜建築再添一員猛將？7星級巨型套娃酒店 超狂細節獲網讚▼▼▼

+ 7

迪士尼主題酒店，這波穩贏！

講真說起主題酒店，要看還得看迪士尼，比如我們隨便來找個迪士尼主題酒店打卡視頻，就能看得出差別之大。

比如YouTuber@Ryuuu TV / 學日文看日本打卡的這家日本迪士尼的「美女與野獸」主題房間。（點圖放大看看）▼▼▼

+ 10

一進酒店的大門就相當不一樣了，真的有動畫片中城堡的感覺。再進入到酒店房間，果然沒有令人失望，連壁紙都是精心選擇的「書架款壁紙」。門口的女士梳妝台部分，鏡子做上了精緻的邊框，凳子也套上了珍貴的紅絲絨座套。女孩子坐在上面瞬間進入角色啊。

走進房間裡，更加了不得了。無論是配色還是軟裝，都是妥妥的縮小版「美女與野獸」的那座城堡。細節之處更是絕了，牆上掛的畫，床頭的那朵玫瑰，處處提醒我們身處在童話中的那個城堡裡。連洗手間的風格都十分統一。只要可以發揮的細節，迪士尼它處處沒有放過。

不得不說啊，這才是主題酒店該有的感覺啊。

北京環球影城主題酒店，大家會去打卡嗎

關於這波大型遊樂園的主題酒店，不得不說迪士尼還是永遠的神，不愧是九億公主的快樂老家！但北京環球影城的主題酒店也開始跟上腳步了，無論是整體風格還是細節，都緊緊扣住主題（雖說有點偏航，導致有點陰間），說不定過幾天爆出了其他主題房間完勝迪士尼呢！

那麼，對於這樣的北京環球影城主題酒店，大家會去打卡嗎？

【相關圖輯】星球大戰主題酒店2022年春開業 戰艦外觀、超科幻客艙扮太空之旅▼▼▼

+ 4

【相關圖輯】盤點全球新奇酒店Top 10 體驗洞穴、冰屋、太空艙等另類住宿！▼▼▼

+ 18

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】