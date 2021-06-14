端午節粽子變成日本兒童節祈福菓子？漢文化節日在日本的獨特演變

撰文： LIVE JAPAN 最後更新日期： 2021-06-14 08:02

亞洲有許多國家在歷史發展上都深受華人文化的影響，在日本、韓國甚至越南都能從許多地方發現漢文化的足跡，隨著時代的發展逐漸在當地紮根並融入日常生活中。這次將要介紹新年、端午、七夕、中秋等等我們香港人熟悉的節日在日本的變化與不同，來看看這些源自漢文化的節日在現代日本演變為何種節慶、又有哪些獨特的習俗與過節方式吧！

我們熟悉的傳統華人節日在日本演變成哪些意義和過節方式？看看港日節慶大不同（按圖放大預覽）👇👇👇

+ 25 + 25 + 25

港日節慶大不同 ①：新年日期看西曆

日本的新年稱作「正月」，據說是飛鳥時代的推古天皇從唐朝引進農曆之後，仿效唐人過節的習俗所訂定的，原本和我們一樣是遵照農曆新年來慶祝，但在明治維新之後日本改用西曆，並將原來的農曆改稱為「舊曆」，新年日期也隨之改為西曆1月1日，所以日本的新年正月日期才會和過農曆年的我們不一樣。

1月1日新年當天是日本的國定假日，因此現在日本各地大概從12月聖誕節過後到1月初之間都會洋溢著新年的歡慶氣氛，政府、公司、銀行與學校也會在12月29日到1月3日這段期間安排新年連假，許多日本人便會利用這段長假出國旅遊、度假，所以新年時節日本飛往他國的機票不但會特別貴，機場與觀光景點也都是人滿為患。

港日節日大不同 ②：正月十五是「小正月」、「鏡開日」

在香港的農曆正月十五是元宵節，但前面有提到日本現在大多節日都是看西曆，所以和香港的元宵節日期通常都不太一樣。日本的正月十五這天稱作「小正月」，是新年的最後一天，在這天會將新年時期擺的新年裝飾撤下，並將新年時供奉的鏡餅敲開後料理吃掉，有開運、祈求新年順利的好吉兆。不過隨著時代演變，現在日本各地的「鏡開日」也不一定會是15日當天了。

除了鏡開之外，日本國定假日之一的「成人之日」原本也是訂在農曆1月15日元宵節這天，但在明治維新廢舊曆後則改為西曆的1月15日，隨後在2000年時又改為每年1月的第二個星期一為「成人之日」。在這天市政府會為年滿20歲的年輕男女舉辦特別的成人禮儀式，男性會穿著西裝或袴（編按：日本和服的一種下裳），女性則會穿著華麗的振袖和服出席。

由於振袖和服是日本傳統服飾之中最為正式的一種，且僅有未婚女性才能穿，對於日本女性而言，成年禮這天可說是一生中最為重要的日子之一，不惜耗費鉅資也要盛裝出席，因此每年12月至1月，都能看見各家和服大廠在大打成人式振袖和服髮妝攝影方案的廣告，並在成人之日當天，看見眾多穿著華艷和服的年輕女性走上街頭，前去參加成人禮。

【相關圖輯】：埼玉縣立例禁扶手梯步行 日本10個地方奇例 丘比特條例是甚麼？👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

港日節日大不同 ③：端午節和兒童節是同一天

在日本端午節稱作「端午の節句」，和剛剛提到的節日一樣，因為明治維新的關係而將端午節的法定日期改為西曆的5月5日，而且日本政府1948年將兒童節（子供の日）訂在5月5日，和日本的端午節日期是同一天，久而久之日本的端午節就和兒童節合而為一了。

因此原本端午的習俗會和日本兒童節的習俗一起出現，現在每到5月端午兒童節前後便能看見家家戶戶掛上菖蒲驅邪避凶，且路上會出現許多鯉魚造型的旗幟，用來祈求男孩健康成長以及有好的成就。此外日本也有吃粽子的習俗，但日本端午的粽子大多是綁成三角錐狀，而且是甜的，用來當作為家中男童祈福的節慶甜菓。

港日節日大不同 ④：七夕包含「棚機」傳說

相對於前面的節日幾乎全日本都是按照西曆來過，日本的七夕則是每個地方的日期都不太一樣，有些地區是西曆的7月7日，也些地方是舊曆（農曆）的7月7日。

而七夕浪漫的牛郎織女傳說，在日本也是相當知名的民間童話故事，但日本過七夕的方式和香港人將七夕當作情人節相比非常的不同，因為日本將七夕的故事加進了另一段「棚機」的傳說，內容大概是有一位少女使用棚機（編按：織布機）在水邊織衣祭神，替村莊消災解難，因而和神明結成一夜夫妻。因此日文的七夕漢字雖然寫作「七夕」，讀音卻是以「棚機（たなばた）」的發音「tanabataたなばた」來稱之。

在日本認為七夕這天，通常家家戶戶會將願望寫在短冊籤紙上，之後掛在竹枝上，祈盼願望成真。並且日本各地還會舉辦大大小小的七夕祭，因而誕生稱像是仙台七夕祭一般盛大的祭典，吸引不少觀光客前往朝聖。

【相關圖輯】：日本超害羞18禁「鐵男根祭」 抬巨型陽具遊街 品嚐「男根」糖果👇👇👇

+ 26 + 26 + 26

港日節日大不同 ⑤：農曆7月15日是盂蘭盆節

香港的盂蘭節是農曆7月15日，而日本的中元節（盂蘭節）日期則也是按地區而不同，有些地區改為西曆的7月13日至16日，也有些地區維持8月13至16日這些與舊曆較為相近的日子。

在香港盂蘭節會想到要祭祀祖先及孤魂野鬼，日本則是稱做「盂蘭盆節（お盆）」，且公司企業通常都會有一段稱作「お盆休み」的連假，讓日本人回鄉祭祖，和香港的清明節有些類似。不過日本人除了掃墓之外，還會準備一種名為「精靈馬」的供品，通常是將小黃瓜或茄子插上四根竹籤來象徵馬匹，象徵迎接與恭迎祖先。

此外中元節最重要的就是準備稱作「お中元」的禮品，送給父母、姻親、摯友、主管、客戶等平常生活中對自己有照顧之恩的人，向他們表示謝意及祝平安。由於日本人對於中元節送禮習俗的重視可以說是僅次於正月新年，因此要是這段時間前來日本玩肯定都會看見許多地方都在大打中元禮品的廣告。

港日節日大不同 ⑥：中秋節稱作「十五夜」

日本的中秋節稱作「十五夜」，是在明治維新之後少數依然沿用舊曆的節日，和香港一樣都是定在農曆的8月15日，但香港人在中秋節是賞月吃月餅慶團圓，日本則是慶祝秋季稻穀豐收的節日。另外月兔的傳說故事也有隨中秋一起傳入日本，許多家長都會告訴小孩月亮上有月兔在搗藥。

日本的中秋當天的月亮會稱作「中秋の名月」，而且除了賞月之外，還會擺上和稻穗外觀類似的芒草來表示豐收，品嘗15顆擺成金字塔狀的賞月糰子（月見団子）來表示感謝之意。

結語

香港人愛去日本不分季節月份，若是到日本遊玩剛好碰上這些時期，一定都能在街道或是商店中窺見關於這些節日的商品或廣告，下次到日本玩的時候不妨多多觀察一下店家的文案或是商品內容，透過這些看似熟悉卻又不同的節慶來了解日本人的生活與文化吧！

【相關圖輯】：神社打卡要小心！京都觀光六大禮節禁忌 入境隨俗👇👇👇

【相關圖輯】：日本超市賣青森「人肉」？15個必學日文美食漢字 「芋」非芋頭？👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

【相關圖輯】：日本職場８句語言偽術 講下次再約即無下次？日文都有得閒飲茶？👇👇👇

+ 20 + 20 + 20

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

日本人談戀愛結婚是這樣？與日本人交往的外國人對這些差異大吃一驚！

在日本滿18歲也不能喝酒但滿16歲可以結婚!？ 一起來瞧瞧日本奇妙的法律常識！