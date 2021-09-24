【減肥】一日之計在於可以食個靚早餐，不過現代人工作忙碌，往往一起床就趕著上班，哪來時間「空肚食早餐」？早前，日本節目實測坊間流傳「食早餐會更易肥」的說法，請來攣生兄弟搞笑藝人連續三日分別食足早午晚三餐，以及只吃午晚餐，最後比較兩個人的體重變化。



日本農林水產省進行的早餐習慣調查。（《それって!?実際どうなの課》節目截圖）

據日本農林水產省的調查統計，超過6成20至30歲日本男性沒有吃早餐的習慣。但是有研究指出，如果每天不吃早餐，維持空腹狀態直至中午才開始進食，血糖容易上升，同時令脂肪在體內積聚。今次，日本中京電視台綜藝節目《それって!?実際どうなの課》請來攣生兄弟搞笑藝人ザ・たっち，實測不吃早餐是否真的更易肥？

（左）連續三天不吃早餐的是穿黑衣的Takuya；食足早午晚三餐的是穿白衣的Kazuya。（《それって!?実際どうなの課》節目截圖）

為了公平起見，實測期間兩人每天分別攝取的卡路里同樣是2,400千卡。身穿黑衣的Takuya由於不可以吃早餐，因此午餐和晚餐的分量會稍為增加，務求達到每日的「營養目標」！沒想到完成第一天實測後，兩人的身體狀況和體重已經出現明顯差異？

（《それって!?実際どうなの課》節目截圖）

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結果，連續三天沒有吃早餐的Takuya，體重在數天內就增加了接近1公斤；而連續三天有吃早餐的Kazuya則只輕微上升0.1公斤，體重維持在穩定的狀態。在今次實測中，結果指出長期不吃早餐的確會出現容易變胖的危機。不過飲食習慣因人而異，最重要都是要以身體狀況為先，最好徵詢醫生或營養師意見！

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同場加映：日本節目實測飲食黃金比例 1日食9碗飯體重竟減0.5kg？

三餸一湯，白飯任裝是不少家庭的晚餐標準配置，但是白飯總給人容易變胖的印象，日本健康飲食專家柏原ゆきよ提出，只要每一餐維持白飯和餸菜的黃金比例為6:4，有助維持身形和體重不易增加。日本中京電視台綜藝節目《それって!?実際どうなの課》請來搞笑藝人チャンカワイ實測在3日內，一日三餐分別共進食9碗、10碗和12碗白飯，結果發現體重有驚人變化？

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識得食，白飯果然任食都不會肥？即睇三天後的體重變化：日本實測飲食黃金比例 1日食9碗飯體重減0.5kg