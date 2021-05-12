蒲台島一日遊｜探秘香港最南端奇石　經沿海郊遊徑到126燈塔打卡

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-05-12 13:30

蒲台島位於香港最南端，有香港南極之稱，島上有不少奇岩，位於南角咀有一126燈塔，來往蒲台船班不多，假日船班多點，香港仔、赤柱亦有得上船，閒日逢二、只有一班船由香港仔出發，一就於周二去蒲。 （行山日期：2021年4月27日）

早上天陰陰，由大埔搭車到香港仔，先在市中心吃過早餐，9時多到達香港仔海旁，往蒲台島的船班已有人排隊上船，船班開10點，大船可載3百多人。約50分鐘船程到達蒲台島，上岸後四人一組往天后廟方向，先看響螺石，再由廟後山徑上行，其間開始有雨，雨勢不大，慢慢向上沿途賞石，越上雨開始大，快步走到達188米牛湖頂旁觀日亭大休。

按圖看清路線及沿途風景，先看響螺石再到牛湖頂旁觀日亭大休▼

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休後開始停雨，沿郊遊徑下山到南角咀方向，南角咀有不少花崗岩組成的奇石，有僧人石、靈龜上山、佛手岩等，南角咀上還有一126燈塔，是打卡的好地方。拍照後沿山徑走回海旁步道，見有岔口可下行往看石刻，看過石刻原路折返，往前走一段到達坤記士多，當然要吃碗地道餐蛋麵，買點手信，約3時多返回碼頭搭3.30船班返回香港仔。

按圖看清路線及沿途風景，沿郊遊徑下山到南角咀賞奇石▼

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🌄同場加映：全港26大日落好去處🌄

不少港人喜歡週末去離島感受慢活，不妨趁機睇日落夕陽才離開。遠離鬧市的離島，氣氛感覺更加寧靜，令人不自覺靜下心來欣賞眼前美景。大澳三盞燈茶座欣賞棚屋及河涌日落景色最令人陶醉。想知道坪州的日落打卡位係邊？按下圖即睇🌅 👇👇

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（部份相片取自隊友）

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