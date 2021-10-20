東薈城推優惠 最抵Outlet價再6折！潮牌/美妝/餐飲28個商戶都有份

【購物優惠】東薈城名店倉每年最大型折扣優惠活動由即日起一連3星期回歸！這次優惠推出總值超過港幣210萬元的電子現金券，只要使用SHOPPING+網上平台即享6折優惠，Outlet低至1折起，更可以折上折！



東薈城名店倉最大型折扣優惠活動由即日起一連3星期回歸。（圖片來源：東薈城名店倉）

東薈城名店倉由即日起王11月7日推出年度最大型折扣優惠活動。優惠期內只要使用SHOPPING+網上平台即可獲6折優惠，優惠適用於28個國際知名的時尚服飾、潮流運動、人氣美妝品牌，以及13間餐飲食肆。

是次優惠平台一共推出超過10,000張總值超過港幣210萬元的電子現金券，不設最低消費限額，可於店內即時直接當現金使用及與店內其他優惠同時使用，憑同場消費更可享額外指定商戶現金券。

（圖片來源：東薈城名店倉）

參與優惠品牌眾多，時尚服飾美容品牌包括Armani、Giordano、ECCO及Furla等；運動品牌包括adidas、New Balance、PUMA及FILA等等；餐飲食肆包括稻成京川滬、六小館、PizzaExpress及饗和民本格串燒•旬鮮料理等等。

SHOPPING+網上平台購入的電子現金券不設最低消費限額，可於店內即時直接當現金使用及與店內其他優惠同時使用。（圖片來源：東薈城名店倉）

除了可在SHOPPING+網上平台搶購6折優惠劵外，東薈城名店倉亦設低至1折Outlet，囊括多個國際品牌秋冬服飾，包括時裝品牌HUGO BOSS Nilas及鞋履品牌PALLADIUM PAMPA UNZIPPED等等，使用SHOPPING+網上平台現金劵更可以折上折以Outlet價再6折！

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CLUB CG會員凡於 SHOPPING+網上平台購買商戶現金券滿淨值港幣 1,000 元，於結帳時輸入會員獨家優惠碼，即享全單額外9折優惠最多3次。而由即日起至11月30日，CLUB CG會員同日於場内使用SHOPPING+商戶電子現金券及以電子貨幣額外消費滿港幣 2,000 元，即可獲得總值港幣100元指定商戶現金券。

CLUB CG會員凡於 SHOPPING+網上平台購買及使用商戶現金券滿指定金額可獲折扣及優惠劵。（圖片來源：東薈城名店倉）

東薈城名店倉

地址：大嶼山達東路20號

優惠期：即日起至11月7日

*詳情參閱東薈城名店網站、Facebook及IG。



同場加映：一田優惠｜一連12日超抵優惠 美妝+家電半價！廚具+美食劵3折！

【一田優惠】一田宣佈半年一度的一田購物優惠日將於下月推出，同時推出網上eshop搶閘一田購物優惠日，一連12日在網上eshop帶來4大必搶主題，包括半價美妝、半價家電、廚具及美食劵低至3折起！而且優惠期內累積消費滿指定金額即可獲最多6張優惠劵，連同信用卡優惠，可以以超抵價購入心水貨品！



（圖片來源：網絡圖片）

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