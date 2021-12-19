台灣文創餐廳推乳液咖啡爆紅　再將百年日式宿舍變身和風武士酒吧

撰文：聯合新聞網
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台灣台南市大目降文化園區百年日式宿舍群整修後，由文化局委外經營，經營文創餐廳相當成功的街役場文創公司進駐B區後，經過多年到日本考察及考量當地缺少夜間休閒景點，以宿舍創建年代「大正十一」為主題，結合當年是警察宿舍及鄰近新化武德殿，打造以日本和風「5 Bar」，採夜間營運的創新經營模式。

台南市新化日式宿舍區創建在1922年，已近百年歷史，市府文化局修復後委外營運，分成A、B兩區，其中B區由街役場文創公司取得經營權，該團隊從新化街役場古蹟餐坊到台南水道咖啡，經營文創餐廳非常成功，在新化日式宿舍區推出乳液咖啡飲品爆紅，已成為來到新化旅遊的朝聖景點。

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街役場文創公司負責人郭秋伶一直思考如何活絡空間，結合環境歷史帶動觀光人潮，遊客從新化老街一直沿伸到武德殿、日式宿舍區，從白天到晚上可以有不同的休閒享受，在今年5月著手規畫籌備，疫情趨緩後試營運，濃濃日本風讓無法出國的遊客相當驚艷，社群討論度高也期待早日正式營運。

街役場文創公司經理高榮傑指出，室內空間配置與桌椅，加上陳列物件等，都經過特別設計及挑選，以打造日本風的居家舒適感，飲品都經過精心設備，從口感到擺飾都要令客人感到驚艷，因日式宿舍不能用明火，在美食料理的設計上也獨具巧思，讓客人在下班後可以約朋友放鬆休閒。

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在試營運期間，除在地人之外，也有鄰近的永康、新市與關廟及南科園區顧客慕名造訪，現已正式開幕。在台南市文化局委外的場域，新化日式宿舍區「5 Bar」跳脫純餐飲的經營型態，平日從晚上8點至12點，周五及周六從晚上7點至隔天1點的夜間營運，採預約制，也希望吸引更多年輕人來體驗後關注歷史文化。

鄭姓居民表示，新化日式宿舍群在日治時期提供新化郡役所官員居住，國民政府來台後分配給台南縣府與警察單位使用的宿舍，閒置多年後由文化局整修，前後經歷逾10年；新化保有相當多的日治時代建物，尤其是新化老街、街役場及武德殿等，台南縣市合併後擴大為大目降文化園區，是縣市合併後台南市第一座揭牌的文化園區，今年更入選交通部觀光局經典小鎮。

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