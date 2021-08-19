在《返校》、《紅衣小女孩》、《人面魚》、《粽邪》的加持下，許多關於台灣特有鬼怪與魔神仔傳說重新被受到密切的關注，也讓學校、軍隊、醫院、陰廟等台灣許多流傳了經典靈異都市傳說的知名景點也都一一的被挖了出來，甚至還有像《女鬼橋》、《杏林醫院》等恐怖片也都是如此！早前連有「台灣第一鬼屋」之稱的嘉義「民雄鬼屋」，因為屋主宣布出售的消息而上了熱搜！而除了這些地方之外，台灣還有哪些家喻戶曉、流傳著靈異故事的地方呢？

文：Daniel Hsu／GQ Taiwan



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道路設施

1. 北宜公路

連接新北與宜蘭的北宜公路因為道路蜿蜒，所以又有「九彎十八拐」的稱號，但也是因為如此，這條公路發生過很多的車禍意外，而且幾乎都發生在特定地方，久了之後就也傳出了許多靈異故事，例如要求搭便車的白衣女鬼、或是許多會飛的頭顱會緊貼在車窗上之類的……

2. 辛亥隧道

據說當初建造隧道的時候，強制剷平了一大片墳地，以及鄰近台北第二殯儀館，再加上早期隧道內的汽機車分線不明確、沒有燈號、隧道內照明黃光容易讓人產生幻覺、木柵端出口是急轉彎等因素導致車禍事故頻繁，而這些因素也造成辛亥隧道被流傳了許多鬼故事，例如在隧道內推車的老婦人、穿著清代漢人服飾的女子等……

廢棄建築

3. 民雄鬼屋

民雄鬼屋正名為「劉家古厝」，是興建於 1929 年的三層巴洛克式樓房，主要是當時劉家主人希望老後可以在鄉下享天倫之樂而建，但是民雄實在是太偏鄉，以至於劉家的後代子孫還是多住在嘉義市區或是北港等繁華地帶，甚至在樓房建好的三年後劉家主人也被家人接去市區，這個在鄉間突然建起、又突然變成空屋洋樓遂開始傳出會不會有什麼不可告人的秘密！？所以也就流傳了受虐婢女投井自盡的故事；甚至還有傳說洋房廢棄多年，在二次大戰末期這裡曾短暫駐紮過日軍，但軍隊受到鬼魅的迷惑便自相殘殺後團滅。

4. 杏林醫院

台南的杏林醫院在 1975 年開業，曾是台南居民主要就醫的大醫院，但後來因經營不善，再加上醫院被爆出偽造醫療紀錄、開立不實住院證明、詐領公務人員及勞工保險費用、財稅申報不實等問題，而在 1993 年被勒令停業。不過因為醫院本身就是個時常歷經「死亡」的地方，許多仍運營中的大小新舊醫院或多或少都有自己的鬼故事傳出，更別提一件廢棄的大醫院了……杏林醫院多年來被傳出了許多鬼故事，加上電視節目的渲染，成為了全台知名鬼屋之一，也是許多年輕人試膽、鬼屋探險的聖地！不過現在的杏林醫院已經完全被封了起來，外人已無法隨時進入……

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仍使用中建物

5. 西寧國宅

位在台北西門町的西寧國宅，由於當年建造時官商勾結從中圖利的關係，驗收時建築幾乎有一百多項不合格項目，但還是有官員偽造文書讓其「合格」通過啟用，事情曝光後在 1983 年起訴並判刑 9 位官商；而本身就隱藏許多公共安全問題的西寧國宅，在 1987 年發生了第一起意外事件，當時有住戶要從 1 樓搭到 8 樓，但電梯卻故障失控直奔 16 樓頂樓，並無法開啟電梯門，而在救援的過程中，更有一個困在電梯內的孩童從電梯井墜落至地下室身亡……1988 年發生第一起情殺命案、2004 年發生第二起電梯故障墜樓事件、也因中間大樓出入管理並不嚴謹，導致許多外來人士到該處跳樓自殺，才讓西寧國宅傳出各種靈異傳說……而西寧國宅也是 2017 年台灣犯罪驚悚片《目擊者》的取景地之一。

6. 第一廣場

日治時期台中設有四個公有市場，以編號一到五（跳過四）命名，如今第二到第五市場仍在使用中，不過第一市場在 1978 年發生火災燒燬，直到 1990 年才在第一市場原址落成了赫赫有名的「第一廣場」！在 1990 年代初期第一廣場因地理位置極佳（近台中火車站），商店、餐廳、電影院、KTV、冰宮也是應有盡有，是當時台中年輕人聚集的時髦地區；不過因為 1995 年因「衛爾康餐廳火災事件」，政府加強消防安檢，第一廣場被爆多項不合格，更加上民間傳說在衛爾康餐廳火災時，看見有「幽靈船」在第一廣場上方盤旋的都市傳說，而導致了第一廣場人潮銳減，也流傳出了許多靈異故事，更有第一廣場的電梯是連結通往「另一個世界」通道的傳說……

通論的傳說

7. 學校都有鬼？

傳說每一間學校都有鬼故事！因為太多了根本講不完，例如台灣大學的湖中涼亭傳說；文化大學「大仁館」的電梯傳說；政治大學、東吳大學、輔仁大學、靜宜大學、長庚科技大學的學生宿舍傳說；中興大學「綜合教學大樓」的連續跳樓事件與台中著名的「幽靈船」也在該出盤旋過的傳說……而幾乎所有設有國父或蔣公畫像與銅像的學校，有 87% 都會傳出銅像半夜會自己走路、畫像眼睛會動的傳說……

而電影《女鬼橋》是改編自台中東海大學（電影改名為東湖大學）的傳說，故事描述 2016 年閏月，六名「東湖大學」營隊幹部同學，在校園傳說中知名的「女鬼橋」舉辦試膽大會。這座女鬼橋是流傳已久的校園禁地，傳說中有學姊為了心儀的男生，從橋上跳下去殉情，之後就有許多恐怖傳說。為了幫試膽會做宣傳，不怕死的這群人竟半夜到橋上直播，沒想到直播中竟拍到女鬼現形！這場百萬網友見證的驚人畫面，轟動全台，但從此這群學生卻下落不明。而在四年後的同一天，新聞追查主持人和攝影師回到女鬼橋事發現場，想找出當年的真相，沒想到他們將迎來的是，女鬼橋下驚悚難解的謎團……

8. 軍營也都有鬼？

除了學校、醫院、監獄，還有一個不管位在哪裡都一定會有鬼故事流傳的機構，那就是「軍營」！更別提台灣的靈異節目也超愛講「軍中鬼話」了……比較有名的應該是成功嶺西側廁所有遭性侵棄屍的女鬼傳說；而金馬的外島軍營也因為國共對峙時期，有所謂的「水鬼摸哨」的傳說，而更有了被「摸走」的「無頭兵」鬼魂遊蕩在軍營中的傳說……

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自然景點

9. 台北外雙溪

外雙溪最有名的就是「鄭成功廟」的傳說，早期曾有傳說因為一些人事糾紛，導致廟中供奉的主神並未開光入主，也傳說因此吸引許多陰間人士聚集而變成「陰廟」，更因為該鄭成功廟有一段時間處於荒廢狀態，且被不明人士撒落冥紙與在牆上塗鴉寫上鬼字，遂流傳出許多鬼故事，也成了知名的夜遊探險勝地！而即便鄭成功廟後來已經裝修換新，但外雙溪一帶仍有一些廢棄的建築，靈異傳說就也沒有斷過……

10. 玉山南峰

玉山南峰的叉路口因為早期沒有路標，再加上常起大霧，因此就算是登山經驗豐富的人，也很容易迷路！再加上有「玉山小飛俠」的都市傳說，更讓玉山南峰被視為著名靈異景點之一！「玉山小飛俠」傳說在登山過程中因意外死去，等著捉交替（搵替身）的鬼魂，祂們通常是三位同行，身穿黃色登山斗蓬雨衣、頭戴大斗笠，據說曾有迷路登山客看到祂們，以為祂們是其他登山客，便跟著祂們走，結果走到懸崖邊；也據說有登山客遇見到祂們，也以為是其他登山客，便上前去請祂們幫忙拍照，結果發現祂們的斗笠與穿著雨衣的身體間沒有頭顱等故事。

11. 嘉義蘭潭

嘉義的蘭潭因為潭面寬廣、潭水清澈，而成為了著名觀光景點，更被列為「嘉義八景」之一！不過因為早期蘭潭溺水事件頻繁，加上許多人宣稱目擊到了潭中有巨大的魚，所以就流傳了「蘭潭魚精」或「蘭潭水怪」的民間故事！而在 1994 年因為發生了「人面魚」事件，更讓蘭潭也被視為著名靈異景點！

12. 台中大坑

由於 1998 年靈異節目《神出鬼沒》播出的「紅衣小女孩」事件、以及廢棄的「卡多里樂園」都是讓台中大坑成為著名靈異景點的原因！「紅衣小女孩」事件是一個家族到大坑風景區郊遊，而在用錄影機拍攝的遊玩影片中，一行人後方竟出現了一名身穿紅衣的小女孩，不僅沒有任何人知道小女孩是誰，而且該女孩臉孔十分猙獰蒼老，後來參與郊遊的其中一人也隨即病死……

卡多里樂園曾是台灣著名的遊樂園之一，但後來因經營不善，在 1994 年無預警結束營業，而廢棄的樂園之後也陸續傳出許多鬼故事……而之前著名的《紅衣小女孩》電影則是以「紅衣小女孩」事件為藍本、結合台灣民間信仰與「魔神仔」傳說而成的作品，在續集《紅衣小女孩 2》中也把卡多里樂園流傳的鬼故事融入，試圖解釋紅衣小女孩起源的完整故事，但事實上紅衣小女孩事件至今都還是個謎……

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：「民雄鬼屋」屋主宣布出售上熱搜！12 個台灣經典靈異景點與都市傳說】