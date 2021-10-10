台灣鐵路秘景｜5個特色海邊火車站　無邊大海超適合打卡放空

無論是在什麼時刻，大海總是能讓人感到放鬆，平靜的海浪總像是能包容許多煩惱、修復勞累的心靈。台灣四面環海，想看海一點都不困難，一個人隨時都可以出發。



以下介紹 5 個搭火車就能到的海邊，不管心情好、心情壞都可以輕鬆抵達海邊，享受大海帶來的無憂與愜意！

台灣旅行觀海必去的5大岸邊車站，按圖放大細看↓↓↓

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火車現在大多作為上班上學通勤、返鄉等兩地往返的交通工具，越來越少人選擇搭火車去旅行，久而久之許多車站也就漸漸被忽略，真的很可惜。如果你鍾情於大自然，卻愁着沒有交通工具，或許可以試試鐵道之旅，説不定能發現更多秘境喔！

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實温暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】