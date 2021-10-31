全球首座鑽油台水上樂園　入園搭遊輪直升機　有齊笨豬跳潛水艇玩

沙特阿拉伯日前公布名為「鑽塔（The Rig）」的興建計劃。佔地近45000坪的水上主題樂園將包括過山車及摩天輪等遊樂設施，加上海底餐廳、音樂廳、游泳池和酒店，還會提供笨豬跳、高卡車、水上電單車、潛水艇等娛樂項目。



該計劃介紹影片指出，該園為全球第一個以「石油鑽井平台（oil rig）」為靈感建造的水上樂園，遊客能坐遊輪或直升機入園，各平台間則以纜車連結。目前官方尚未公布開放日期，但期望2030年底前每一年都能吸引1億名遊客。

點圖看看建在海面的石油平台主題樂園👇👇👇

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「鑽塔計畫」是在全球最大主題樂園連鎖品牌六旗（Six Flags）宣布他們2023年將在沙特阿拉伯興建擁有全球速度最快雲霄飛車的主題樂園後釋出的消息。

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