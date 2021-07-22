澎湖1500台幣日薪徵「島主」　包食包住為環保做一件事報名熱烈

環保小天使是你嗎！台灣澎湖南方四島國家公園「東吉嶼」要徵環保小天使，主要工作內容為清理海岸以及海漂廢棄物，日薪1500台幣還包吃住，不過需要克服危險地形以及陽光曝曬。報名活動曝光後馬上吸引一大班民眾，活動廠商表示：「光是今天我就接了近50通報名電話」。



點圖看看澎湖南方四島國家公園美景▼▼▼

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台灣澎湖南方四島國家公園內多數海岸以玄武岩、咾咕石（coral stone，珊瑚礁石灰岩）及礫石灘為主，陡峭的地形搭配季風、海浪等自然因素，使海漂廢棄物長期滯留且難以清運，為了不讓壯闊的玄武岩及美麗的岸際潮間帶埋沒於垃圾堆中，台灣海洋國家公園管理處就委託廠商透過人力撿拾及海上接力清運方式來進行海岸清理。

海洋國家公園管理處表示，目前南方四島國家公園內的東、西嶼坪嶼海岸清理作業已於6月完成，共清出約40噸海漂廢棄物。

海岸清理進行中，清理前後分別很大▼▼▼

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至於東、西吉嶼，西吉嶼的海岸清理作業目前正在進行中，而東吉嶼在解封後則是需要招募20至30位環保小天使，廠商吳先生表示，環保小天使日薪為新台幣1500元（約416港元），包吃包住，工作時間為早上5點至9點以及下午3點至6點左右，會避開最熱的時候，作業時間約為2個月。

環保小天使報名活動曝光後，立刻湧進大批民眾報名，廠商吳先生說：「光是今天我就接到30至50通電話，主要報名民眾都是男生，報名期限為7月底前，不管是台灣本島居民或澎湖在地人皆可報名。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】