Tom and Jerry電影取景酒店來頭不簡單！連甘迺迪家族都係常客

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-03-15 11:29

最近，《湯姆與傑利Tom and Jerry》真人版電影上映，Tom和Jerry來到紐約生活，而酒店新人凱拉Kayla（Chloë Grace Moretz 飾演）剛入職，就遭遇大難題——Jerry竟想定居在她工作的酒店。

影片中，這間位於紐約第五大道的「RC酒店」，曾經接待過4位總統、3位教宗、2位國王，近期即將接待一次世紀婚禮。為了不搞砸酒店最近承接的世紀婚禮，凱拉僱傭Tom想趕走Jerry，於是這對老冤家又在酒店裡開始了一場你追我趕。

將會上畫的《Tom and Jerry》真人版電影的取景酒店Hotel Plaza NYC來頭絕不惹小！前任美國總統特朗普與第二任妻子在這裡舉行婚禮，經典電影《寶貝智多星》亦曾在此取景！▼

酒店取景自紐約曼哈頓廣場的老牌奢華酒店Hotel Plaza NYC，現在歸雅高集團旗下費爾蒙Fairmont 管理。Hotel Plaza NYC於1907年開業以來，幾經易主，曾經被凱悅集團買下，後又被美國總統特朗普收入。特朗普與第二任妻子的婚禮也是在這裡舉行的。

如果眼尖的話，還會發現這間酒店出現在很多電影裡，比如《寶貝智多星Home Alone》、《大亨小傳The Great Gatsby》等，是荷里活大片都鍾愛的取景地。或許是它傳奇的歷史，百年來，它一直都是名流巨賈、文人墨客青睞的奢華酒店。甘迺迪家族、威爾斯親王等都曾入住過這裡。

不止政壇名人，巨星如The Beatles及瑪麗蓮夢露均曾入住Hotel Plaza︰

富商、文豪、影星都摯愛的社交場所

時間回溯至1883年，第一代的Hotel Plaza建造於紐約滑冰俱樂部舊址。起初的開發商由於未能籌集到足夠的資金來完成這個項目，產權擁有者紐約人壽保險公司便請了建築師McKim等人來重新設計酒店，這家百年酒店的故事這才開始。

一直到1907年10月1日，花費1250萬美元、耗時27個月建造的全新Hotel Plaza正式開門營業，豪踞曼哈頓第五大道絕佳位置。酒店由設計了紐約華爾道夫的著名建築師Henry Hardenbergh操刀，以歐洲文藝復興時期的風格建造。24鑲金瓷器、水龍頭、1600件水晶燈飾，這些哪怕在今天看來都相當奢侈華貴了。

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酒店共有311間客房，其中近一半都為套房，復古的歐式風格可能並不是當下潮流最喜愛的那種風格，但豐富的人文底蘊為它增色許多。美國作家費茲傑羅Fitzgerald本人非常喜愛這間酒店，常和妻子在這裡會友。1925年，他的小說《大亨小傳》出版，其中就有不少場景發生在這間酒店裡。

2013年，小說改編的同名電影上映，部分場景也在酒店中完成。酒店將費茲傑羅曾居住過的客房改建，推出以他命名的套房，每晚房價超過2000美金。

酒店將《大亨小傳》作費茲傑羅曾居住過的客房改建，推出以他命名的套房，每晚房價超過2000美金。（《大亨小傳》劇照）

1943年10月，希爾頓以740萬美元收購了這間酒店。此後，這間酒店就成為了各界名人來紐約時主要下榻之所。1950年，美國著名的建築師Frank Lloyd Wright搬來酒店223-225號房，並且一住就是6年。

1964年2月7日，披頭四樂隊（The Beatles）首次訪美時，就居住於這間酒店。第五大道的街上和酒店裡都擠滿了狂熱的粉絲們。

1988年，前任美國總統特朗普以3.9億買下酒店；1993年，特朗普和他的第二任妻子Marla Maples在酒店的大宴會廳舉行婚禮。而在十幾年前，特朗普的生意受挫，他將部分產業連同Hotel Plaza一起出售。酒店被卡塔爾國企Katara Holding以6億美元收購，並且在2018年一同歸入雅高旗下，由費爾蒙品牌管理。

名電影裡的名場景

儘管酒店幾經易主，但自始至終都深受各大導演青睞，紛紛來此取景。1959年，希治閣驚悚電影《奪魄驚魂 North by Northwest》是酒店的熒幕首秀，加利格蘭（Cary Grant）在酒店的Oak Bar酒吧被綁架，並很快從59街的入口處逃脫。

1992年，系列電影《寶貝智多星》第二部「玩轉紐約」篇中，童星麥哥里高堅（Macaulay Culkin）飾演的Kevin在紐約迷了路，他用父親的信用卡支付，獨自住在了這家酒店的總統套房裡，上演一番大鬧劇。值得一提的是，當時的酒店擁有者特朗普在影片中當茄哩啡。

當時的酒店擁有者特朗普在影寶貝智多星》第二部中當茄哩啡。（《寶貝智多星2》劇照）

1993年上映的浪漫愛情片《緣份的天空Sleepless in Seattle》，由湯漢斯（Tom Hanks）、美琪賴恩（Meg Ryan）和比爾波曼（Bill Pullman）主演。波曼飾演的Walter抵達紐約後入住這間酒店，並和他的未婚妻安妮（美琪賴恩飾演）在酒店重逢。

2009年，時尚喜劇《新娘愛鬥大Bride Wars》的最後一個場景在酒店拍攝，影片由安妮夏菲維（Anne Hathaway）和姬赫遜（Kate Hudson）主演。當時酒店正在進行翻修，所以其實電影的其他部分在其波士頓的姐妹酒店（Fairmont Copley Plaza）裡拍攝。

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