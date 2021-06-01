安縵酒店之父翻新日本「檸檬小鎮」　將酒店浴場融入瀨戶內海生活

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-06-01 09:02

最近安縵酒店之父Adrian Zecha又開展了個大項目：他在日本瀨戶內海附近選了一個島，將整個地區納入了規劃之中，讓我們看看這次的設計，又搞出了什麼玄虛！

Adrian Zecha在有「檸檬小鎮」之稱的日本生口島上的瀨戶田町開展了一系列親民項目，生口島的自然環境優美，更吸引不少藝術家來創作不少作品（按圖了解）▼▼▼

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來了就想住下的藝術之島——令人羨慕的「檸檬小鎮」

首先先來看看位置，不得不說這地方選得好，位於瀨戶內海「しまなみ海道」生口島上的瀨戶田町，是西日本連接南北的「海陸中樞」。

生口島，雖然諧音有點尷尬，但是憑藉著得天獨厚的地理位置，自古以來就有「神の島」的稱呼，在近代則成為了騎行觀光的聖地。由於半島地勢傾斜，一年四季光照充足，氣候和煦少雨朝南，瀨戶田也成為了全日本最適合「種植檸檬」的地方，因而又被稱為「檸檬小鎮」。

同時，瀨戶田町在日本歷史上也是著名的「鹽鎮」與「海運樞紐」，作為古代硬通貨，鹽不僅為這裡帶來了巨大的財富，興盛的海上商業帶來的文化傳播，也讓瀨戶田町保留著諸多文化歷史古蹟。

而在近幾年更是吸引了大批藝術家到此創作，17個藝術作品覆蓋全鎮，還修建有日本藝術大家平山郁夫先生的美術館，更擁有網紅打卡地標「耕三寺博物館」 ，舊與新的融合，讓整個區域成為了不折不扣的「藝術文化小島」！

擁有如此好的地理位置，還有豐富的藝術觀光資源，最近甚至還在逐步推進全島無污染市政計劃，住在這裡的鎮民得有多幸福？不愧是檸檬小鎮，編輯已經開始酸了！所以說，不愧是安縵之父的眼光，2021年初，作為生口島地域活化計劃的一部分，Adrian Zecha團隊為這裡帶來了名為「ONOMICHI SETODA（尾道瀬戸田）」的設計項目。

融合地域的親民項目

ONOMICHI SETODA由好幾個項目組合而成，讓我們一個一個來了解。

1. Soil Setoda：將140年的倉庫改建而成

首先是「Soil Setoda」，這個作為將地域的鎮民、觀光客聯繫在一起的項目，坐落於生口島的中心，由一座140年的倉庫改建而成。項目將整個倉庫打造成一座複合設施，在倉庫旁另外修建供背包客住宿的「Soil Stay」，同時引入了島民食堂「Minatoya」和人們交流活動的場所「Living Room 」，打造出「回家」的概念。

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倉庫本身，則作為遊客服務中心，同時引入了咖啡品牌「Overview Coffee」，這是一個強調環保，將收入的一部分地贈予地球氣候改善組織的品牌。由於市民交流中心與遊客中心建在一起，這種形式客觀的提高了本地居民與外來游客的溝通互動，讓外來遊客獲得了更好的體驗。

再說到大家最關心的住宿價格。給你建出「海景房」，價格當然不可能低的，編輯隨便搜尋了一下，一個最貴的二人間，只有15㎡，但是一晚的價格大概在17600日元，對不起打擾了！也還有更多範圍的選擇，分別是15400日元和13200日元，對應了不同的房間大小。

當然，如果你是個背包客也不在乎條件，也可以選擇這種類似青旅一樣的膠囊房，4個人一起合住，平均一個人4000多日元。

若你是個超級土豪，課金大帝，也可以選擇更高端的旅館，我們繼續往下看！

2. Azumi Setoda：高端的「旅館1號店」

想一想也知道，堂堂安縵之父怎麼能只出幾間萬多日元的屋子呢！這不，3月1號開幕的瀨戶田旅館1號店「Azumi Setoda」，就是回歸「高端大氣」本色的酒店項目。這次將1876年瀨戶田町內製鹽及海運大商堀內家的老宅子收購並進行改造，打造出了這座日式古民家風格的旅館。

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作為當時町中最富有的巨商，堀內家曾經特地聘請京都的工匠，選用最好的材料修築起了這座宅邸。時隔140多年，這座老宅子依然保持著非常良好的狀態，而在改造的時候，也盡可能的保留了宅內原始的築造工藝。

為了最大程度的還原日本傳統的風味，在改造設計方案上參考了日本「數寄屋造り」的作法，邀請著名建築家三浦史朗老師針對宅子的具體情況，進行了全面的改修。數寄屋造り這種建築作法，避免了「豪奢」風格，從簡約入手，通過線條組合詮釋出日式簡約的風味，這一點從Azumi Setoda旅館的內部設計即可看出。

從植物、石頭、土壤入手，針對日光、濕氣進行全面的考量，完美的設計出「人與自然」共生共融的居住環境。浴室寬敞簡約，與庭院接壤，明亮的大格子窗注重採光，讓室內整體體現出透亮、潔淨的感覺。天頂將古時流傳的建築工藝保留，這種複雜契合的樑柱造法，不僅穩固耐用，自身也成為了來客體驗古代智慧的展覽品。

同時，作為一家日式旅館，館內提供的飲食也不用說，採取當地最時令的食材，根據季節進行更替，價格一人在11000日元左右。當然，住宿價格方面嘛，一晚上含兩餐65000日元起，能夠感受140年前古民宅的歷史風味，同時體驗到一流的住宿環境和飲食，這個價格甚至值回票價？編輯有朝一日錢攢夠了，疫情也過了，一定去打一波卡！

3. Yubune大浴場：還原日本傳統風味

與其他項目不太一樣的地方是，這次安縵之父還設計了一些大眾場館，除了剛才介紹的市民交流中心與咖啡館之外，Yubune大浴場作為面向公眾開放的服務設施，不得不提。

Yubune本意為「湯船」，源自江戶時代，因而大浴場的LOGO也設計為湯船的樣子，顯得非常傳統，用在瀨戶田町這個以海運為主的小鎮也更為貼切。

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大浴場內原木系的設計風格與麻布的結合運用，凸顯出日式風格一貫的精緻與溫暖。對於光與影的設計，也詮釋出日系哲學中「詫寂」的靜謐美學。而當我們來到浴場內部，更是會被整個浴場的藝術性設計所震撼。男湯採用灰色的馬賽克設計，壁畫通過類似浮世繪的感覺描繪了瀨戶內海日間的風景；女湯則採用藍色，壁畫勾勒出瀨戶內海的夜景。

由於是大眾設施，價格也相對平易，Azumi Setoda的住客免費，一般人也只需900日元（兒童半價）就可以享受到地道的日式大浴場，並且感受高質量的藝術與設計，還是非常划算的。

除了上邊介紹的幾個項目之外，安縵之父團隊還會圍繞瀨戶田地區進行更多以地方文化為基礎的設計改造，可以說是相當令人期待了！

奢華與返璞歸真

在現代，我們可以看到越來越多的奢華品牌開始放棄「豪奢」，轉向挖掘地域中獨特的文化與設計要素，並進行改造利用，這次瀨戶田町的爆改項目也無疑是非常成功的一個。在越來越繁華、越來越喧囂的現代文明面前，自古流傳下來的文化，不僅不會失去自己的韻味，並且會歷久彌新。

「久在樊籠裡，復得返自然」，在現代人的生活中，小鎮生活正在變得越來越珍貴，而人與人之間的交流更是如此。

撇開這次設計的旅館價格不談，不知道大家是否有被瀨戶田町本身吸引住，想在疫情之後去逛逛呢？

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