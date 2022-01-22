香港人冬天最愛衣著　日本人一秒認出是外國人　日式保暖靠兩單品

大家都看過櫻桃小丸子等日本卡通動畫描述，在冬天裡日本人仍會讓小孩穿著短褲趴趴走，甚至年輕的女孩也常在冬日裡裹著圍巾、毛衣，但仍要露出雙腿來搭配造型，日本人就真的這麼不怕冷嗎？



日本雖然冬天平均氣溫比起香港低許多，但有別於香港的濕冷環境，日本普遍的乾冷氣候則讓日本人能更輕易搭配冬日造型，也與香港人冬天習慣穿著厚重衣物有所不同。然而，有一種衣服只要你在日本街上穿了絕對能一秒辨別出你是外國人，因為這種衣服日本人在平時幾乎不會穿到，那就是香港人冬日滿街必穿的長版「羽絨衣」啊！

香港人最愛的長版羽絨衣在日本是罕見穿搭嗎？

在Uniqlo進軍香港後，羽絨衣幾乎變成了香港人在冬天的標準配備，特別輕型長版羽絨衣，對香港人來說十分舒適，也頗受媽媽們的喜愛。有段時間，在香港只要寒流來襲，幾乎滿街上都能看到羽絨衣那米芝蓮吉祥物般的背影，而大家到日本旅遊時怕冷也幾乎都會必帶輕量的長版羽絨衣禦寒，不過其實這樣的穿搭在日本路上卻有些罕見，筆者周圍許多人都說「遠遠看就會發現有港台觀光客造訪了！」

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雖然日本冬天氣溫比香港低、還會下雪，但不管在通勤電車上、或是進入室內環境，通通開有暖氣且溫度還不低，穿羽絨衣絕對會冒汗，室內外溫差相當大。因此，日本人在冬天鮮少穿長版羽絨衣出門，而是以風衣搭配為主流，除了進入開有暖氣的室內不會覺得過熱，且日本公司都有規定制服，若上班族穿著西裝外面再加羽絨衣不搭、也顯得奇怪，所以日本人通常都會選擇穿長一點的大衣。另外，由於日本人多以電車或開車出門，不需長時間留在戶外，所以羽絨衣在日本街頭並沒有那麼常見。

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暖氣盛行 流行洋蔥式多層穿搭的日本人

日本人冬天都怎麼穿？其實因為暖氣造成室內外溫差，日本人習慣以洋蔥式多層穿搭來保暖，就算是很冷也不會穿得像棉被一樣厚重。日本人冬天衣著一定會有圍巾搭配，只要手腳與脖子保暖了，不用穿得太厚重也不會覺得冷，因此許多日本人也會出現雙層襪、毛帽等冬日配件。

當然日本人偶爾也會出現羽絨衣穿法，但多以背心式的羽絨衣穿在大衣裡保暖為主，或者是短版的羽絨外套為主。除勞動工作需要外鮮少會將羽絨衣穿在最外層，而羽絨衣選擇當然以國民品牌Uniqlo為最常見。值得一提的是，貌似日本品牌的Superdry卻在日本連一家分店也沒有，除了日本人不愛厚重造型外，「極度乾燥しなさい」、「目娛樂節今日」等錯誤的日文文法都讓日本人怯步，畢竟少有日本人會想把「去做極度乾燥」這樣奇怪的名稱穿在身上。

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日本穿搭變化多變

最重要的當然是保暖就好，無論是洋蔥穿搭還是暖暖的羽絨衣，最怕就是冷到了！而且近幾年日本的穿搭流行也不再那麼一成不變，受到串流媒體影響，韓國、歐美的穿搭也對日本年輕族群有很大的影響力，每種族群喜歡的穿搭當然是彼此尊重，實用保暖最重要囉！

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