日本最新《龍貓》冬日限定商品　毛絨tote bag束口袋鑰匙圈超可愛

吉卜力工作室的長篇動畫「龍貓Totoro」，自從1988年推出以來仍然人氣不墜，還創下DVD在發行後11年間連續600周都在ORICON排行榜內的記錄，說它是不朽的名作可謂當之無愧。



日本郵政看中它長久以來人氣屹立不搖、受到不分世代的男女老幼喜愛，於是每年都會和吉卜力合作推出龍貓聯名限定商品。

2021年冬天限定的新商品讓人光看就覺得好療癒呀！（點圖放大看看）👇👇👇

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大龍貓毛絨絨托特包（大トトロ もこもこトート）

符合龍貓毛絨絨的形象，包包也是用蓬軟毛絨的材質製成。雖然開口很大，但是中間有磁鐵可以互吸不怕東西掉出來，裡頭也有夾層可以分類小物。

還有著能掛龍貓鈴噹的設計小巧思。帶著包包的時候就好像抓著龍貓耳朵一般非常可愛，另外不妨也試試將龍貓耳朵折起來的拎法吧！

售價：2300日圓（含稅）

尺寸：長43X 寬34 X 高16.5公分

中龍貓毛絨絨束口袋（中トトロ もこもこ巾着ポーチ）

束口袋的特徵是有一對立體的耳朵，束起袋子後龍貓就能自動站在桌子上。它的材質和大托特包一樣都是毛絨絨的材質，可以將它當作包中包放在大龍貓托特包裡。如果只要短暫外出，直接帶著束口袋出門也絕對能吸引眾人目光。

售價：1650日圓（含稅）

尺寸：長18 X 寬19 X 高15公分

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小龍貓外出拉伸鑰匙圈（小トトロ お出かけリールマスコット）

每次要找鑰匙卻總是在包包裡怎麼撈都撈不到覺得很生氣嗎？那這款拉伸鑰匙圈一定很符合你的需求。即使不掛鑰匙，小龍貓外型非常可愛也很適合掛在包包上當飾品。大托特包上有專用掛耳，將鑰匙圈掛上之後就好像大龍貓帶著小龍貓出門。

售價：1100日圓（含稅）

尺寸：長8 X 寬6 X 厚度3 公分

大小龍貓鈴噹-紅繩版（ころ鈴根付 大トトロと小トトロ）

請想像著大龍貓胸口上載著小龍貓的畫面，鈴噹的音色就像這幅影像一樣令人感到療癒。之前出過的鈴噹大部份都是藍繩子，這次是配合秋冬的感覺推出紅繩版本。鈴噹的用途很廣，可以掛鑰匙或是任何你喜歡的地方。

售價：880日圓（含稅）

尺寸：長3 X 寬2.9 X厚度2.3公分

龍貓冬季商品在全日本2700家郵局與郵局網路商店都能買到。除此之外，網上商店還有100多項的龍貓商品，可以該龍貓迷們盡情買個夠。對了，販賣日期雖然是即日起到2022年的春季，但以過去熱門搶手程度來看，想入手的朋友手腳可要快囉！

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