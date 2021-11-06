日本帶領「酒店+」新潮流　設計感藝術空間DJ演出潮牌店融為一體

如何取悅年輕一代住客？「酒店+」的新模式正在引領行業風潮。它並不單純指的是跨界，而是為酒店空間賦予了更多的可能性，讓美術館、電影院、生活館等與酒店融合，創造更多消費價值。

日本酒店在這一塊就做得很好，非常有借鑒意義。



比如MISS非常喜歡的Ace Hotel京都分號，引入了紐約超人氣咖啡店，還有二十幾家潮牌店、餐廳和迷你電影院，走在了時髦潮酷的前沿。再比如銀座Muji酒店，集時尚雜貨、水果店、展覽、書店於一體，酒店只是其中一小部分，吸引了不同人群前去消費。

除了以上兩家，MISS最近還發現了幾家日本酒店也運用了這樣的模式，與美術館、文化館相結合，讓住酒店變得更好玩兒。一起來看看。

在別府新地標酒店泡溫泉，看名畫

GALLRIA MIDOBARU位於日本別府，這裡有日本第一溫泉鄉之稱，溫泉種類是世界之最。去年12月，酒店剛開業就登上VOGUE日本版。一躍成為別府新地標，不僅擁有富有記憶點的紅牆，還有酒店結合美術館的新模式。

一邊住宿一邊觀賞藝術品！點圖看看GALLRIA MIDOBARU↓↓↓

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依山傍水，建築外立面全為磚紅色，垂直牆面利落分隔樓層，樓梯裸露在外，獨特的工業風讓人一下子對這間酒店印象深刻。內部延續了紅磚色牆、簡易樓梯，同樣也是赤裸裸、直觀的設計。牆壁紅磚色的形成其實是因為混凝土中加入了氧化鐵，質感獨特。大片落地窗引入山水，一盞帶著奇幻色彩的圓形吊燈在牆上投出斑駁的花紋，底下放置著幾排木凳。打上燈光，坐在這裡，有幾分在教堂的神聖。

房間數量不多，共35間，8種房型。面積47平方米起，部分房間帶有溫泉。設計結合了日式原木風與灰調工業感，臥室與起居室空間分隔清晰，裝飾簡約。半露天溫泉的位置選得很特別，在陽台與牆壁之間開闢出了一方安靜的天地，讓你泡溫泉時可以觸摸到大自然的風。溫泉池的瓷磚十分奢侈地選用了特質的美濃燒，與硫磺泉很相配。

居停於此，住宿不是唯一僅有的目的。與一般酒店將藝術品擺放在各個角落不同，這間酒店特地開闢了一處美術館空間。選擇的作品都來自日本當代藝術家，有島田道浩、青木美歌、中山晃子等，有的初露頭角，有的作品已經被收藏在巴黎的龐比度中心、東京現代美術館等地。攝影、繪畫、藝術裝置，他們用不同材料、不同介質表達著自己的思考。能夠住下來有更多的時間去欣賞藝術品，更能讓我們感知到人與藝術間的多樣聯繫。

參考房價：2400元起/晚

百年京都小學變身酒店、文化館

同樣有異曲同工的還有京都的Rissei Garden Hulic Kyoto。它是京都第一座使用鋼筋混凝土的建築，改造前是京都知名學校立誠小學。不僅為日本第一家擁有泳池的學校，也是日本第一次放電影的地方。歷經三年改造，在原先建築的基礎上又新建了一棟八層樓建築。如今，是一個擁有圖書館、酒店、京都文化館等的綜合體。

酒店The Gate在日本東京等地有多家分號，這一家出身不凡。Logo出自佐藤卓之手，設計由新加坡建築事務SCDA主持，前者是樂天、明治等商品的御用設計師，後者操刀過不少豪宅、地產項目。

點圖看看由小學改建而成的的Rissei Garden Hulic Kyoto，如何結合圖書館、酒店、文化館↓↓↓

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School house是酒店主要的房型，面積50平方米起。房間在原來校舍的基礎上融入了現代和風設計，令人驚喜的是，還特地闢出了一個小空間，只用來擺放藝術品。比如上圖這間叫Stone Box的房間裡擺放的就是雕塑家Masaomi Raku的作品「石盒子」。「石盒子」是幸福的象徵，留一片極簡空間讓住客思考、欣賞。房間走居家風，佈局簡單，臥室、客廳、浴室分割清晰。是普通日本民居的模樣。每晚售價在6800元左右。

另有三間餐廳酒吧，供應當地及世界美食。位於8樓的景觀餐廳可以飽覽東山、鴨川景緻。

除了酒店，建築的其他空間也被改造煥新。一層重新粉刷，打通空間，佈置上綠植，清新感十足。這裡入駐了超人氣的咖啡店Blue Bottle京都第三家分號。喝好咖啡，去一旁的圖書館Ritsusei或是多功能的京都文化館看看書，參與各種豐富多彩的活動。

參考房價：3600元起/晚

在酒店買到獨家潮品

既然說到了酒店空間業態復合，就一定要提一下Hotel Koe。雖然已經開業幾年了，但它人氣還是很高，OTA預訂平台上也是高分。獨特的酒店+餐廳+美學生活館的模式後來被很多酒店效仿。

點圖看看齊備購物點、酒店和餐廳的Hotel Koe↓↓↓

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酒店位於潮流風向標東京澀谷， 大面積落地窗的外牆很吸引眼球。酒店一樓雖然叫Lobby，但其實是一家餐廳。裸露的管道、灰色牆壁，揭示出酒店工業風的設計基調。二樓與一樓空間設計大致相同，但是是一個售賣商品的美學生活館。衣物、帽子、墨鏡……每季都會換不同的選品，且都是與其他藝術家合作的定制款，僅在這家可以買。全球的DJ也會不時被邀請在這裡演出，到那個時候，一、二樓都會變成狂歡的空間。

房間以面積大小被分為S、M、L、XL 四種房型，18平方米起。房間大量使用了清水混凝土，是充滿未來感的工業風。家具簡單，沒有多餘。但處處可見用心，比如床品用日本老牌的NIHON BED MFG.CO的床墊，柔軟舒適；擺放的Handy Phone，可以作為熱點，即使沒有漫遊也有無限的本地數據。

參考價格：2100元起/晚

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