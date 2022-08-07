酒店Staycation放衫入衣櫃好危險？風水10大禁忌浴缸蓄水最惹鬼

出門在外總是有許多事情需要注意，像是入住旅館、酒店時就有許多風水上的小眉角。



以下將統整10大住房禁忌，不管是否靈驗，睡在不熟悉的空間裡，寧可信其有心裡踏實也能睡個好覺。

唔一定係迷信！由入門、房間到廁所都需要注意的風水事項（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 22

入門篇

1. 避開酒店角落房、尾房

許多人在入住酒店時都會刻意避開角落房房型，除了風水深信角落房容易有形煞問題與招陰外，從科學角度而言，酒店人員在分房給旅客時，為了方便清潔，通常會選從靠電梯的房型開始分配，除非是天天滿房的酒店，通常角落房與尾房的房型相對較少有人入住，灰塵與濕氣也比較重。

2. 入門前先敲門、側身進入

入門前先敲門已是許多亞洲人開房門前的小習慣，老一輩說法是對好兄弟們的尊重，且門打開前要先開一小縫側身進入，讓祂們先行離去，其實進房門先敲門，也能避免房務人員若搞錯房號出錯時，能尊重裡頭的客人。

3. 鞋子亂放

進房時不需要將鞋子整齊擺放好，風水有容易被靈體穿上一說，也有可以把鞋子一正一反擺放這樣的說法，擺成微八字形，具陰陽和諧的意思，也多了個理由可以把鞋子隨便亂脫。

【延伸閱讀】酒店Staycation免中伏入房必做7件事 有一處最易Check漏被收錢！（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 4

房間篇

4. 窗簾拉開、燈全開

一般酒店通常在下午3點過後就能check in，入房先將窗簾全打開讓陽光透進屋內，若晚上抵達酒店則可先將燈全部打開，睡覺時留一盞小燈。除了風水，睡覺時留盞小燈，若意外發生時，才能在不熟悉的環境裡即時逃生。

5. 上床前先拍拍床

上床前先拍一拍能避免壓到好兄弟們，床上說不定有「人」還不知道你來了，上床前先拍拍也能順便檢查是否清潔乾淨或有蟲子，進房後也可打開電視或放音樂製造些聲響，示意有人來了。

6. 雙人房兩張床都要用亂

若單人入住卻被分配到雙人房，尤其是共有兩張小床的房型，不要選擇躺靠牆或浴室的那張床，此外，雖然另一張床沒有睡，也要拍拍枕頭弄亂棉被，示意今晚有人入住，以免當晚多了一位新室友。

7. 衣服勿貼著牆壁晾乾

出遊若住上很多天難免會洗衣服，記得衣服勿貼著牆壁晾乾，才不容易被「祂們」穿走，此外也盡量別將衣服吊進衣櫃裡，若不迷信，將衣物吊在顯眼處也可避免匆忙收拾行李時忘記帶走。

8. 床不對鏡子

床不對鏡子是許多長輩的禁忌，除了有風水上的忌諱，鏡子對著床人容易在起床時被自己嚇到，若不小心住進有鏡子對床的房型，無法換房時也可拿行李或衣物稍稍擋住。

【延伸閱讀】酒店房床頭射燈非閱讀燈？放4個枕頭有原因 床尾巾用途很貼心！（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 8

廁所篇

9. 先進廁所沖馬桶

進入房間後，首先先進廁所沖馬桶水再把浴室廁所水龍頭打開，浴室容易招陰，先沖水可把聚集的臭氣與晦氣一併沖掉，產生新的氣場。

10. 浴缸不蓄水

泡完澡後，浴缸的水記得要讓它流光，風水上有水面如鏡面一說，蓄水能好讓好兄弟們往返未知的世界。

【延伸閱讀】女子浸浴染惡菌須斷腳保命！酒店Staycation浴缸7個方法消毒防菌（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 3

以上10大住房禁忌為最常見的流傳說法，有些人信、有些人不信，心裡踏實最重要，其實出門外宿最重要是將房門鎖好，避免使用不符合當地電壓的插頭，進房時觀察走廊、記好逃生動線，把握這些原則開開心心出門、平平安安回家。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】