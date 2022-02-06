不推銷生意會更好？日本吹起「無聲接待」風潮　一個人購物更盡興

大家逛街購物的時候，喜歡有店員向你介紹接待，還是喜歡獨自悠閒地購物，享受一個人的時光呢？



過去一般認為店員的推銷和熱心介紹有助於為店家生意帶來正向成長，更容易將商品賣出去。不過最近日本興起了一種「無聲接待」的風潮，改變商家招待客人的模式。不再主動向顧客打招呼和介紹商品。

日本連鎖服飾店Urban Research的免打擾購物袋，只要顧客拿起這個袋子，店員就不會特意前來打招呼。（FashionSnap）

「無聲接待」成功吸引更多客群

過去都視店員的打招呼和接待為一種禮貌和推銷介紹的手段，但卻也無形中讓一些顧客產生了壓力和不適，有些人逛街時都有一個困擾，明明只是想自己隨便看看，但是店員非要跟上來，一路推銷商品。讓人有非買不可的壓力，最新的研究指出，這樣的「無聲接待」無論最後是否成交，都成功地吸引了更多的來客量。

店員的介紹和接待已經不再是了解商品的主要途徑

在資訊網路普及的現代，許多人的消費模式變為在購物前都已經事先查過相關資訊，是有目的地走進商店，而通訊和網絡的便利性，也能讓顧客不需透過店員就能及時的了解到充分的資訊，也讓店員的意見反而已經不是那麼重要了。喜歡自己安靜購物的客群相較於過去也有明顯上升的趨勢。

讓顧客自行選擇接待方式大受好評

過去在理髮廳，有些顧客總喜歡跟設計師聊上那麼幾句，也有些顧客傾向在剪髮時安靜休息。每個顧客都有不同的喜好，為了能顧及到所有的顧客，有商家在「無聲接待」的風潮興起後，讓顧客可以依照自己的喜好和需求自行做出選擇，比如會讓顧客在表單上勾選「店員與你熱情聊天」或是「讓你靜靜休息」。

另外日本也有連鎖服飾店在店內設置了一種名為「免打擾」的藍色購物袋，只要顧客走進店內拿起這個袋子，店員就不會特意前來打招呼，讓顧客能更自主的選擇自己想要的接待方式，也受到許多顧客的一致好評。

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