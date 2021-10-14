移民日本懶人包｜不再由工作假期開始？持這簽證住一年即獲永住權

日本向來是台灣或香港人海外旅遊的首選之一，甚至許多人也會思考移民日本的可行性。

或許大家對於日本仍存在著對移民不開放的印象，但事實上日本在面對越來越激烈的國際人才搶奪戰，以及少子高齡化社會的威脅之下，對於移民的態度早已不同，甚至前幾年還推出高度人才(高度人材)制度，符合條件的優秀人才可以最快一年就取得日本永久居留權(綠卡)，可見現在移民日本已經不再是一件遙不可及的事了。

究竟移民日本的方法有哪些？歸化與永久居留權(永住權)有何不同？要歸化或取得日本永住權需要符合哪些審查條件？讓小編來為你一個一個詳細解說吧！



歸化與永久居留權(永住權)有何不同？

日本移民可大致分為歸化與永久居留權(文中皆簡稱為永住權)兩種。兩者都可以在日本永久居住，差別在於是否取得日本國籍(放棄本國國籍)，以及所要求的審查條件有些許不同。

接下來我們將詳細解釋歸化與永住權的不同及審查基準。（點圖放大閱讀）▼▼▼

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歸化是什麼？有什麼審查條件？

「歸化」簡單說就是歸化成為日本人，將會取得日本國籍(也就是會有日本護照)，除了可永久居住在日本之外，還可以享有選舉權及被選舉權，但必須放棄本來的國籍。

移民日本歸化成日本人(取得日本國籍)的條件，依據日本法務省的說明共有6項，分別是：

1.居住條件:

到申請歸化為止，必須合法居住在日本5年以上

2.能力條件:

必須年滿20歲 ( 注意: 自2022年4月1日開始，20歲變更為18歲)

3.素行(品行)條件:

無犯罪紀錄、按時納稅、不對日本社會造成麻煩

4.生計條件:

必須自己有謀生能力或足夠資產，能夠支應在日本長期生活

5.國籍條件:

必須放棄原有國籍

6.憲法遵守條件:

不得加入或成立任何企圖以暴力破壞日本政府的團體



永久居留權(永住權)是什麼？審查條件又是什麼？

相對於歸化必須放棄本來的國籍，「永住權」則允許你保留原來的國籍，但同樣享有永久居住在日本的權利，用較通俗易解的說法就是日本的綠卡。與歸化不同的是，永住權因為沒有更改國籍成為日本人，因此就沒有選舉權及被選舉權這兩項權利，但其他方面則與一般日本人並無不同，例如跟日本當地銀行借款買房，或加入國民年金、保險等福利。

移民日本取得永住權(綠卡)的審查條件，有以下幾項條件：

1. 素行條件:

遵守日本法律、按時納稅、不對日本社會造成麻煩

2. 生計條件:

必須自己有謀生能力或足夠資產，能夠支應在日本的長期生活所需，而不對日本造成負擔

3. 符合日本的國家利益:

申請人取得永住權符合日本的國家利益，其中包含了:

- 必須連續10年合法地在日本居住，且需以工作簽證在日本連續居留5年以上（技能實習簽證、特定技能1號簽證等不可）。

- 無犯法紀錄，並且確實履行納稅及加入年金與醫療保險等義務。

- 申請時所持有的簽證，必須是該簽証的最長期限。日本簽證設有不同期限，例如就勞簽證的期限有1年、3年、5年這三種，若申請永住時是持有就勞簽證的話，該簽證的期限須為5年。

- 無危害公共衛生之虞，例如傳染病。



以上可以看出，申請永住權的必備條件除了跟歸化相同，必須具備在日本謀生的能力，以及按時納稅、無犯罪紀錄等條件之外，最重要的則是要在日本居住滿10年以上。

看到須居住滿10年以上才能拿到日本永住權，想必許多人已經萌生退意了。別急！如果你拿的是高度人才簽證(高度專門職簽證)或配偶簽證，則只需要在日本住滿1年就可申請永住權。請耐心繼續看下去吧。

移民日本的6個可能方法

從上述的解說可以明白，無論你的目的是要歸化成為日本人，還是單純取得永住權，第一步的先決條件，就是要先取得可以長住日本的簽證資格，從而達成居住在日本5年或10年的條件要求(如果是高度人才則是1年或3年)。

以下是6種取得日本長期簽證的方法，大家可以視自身的情況，選擇一個最適合最有效率的方式（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1. 高度人才簽證

高度人才簽證顧名思義就是為優秀人才所設的工作簽證，是日本政府為吸引世界各地的高等人才所設立，可以簡單的理解為高級版的工作簽證。

高度人才的基本要件是年收入不能低於300萬日幣，並且須在日本政府訂立的高度人材評分表中取得70點以上。高度人材積分表有4個基本的評分項目，包括年收、學歷、工作經驗及年齡。除此之外還有特別積分條件，例如畢業於日本政府認定的高等學府、通過日語檢定N1或N2、取得經營管理方面的高等學位例如MBA，都可以獲得5到10分不等的加分。

如果你在評分表取得70分以上成為高度人才，只要日本居住滿3年即可取得永住權。如果能夠取得80分，則只要一年就可以拿到日本的永住權，可以說是移民日本的最快捷徑。

值得留意的是，高度人才聽起來似乎門檻很高，但其實工作經驗、年齡、年收、畢業學校等都有比重不等的加分，實際算過分數之後赫然發現自己符合資格的大有人在。建議大家先別放棄，循著積分表試算看看，說不定你也拿的到80分喔。

2. 工作簽證(就勞簽證)

要在日本工作就需要工作簽證。廣義的工作簽證除了方才介紹的「高度人才簽證」，外國人最常申請的「打工度假簽證」、「就勞簽證」、自行創業的「經營管理簽證」，以及「特定技能簽證」，都算是廣義的工作簽證範疇。

但一般提到工作簽證大多是指「就勞簽證」(就職簽證)，共分為14種，其中最常申請的就是技術、人文知識、國際業務（通稱：技人國）的就勞簽證，IT工程師、程式設計師、會計、金融、行銷顧問、海外營業等都屬於技人國簽證的範圍。基本上在一般的日本民間企業上班，拿的都是就勞簽證。

值得注意的是無需學術知識，僅需反覆操作即可學會的工作及業務（也就是所謂的單純勞動），例如工廠的生產線、餐廳的服務生等無法取得此資格。

3. 留學簽證轉工作簽證

如果你的學歷或工作經驗不足以讓你直接在日本找到工作，那麼先選擇到日本留學也是一個好方法。一方面可以培養日文能力，另一方面日本當地的學歷在找工作上還是具有一定優勢。

可以選擇就讀短中期的語言學校、兩年制的專門學校或者四年制的大學。當然如果你在台灣或香港已經拿到大學學歷，也可以選擇直接到日本攻讀大學院(研究所)。

日本的工作簽證並不像美國有每年的配額限制，只要有正規經營的公司願意僱用你，基本上拿到工作簽證的機率非常大。

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4. 配偶簽證

與日本籍或擁有永住權的人交往進而結婚，就可以取得配偶簽證在日本長住。居住於日本的期間可以工作，並且工作內容不受限制。

取得配偶簽證3年，並且在日本居住滿一年以上的話，就可以取得永住權。但如果你是想取得日本籍的話，必須在日本居住滿3年以上。從申請到結果出來，一般約需6到8個月左右。

5. 日本設立公司取得經營管理簽證

對於已不是留學或工作年齡的朋友也不用放棄。如果你在台灣或香港本來就經營自己的公司，或者有心到日本發展新事業，經營管理簽證就非常適合你。

經營管理簽證可從事的事業範圍相當廣，在日本設立新公司後，你可以從事貿易、媒體、不動產等事業，甚至加盟飲食店也是可行的方法之一。

取得經營管理簽證的基本門檻，必須在日本設立新公司的資本額在500萬日幣以上。對許多人來說，500萬日幣並不是一個很高的門檻，但這只是最基本的要求，更大的重點在於你提出的事業計劃書，是不是能說服日本政府具有可行性及持續性。

另一個值得注意的重點是，經營管理簽證可以與上述的高度人才簽證作一結合，使永住權的取得時間縮短為最快一年。

但要留意的是，許多人以為經營管理簽證就是日本的投資移民簽證，事實上經營管理簽證過去確實叫做”投資經營簽證”，但與一般人所認知的投資移民簽證還是有本質上的不同，因此在審核條件及所需時間上也大大不同。

6. 打工度假簽證轉工作簽證

自從開辦了日本的打工度假簽證，申請的人數年年上升，與其他長期簽證相比，算是門檻較低的簽證，也因此先申請打工度假簽證再轉為工作簽證，在過去曾經相當熱門。

然而近年審查基準縮緊，原則上1年的打工度假簽證結束後就必須離開日本，使得轉換為工作簽證已不如過往那麼容易，但仍然是值得一試的方式。原因在於打工度假期間所鍛鍊的語言能力，以及人就身處在日本，因此在獲得公司資訊或面試時佔有地利之便，相較之下在找工作時仍會有一定的優勢。

總結

看完上面的解說，相信大家都能了解移民日本已經不再那麼遙不可及。上面介紹的6個移民日本的方法中，有沒有適合你的呢？當然，上述只是移民日本所需的最基礎條件，實務上仍有許多須留意的細節。祝大家日本移民之路能走得有效率又順暢。

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