日本人用神社相片當手機桌布　財運戀愛運大爆發　這5間運勢超強

你會用什麼照片當作手機螢幕鎖定畫面？是偶像的照片？家中的寵物、小孩？美美的自拍照？或是直接用原廠的內建照片？



日本有很多人會用風景照當鎖定畫面的桌布，但其實那不一定是普通的風景。在日本民間有傳說，只要去這些神社拍下某些照片並設成鎖定畫面，就會讓你的戀愛運、財運大爆發！

小編推介5間運勢超強的神社，手機桌布是時候換了嗎？（點圖放大了解）▼▼▼

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東京大神宮的神木（東京都）

供奉了日本皇室祖先天照大御神的伊勢神宮是日本人的心之所向，據說每個日本人一生至少要去一次。但古時候要從關東徒步到位於三重縣的伊勢實在太遙遠，於是就在東京創立了遙拜殿，也就是東京大神宮，從此它就有了「東京的伊勢神宮」稱號，以「運勢最強」而聞名，尤其是戀愛運。

理由是大神宮中供奉著三位女神，包括了天照大神、豐受大臣，還有古墳時代垂仁天皇的女兒——傳說中的絕世美女倭姬命，將天照大御神移至伊勢之事就是她主意的。另一個理由是古時遊女和藝妓常會來東京大神宮祈求，神明從以前就聽了許多女性的願望，因此能保佑女性的幸福。除了女神之外還有代表結緣的「造化三神」，讓人在戀愛、工作、人際關係上都會有好緣。

大神宮本殿的右手邊，有一棵逾百年、象徵著戀愛的神木。只要拍下神木照片設成鎖定畫面，就有可能有好的邂逅，戀情會開花結果。

地址：東京都千代田区富士見2-4-1



樁大神社的瀑布（三重縣）

三重縣運勢最旺的，除了位於南部的伊勢神宮之外，還有北部的椿大神社。椿大神社本殿其實總共有32尊神明，想要求戀愛的話要到別宮「樁岸神社」。這裡供奉了猿田彥大神的妻神天之鈿女命。據說很多人都是去向神明報告，在上次參拜的一年內有了交往的另一半或是順利結婚了。

除了戀愛運之外，椿大神社還能求開運、招福、除厄運等等。境內有一個「願望成真瀑布」（かなえ滝），只要拍下瀑布照片設成鎖定畫面，就能心想事成。另外再往境內走，還有一個「金龍明神瀑布」（金龍明神滝），據說它是能治百病的藥水，只要把討厭的東西讓瀑布沖洗就會開運。

地址：三重県鈴鹿市山本町1871



今戶神社的招財貓（東京都）

有看過日劇《戀愛可以持續到天長地久》（港譯：天堂的天使）的朋友一定都會對這間神社印象深刻。勇者上白石萌音在劇中一開頭就是在今戶神社祈求，所以遇到了天堂醫生，不但找到自己的夢想，戀情也開花結果。

今戶神社因為供奉了夫妻的神明，所以在很久以前就被認為是結緣的福地，甚至會辦「結緣會」讓來參拜的人互相自我介紹進而交往。神社的繪馬分為二種，若是祈求願望，就買上面只有招財貓的，若願望已達成，就要買穿著和服的招財貓繪馬來還願。

由於今戶神社是招財貓發源地，所以在這裡到處可以看到貓形的擺飾。這裡最有人氣的是本殿左手邊的雙貓石像，據說摸摸它們的頭願望就能實現，若把貓咪的照片設定為鎖屏畫面，可以為你招來戀愛運與財運。

地址：東京都台東区今戸1-5-22



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山王日枝神社的愛心神門（東京都）

山王日枝神社在日本有「上班族必拜」之稱，保佑工作運、出人頭地、生意興隆。每到新年，可以看到很多穿著西裝打領帶的上班族排隊來參拜就可見一斑。

山王日枝神社位於千代田區赤坂，主祭是大山咋神，來參拜時可別忘了本殿旁的二隻一公一母石猿雕像。因為猿猴有勝利（勝る）、除魔（魔が去る）、緣份（縁）的諧音，公石猿保佑工作、母石猿保佑結緣、安產等和女性相關的利益。

近年在SNS上很熱門的一個話題就是山王日枝神社中有一個神門上有著愛心圖案的裝飾，拍下它就能得到戀愛的好運唷！

地址：東京都千代田区永田町2丁目10番5号



冠稻荷神社的貼梗海棠花（群馬縣）

在日本到處都能看得到稻荷神社，但稻荷神社中又有所謂的「七大社」 ——伏見、豐川、信田、王子、妻戀、田沼、冠稻荷神社。七神中的冠稻荷神社以結緣、安產、保佑懷孕而靈驗。

據說以前有位因不孕而煩惱的女性每天都去冠稻荷神社祈求，有一天一位神秘老者出現告訴她，只要採集貼梗海棠的果實煮來喝就能懷孕，結果後來女性如願懷孕，夫妻兩人便來神社種樹還願。

據說近年有人拍下貼梗海棠花開時的照片並設成鎖屏畫面之後，就馬上接到喜歡的人打來的電話，也有人順利懷孕了！

地址：群馬県太田市細谷町1番地



想要成功尋覓到一半，除了積極去婚活聯誼，不妨也到這些神社拍照並設成螢幕鎖定畫面，幫自己加持一下吧！

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