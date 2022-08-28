台灣流傳7大情侶禁地　神仙妒忌會拆散你？淡水情人橋都上榜

如果你和本編一樣屬於單身狗，應該希望可以離這些「閃光情侶團」遠遠遠的，台灣民間流傳著一些都市傳說，有幾個景點據說情侶去了「必分手」，或許我們往這些地方走去，可以避掉一些過於強烈的「閃光團」喔！



台灣這七個地方，對情侶來說很危險？👇👇👇

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基隆情人湖

「情人湖」乍聽之下好像是一個很浪漫的地方，不過其實其命名的由來是因為曾經有對情人因為家人反對，選擇在此地殉情才得此名，不過此地還有一座情人橋，就有人提到情侶兩人緊握手走過情人橋，若都沒有放開就可以化解分手命運，不過是真是假目前不得而知。

石門十八王公廟

位在石門的十八王公廟，是台灣非常著名的陰廟，香火也非常鼎盛，除了來這裡參拜不能亂許願、不能亂說話之外，謠傳裡頭住了許多好兄弟，會將他們看不慣的恩愛情侶拆散，除了這裡的十八王公廟，有網友認為只要是祭拜「義民爺」的廟宇，其實都不太適合情人前往。

台北木柵指南宮

指南宮祭祀的是八仙中的純陽始祖呂洞賓，根據流傳下來的故事，呂洞賓曾追求八仙中的何仙姑未果，因此看到情侶走進指南宮就會因為嫉妒而將他們拆散，不過也有人提到呂洞賓只會拆散不適合的戀人，真正合適的「正姻緣」反而會得到祝福長長久久。指南宮也設置許多讓情侶可以在此約會的設施，希望可以打破這些分手傳說。

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淡水漁人碼頭情人橋

淡水知名景點漁人碼頭，「情人橋」也是出了名的情侶禁地，雖然淡水港邊的景致與燈光會讓此地看起來相當浪漫，不過這座情人橋一直都有一個情侶若一起走過去就會分手的傳言，更有人指出若是燈光變成綠色的，就不能直視另外一半，否則就會分手的都市傳說。

苗栗龍騰斷橋

苗栗的龍騰斷橋，會變成所謂的分手勝地，純粹就是因為「斷」這個字，不論是外型上的崩壞感，或者是唸法上的切斷，就像是斷了兩人之間的姻緣，才會聯想到分手、分開等。

彰化八卦山

彰化八卦山是非常具有代表性的地標，不過也是相傳一對相愛的情侶得不到家人的祝福，就在佛前立式成為怨世情侶，還在大佛垂耳處輕生，之後再此地就流傳著這樣的傳說，不過據坊間說法，佛祖慈悲為懷早讓冤魂被渡化，也有許多新人在此地舉辦婚禮，切勿過度迷信。

台東三仙台

關於三仙台的傳說，也是因為呂洞賓、何仙姑與李鐵拐曾到過此地，才命名為「三仙台」，關於情侶來到此地就會分手的傳聞，則又是因為呂洞賓還有何仙姑的愛恨情仇有關。不過也有人指出，因為三仙台只要天氣好就會很熱，會讓人脾氣暴躁進而點燃分手的導火線。

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