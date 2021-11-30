情侶同居指南｜30條現實情境題　租金、家務、生活習慣都要協商好

「 我們， 同居好嗎？ 」有些情侶走到了某個程度，會邁入同居的這一步，有些人則是為了在結婚之前先嘗試看看，我個人是十分支持同居這樣的生活型態，一方面你能深入了解對方的生活習慣，另一方面也能知道在看了這麼多對方的真實面（缺點）以後，雙方還能不能繼續走下去。



不過同居不一定要結婚、結婚也不一定要同住就是了。

同居是一個重大決定，可不是拿了鑰匙搬進去甜蜜蜜就沒事了，我曾在關於同居迷思的文章中，提到不要為了省錢同居，盡量不要搬到對方的空間裡。接下來列出了「同居前你該思考的30個問題」，也許你們可以在同居前正式或隨性地討論看看，除了看看彼此的想法是否一致之外，也可了解雙方面對生活中的歧見時會有什麼反應。

情侶同居可以是增進感情的燃料，也可以是引致分手的導火線！決定與伴侶同住前，可以先回答以下30條問題，助你一絲不苟地討論清楚雙方的生活細節～（點擊放大閱讀）▼▼▼

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關於住處

1. 租金的範圍與住處的形式，要選擇套房、還是一人要有一個房間？

2. 對於住處的要求，例如廚房、對外窗、陽台、呎數大小等，哪些是必要、哪些是有就最好？

3. 生活費用如何分攤？包括租金、水電費、生活支出、吃飯錢、停車費等等。

4. 家裡要不要種植物、養寵物？誰負責照顧？

5. 傢俬、家電的選擇，是重視品質、還是價錢優先？

6. 佈置要使用什麼樣的風格、顏色搭配？由誰主導？

7. 收納空間怎麼分配？收納的習慣如何？

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生活習慣

8. 早上起床要不要收拾床鋪？是必要的嗎？

9. 家務，例如煮飯、洗碗、洗衣服、打掃環境，由誰負責？

10. 睡覺、起床的時間需要一致嗎？

11. 垃圾處理、資源回收的要求程度是怎樣？

12. 吃完東西後碗碟什麼時候洗？

13. 衣服洗好後需要摺好、掛好，還是亂堆即可？

14. 在家一定要開冷氣嗎？或是為了省電盡量不開冷氣呢？

15. 對於乾淨、整齊的定義是怎樣？打掃家裡的頻率是如何？

16. 吃飯時間是餓了才吃，還是照三餐吃？

17. 飲食習慣有很大的差異嗎？

18. 雪櫃裏可以放會釋放異味的食物嗎？例如泡菜、榴槤、大量的蒜頭等

19. 雪櫃的大部分應該是哪些東西？是飲料、雪榚雪條，還是食材？

20. 上廁所是坐著還是站著？紙巾丟馬桶還是垃圾桶？衛生用品如何處理？

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娛樂與社交生活

21. 誰有電視主導權？看電視、電影的頻率是如何？要裝收費頻道、Netflix 或其他付費系統嗎？

22. 聽什麼類型的音樂？音量多大多小是雙方都舒適的？

23. 喜歡看什麼類型的節目？不喜歡對方的節目時怎麼解決？

24. 可以在家裡打麻雀、玩桌上遊戲、打機嗎？

25. 網絡要選最貴最快，還是用手機的數據足夠就好？

26. 喜歡邀請長輩、朋友、小孩來家裡玩嗎？

27. 能不能各自和朋友出去玩？有必要規定門禁時間嗎？

28. 家人或朋友可以來借住嗎？

29. 當朋友來時，另一半應當做出哪些「符合社交禮儀」的行為？

30. 工作夥伴可以來家裡談公事嗎？

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針對這一連串的問題，並不是要你們雙方的答案、想法都一致，才適合住在一起，很多事情你沒有遇到確實也不知道自己會怎麼做，但這些都是日常生活中會遇到的挑戰和爭執發生的起點。雙方想過並稍微了解彼此的想法和做法，才能知道哪些是可以包容或改變的，哪些是堅持到底、決不讓步的，而你了解了這些之後還想跟對方同住一個屋簷下嗎？

舉例來說，另一半的朋友帶小孩來家裡作客，聽起來是很合理可接受的事情，但如果這個小孩來碰你的電腦、遊戲機，你說：「以後不要找他們來了！」另一半很生氣的說：「為什麼跟小孩計較！」這時該怎麼解決。

再舉例，你很愛吃泡菜，在雪櫃存放了兩大罐媽媽親手做的泡菜、醃蘿蔔，另一半超級討厭這個味道。在外吃飯時他不吃也就算了，但一起住，他請你以後不要在家存放或吃這類食物時，請問你該怎麼做？

最後一個例子，房租、生活費談好一人一半，也是非常合理，但當對方認為你在家的時間比較長，要你付多一些的電費；對方認為你食量比較大，吃飯錢應該多付一點才公平時，你該怎麼看待這樣的事？

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以上這些看似雞毛蒜皮的小事，往往都是兩個人吵到分手、分居的導火線。講這些不是要戳破兩人想要進入關係下一步的甜蜜粉紅泡泡，而是，你認為兩個人都已經準備好了嗎？

「同居」代表準備好要接受不同個體、不同背景、不同生活習慣的兩個人，即將要面對很多的生活差異和挑戰，而且願意在遇到挫折時，兩個人都能以雙方關係的最大利益為考量，而非其中一人堅持「我就是要這樣」來逼對方步步退讓。

只有雙方都有願意接納、妥協、調整的認知，才能夠擁有比分開住更美好的同居生活。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】