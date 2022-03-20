情侶要避開的日本5大旅遊熱點　去過會分手　3個與「祂」有關係

和另一半約會，不免會想要去一些浪漫美麗的風景名勝。但要注意並不是所有地方都適合情侶一起去，有的美景背後竟有著「去了會分手」的傳說，



究竟只是迷信還是有什麼特殊理由呢？來看看日本有哪些地方，有著「情侶止步」的都市傳說吧！

點圖看看有哪些地方流傳著約會便會迎來分手下場？👇👇👇

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京都府：嵐山渡月橋

京都以擁有千年歷史的日本傳統文化為豪，處處是古蹟、文化遺產，加上隨四季變換的風物詩，讓後人仍深深為它著迷。

除了清水寺、金閣寺、銀閣寺，嵐山渡月橋更是京都最具代表的必訪景點。但傳聞情侶在過渡月橋時不能回頭，一回頭，好不容易菩薩授與你的智慧就會消失，而且會和另一半分手。

東京都：井之頭公園

在有如高樓大廈叢林般的東京當中，很難得有著像井之頭公園一樣擁有大片綠地，提供讓人喘息的空間。春天賞櫻、秋天賞楓，四季都能看到大自然不同的面貌，因此這裡一年到頭都可看到人們到此野餐、郊遊，好不熱鬧。

情侶來到這裡散步約會倒是沒問題，有問題的是天鵝船！相傳因為井之頭公園的池邊供奉著「弁財天」，衪是日本神話中七福神之一，象徵著財富的女神。但聽說她的嫉妒心重，看到感情很好一同乘船的情侶就會拆散人家。

神奈川縣：江之島

離東京很近，能看到海的鎌倉和江之島地區，充滿文化歷史的背景、慵懶輕鬆的度假氛圍，一直以來都是受日本國內外觀光客喜愛的超人氣景點。

江之島上的江島神社是日本三大弁財天神社，不少人來參拜是衝著用「洗錢」帶來富貴與好運，但忘了弁財天女神不喜歡看到卿卿我我的情侶，最後可能招了財但失去另一半。由赤楚衛二和橫田真悠演出日本樂團she’s的「letter」MV，就是描述一對情侶去江之島，一次是熱戀中，下一次就變成要分手。可見這個分手傳說在民間很有名。

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千葉縣：迪士尼樂園

充滿夢想與魔法，散播歡樂散播愛的迪士尼樂園，無時不刻都能看到一家大小或是年輕男女成群結隊，甚至一個人也能樂在其中，怎麼會是情侶去了就會鬧分手的地方？

嚴格來說要指剛交往的情侶。由於迪士尼每個設施動輒都要排上數十分鐘至幾小時，若不是已經跟對方很熟或老夫老妻、不講話也沒關係的存在，等待的時間就變得非常地難熬。剛開始可能很興致勃勃地聊天，最後只能尬聊，回家就默默地謝謝再聯絡。

現在當紅的日本男神町田啓太，就在節目受訪中提到初次約會想和女朋友去迪士尼樂園玩，被桐谷美玲吐槽說太不懂得女人心了，絕對不想跟他約會。不和剛認識的對象去迪士尼，看來早已是櫻花妹心中的常識。

廣島縣：嚴島神社（宮島）

擁有1400年以上歷史的嚴島神社，以海中大島居而成了日本屈指可數的著名神社。艷紅的鳥居隨著漲潮退潮而浮出在地面上，讓人不禁讚嘆古人的建築智慧。

但傳說中若情侶一起來神社所在的宮島地區約會就會被拆散，是因為嚴島神社供奉的三位女神嫉妒心太強的關係。

回頭看看這些傳聞，發現三個都和女神有關係，似乎對女性不太公平呢！能不能維持感情，最重要還是得看情侶之間有沒有付出努力吧！

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