信任後的欺騙,真心後的敷衍真的是一把無形的鋒利的刀,手起刀落,斬斷了人與人之間僅存的一絲信任和真心,連最後一點希望也隨之破滅。信任和真心都是當今世界的稀缺品,也是偽善的人常用的道具。



活躍於紐約的兩性專家 Jane Greer 也曾提到,”People feel jealous because they’re afraid, insecure, threatened, or scared to lose someone they love,”也就是指:人會忌妒是因為他們害怕,沒安全感,受到威脅,或是害怕失去他們所愛。

不如,就來個靈魂拷問吧。根據國外媒體網站「prevention」的資料,請檢視以下狀況,就可以得知你們是否是容易妒火中燒的情侶檔,還是情比金堅喲!

一、當你們其中的一個人與其他人跳舞或調情時,你們都不會感到不安。

假使在婚禮上或是其他派對場合上,當你的伴侶與別人跳舞時,你不會覺得不舒服,反而覺得很他的舞姿很棒,很讓你覺得驕傲有這樣的伴侶。因為你們知道並不會因為這支舞就失去對方。專家 Jane Greer 認為,「調情是一種能量產生的自然行為」(Flirting is a natural behavior that’s about generating energy),你們都相信彼此並不會因為這場舞會,兩人感情就生變了。

二、你們都有異性朋友,你們都不覺得奇怪,因為無傷大雅。

想像一個情境:當你的男朋友沒空的時候,你可能會請另一位異性朋友來幫忙你搬重物,或是伴侶也可能到另外一位女性朋友家,幫忙裝修電器等等。你們不會因為彼此的異性朋友而吃醋,因為完全相信對方,你們彼此之間是愛與關心,而不是佔有或是因為對方與異性單獨相處而感到威脅。

三、當人們告訴你你的伴侶有多麼有吸引力時,你會感到受寵若驚和快樂。

當別人稱讚的的伴侶時,你也會覺得「沒錯,是我眼光好而且很幸運!」,而不是覺得「他是屬於我的男人,別妄想動歪腦筋」。你對於這一類的稱讚,感到與有榮焉,也覺得這是一份驕傲。「他就是自己的,別擔心」。

四、當他談論潔西卡·艾芭 (Jessica Alba) 有多性感時,你不會感到害怕,而且他知道你對萊恩·葛斯林 (Ryan Gosling) 非常迷戀——這完全沒問題。

這是一個很大的心力。聽到他或她的伴侶稱其他人有吸引力,需要一個非常堅強、自信的人才 hold 得住。兩人之間能夠一起欣賞美麗的事物,是一件很美好的事,如果你們都能彼此接受對方欣賞美女或帥哥的眼光,一起欣賞,也會增加伴侶之間的樂趣,而不是一昧的吃醋。畢竟妳男友也不會真的跟Jessica Alba交往吧!

五、你們雙方不會一直刻意參加對方的朋友聚會

僅僅因為你沒有經常在同一個圈子裡跑並不意味著你沒有完全投入。花很多時間在一起很好,但不時做自己的事情也是如此。能夠有共同的朋友,一起參加聚會,是很難得的事。但有時候,對方也需要自己與朋友的私人聚會,討論一些女朋友不知道的秘密;而妳也是會與姐妹們一起說男朋友的壞話,不是嗎?所以,當你們分開時,不用一整晚都傳簡訊追查對方行蹤,或是擔心他到底怎麼了?如果你們的愛夠堅貞,不用擔心對方會突然遇見誰,一見鍾情之類的事情。你在伴侶對你的愛和渴望中很安全,所以你不會受到任何可能出現的其他女人的威脅。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】