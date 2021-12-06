《跟拍去你家》節目組，曾在夜晚的地鐵站口，遇到剛剛聚餐完的一行人，採訪的時候，這群人中的上司說：「我們其中有一個非常有趣的人，她和她的男朋友雖然分手了，但仍在同居。」



沒錯，接下來有請我們的女主角出場！當年26歲的她，在IT公司工作，有一個交往了5年的「前男友」。現在前男友還住在她家，所以是等着前男友搬出去。至於分手的原因，男人聽了會沉默，女人聽了會流淚。那就是女主想結婚，男友生卻遲遲不求婚。當時女主提結婚時，男主的回答是：「那就結吧。」女主覺得很勉強，所以就提出了分手。但是當工作人員提出靈魂疑問：「他要是再次求婚的話呢？」女生猶豫了一陣之後，緩緩露出笑容。雖然嘴上說着分手，這明明就是還愛着嘛！

▼▼▼即睇節目組助攻過程！▼▼▼

+ 41

原來，兩個人從學生時代就在一起了，畢業之後又很巧能在同一個公司上班。目前兩人同居一年左右了。到了女主家後，萬眾期待男主角出場了。男主角28歲，看上去胖胖的有點憨厚。他還曾在中國工作過，有網友能看出他在中國大概從事什麼工作嗎？

說回兩人的關係。男主說：「確實也有過關係好的時期。」至於分手了還同居，男主解釋說：「最近太忙了，沒法馬上搬走。」這這這，這完全就是藉口嘛！在兩個人的小家裏，還到處都是兩人甜蜜的回憶：女主生日時男主送的禮物、男主升職時女主送的手錶、男主奶奶為女生做的髮圈、還有一本全是甜蜜合影的相冊。雖然過去非常甜蜜，但是現在的關係嘛，確實仍是分手還同牀共枕的狀態。

男主說：「之前我是睡沙發的，好不容易才被允許睡牀。」當然大家都很好奇，這倆到底發生了什麼事呢？女主說：「他原本很温柔，也很上進。」但是女主很討厭男主的一點就是：怎麼都瘦不下來，「不能說到做到，讓我很討厭。」當然最重要的一點就是：「他不向我求婚。」但是對此男主可有話說：「有時候總感覺她對我沒那麼好，所以下不了求婚的決心。」這話論誰聽了心裏都不舒服吧！

延伸閱讀：日男同媽咪極親密 同居女友懵盛盛 最後驚揭「媽咪」竟然係……

+ 19

女主回到客廳後，節目組問她還喜歡男主嗎？女主肯定的回答：「喜歡，雖然喜歡，也就喜歡而已，已經不像戀愛的喜歡了，更像是家人間吧！」女主聊這些的時候，男主全程冷漠臉，直到節目組點破：「那就沒必要分手了吧！」兩個人才笑了出來，一向勸和不勸分的節目組準備開始助攻。

於是男主心領神會，藉機開始真情告白：「如果我還有能為她做些什麼的機會的話，我一定會竭盡所能。」節目組又順勢繼續助攻，告訴女主：「男主剛剛其實已經在求婚了。」但是女主卻說：「我覺得還是正經來一次會更開心。」女主還笑着對男主說：「這是一個可以復合的機會哦！」

延伸閱讀：同居係拍拖必然發展？3個適合同居條件公開 試婚「體驗」摩擦

+ 7

男主聽了之後馬上跪在沙發上，對女主又是一番深情告白，但是女主再次靈魂質問：「3個月後你會向我求婚嗎？」男主說：「會！」說到喜歡對方的原因，男主說女主對待工作非常認真，對自己認定的道路堅定不移，即便下班很晚了，還會給他做飯吃。

女主喜歡男主的理由，則是他胖胖的，卻很受大家喜歡所以她也很欣賞（等一下！剛才不是你老是嫌棄男主胖嗎？？）不過這次兩人也算是和好了，恭喜節目組助攻成功！

在一年以後，兩位也真的走進了婚姻的殿堂。據說當時採訪結束一個月後，男主就在東京塔向女主求婚了。無論過程如何，兩個人還是喜結連理。女主對着採訪小哥說：「謝謝你在我醉酒的時候找上了我。」

可能有很多愛情長跑中的小情侶，對求婚時機意見不一致鬧彆扭，但是只要感情堅定，最後一定會心想事成的！

延伸閱讀：情侶相處｜相見好同住難 盤點同居好處、壞處：性生活竟減少？

+ 3

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】