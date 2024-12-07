日本自由行7大必去溫泉勝地　《千與千尋》取景地古代皇族都去浸

日本溫泉擁有眾多自然景觀，無論是山林景色還是海景溫泉，都是疲憊生活中的絕佳逃離之所。



快來跟隨我們的腳步，一起探訪這些日本景點，感受極致的放鬆與療癒吧！

日本必去7個熱門溫泉勝地，包括三大名泉、不同療效浸浴泉湯一篇介紹（點擊放大瀏覽）👇👇👇

日本自由行 嚴選7個溫泉勝地推介（01製圖）

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1. 登別溫泉（北海道登別市）

登別溫泉是北海道最具代表性的溫泉地之一，知名的「地獄谷」就在此處，溫泉水從火山噴出的壯觀景象與熱氣騰騰的蒸汽景觀，讓你仿若置身異世界！秋冬時節，山谷裡的樹林染上金黃和火紅，與蒸汽交織成一幅奇幻的畫面，是登別溫泉的最佳觀賞時機。當你泡在溫暖的溫泉池中，俯瞰地獄谷壯觀的自然景象，疲勞瞬間消散。

地點：北海道登別市

推薦湯泉類型：硫磺泉



2. 箱根溫泉（神奈川縣箱根町）

箱根溫泉位於神奈川縣，歷史悠久，是東京近郊最受歡迎的溫泉度假勝地之一。這裡坐擁多間傳統日式旅館，在泡湯的同時，你還可以欣賞到壯麗的富士山景色，尤其是在秋冬季節，溫泉與雪景交織出經典的日式氛圍，讓人流連忘返。

箱根溫泉區內分布著多種湯泉，尤其以碳酸氫鈉泉最為出名，這種泉水柔軟清爽，有助於促進血液循環。此外，箱根地區還有眾多文化景點，包括箱根神社、芦之湖等，讓你的泡湯之旅充滿更多的文化與自然探索。

地點：神奈川縣箱根町

推薦湯泉類型：碳酸氫鈉泉



3. 草津溫泉（群馬縣草津町）

草津溫泉是日本三大名泉之一，以強酸性硫磺泉聞名於世，這種泉水不僅能治療多種皮膚病，還具有強大的殺菌功能，因此成為療養的首選之地。草津溫泉水的自然湧出量位居日本第一，每分鐘湧出數千升，溫泉街上常年瀰漫著硫磺的香氣，彷彿提醒著來訪者這裡是天然療癒的聖地。

特別值得一提的是「湯畑」，這是草津溫泉的象徵，熱氣蒸騰的溫泉水從湯畑湧出，形成一道獨特的景觀。此外，你還可以體驗草津特有的「湯揉」儀式，讓身心在這裡獲得徹底的放鬆與重生。

地點：群馬縣草津町

推薦湯泉類型：酸性泉



4. 下呂溫泉（岐阜縣下呂市）

下呂溫泉位於岐阜縣，是日本著名的三大名湯之一，以其柔和的泉質和千年歷史聞名。泉水屬於鹼性單純泉，無色無味，對皮膚特別友好，有「美肌湯」的美譽。許多來到下呂溫泉的遊客都慕名而來，期待在此享受溫泉帶來的極致放鬆與皮膚的滋潤保養。除了泡湯，下呂溫泉周邊的景點也十分迷人，如下呂溫泉合掌村，保留了傳統的日本農村風貌，讓你在溫泉之旅中也能感受到濃厚的歷史與文化氣息。

地點：岐阜縣下呂市

推薦湯泉類型：鹼性單純泉



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5. 道後溫泉（愛媛縣松山市）

道後溫泉位於愛媛縣，是日本最古老的溫泉之一，擁有超過一千年的歷史，據傳連日本古代的皇族也曾多次來此泡湯療養。道後溫泉的象徵是古老的道後溫泉本館，這座建築充滿了濃厚的歷史和傳統氣息，據說還是動畫《千與千尋》中的湯屋原型之一。在這裡泡湯，不僅能享受溫暖的泉水，還能體驗到古老的日本溫泉文化。道後溫泉以其鹼性單純泉著稱，泉水溫和清爽，適合全年齡層的遊客。

地點：愛媛縣松山市

推薦湯泉類型：鹼性單純溫泉



6. 別府八湯（大分縣別府市）

別府溫泉位於大分縣，是日本最大的溫泉地之一，擁有八大溫泉區，合稱「別府八湯」。每個溫泉區都擁有獨特的泉質和景觀，從海景溫泉到山景溫泉，讓遊客可以在不同的自然背景下享受各種溫泉體驗。別府還以地獄溫泉著名，這些溫泉泉水溫度極高，無法入浴，但其色彩斑斕的泉水景象吸引了無數遊客前來參觀。除了泡湯，別府市區還有許多溫泉浴場和溫泉博物館，讓你深入了解溫泉文化的魅力。

地點：大分縣別府市

推薦湯泉類型：多種湯泉類型可選



7. 有馬溫泉（兵庫縣神戶市）

有馬溫泉位於兵庫縣神戶市，是日本歷史最悠久的溫泉地之一，擁有超過千年的溫泉文化。這裡最為著名的便是金泉和銀泉。金泉富含鐵和鹽類，泉水呈現獨特的紅褐色，對風濕、神經痛等有顯著療效；而銀泉則是無色透明的碳酸泉，能促進血液循環，對心臟健康有益。兩種泉質互相搭配，使有馬溫泉成為療養與放鬆的理想場所。除了泡湯，你還可以在神戶周邊享受美食與購物，將這次旅程變得更加豐富多彩。

地點：兵庫縣神戶市

推薦湯泉類型：含鐵鹽泉、碳酸泉



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