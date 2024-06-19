東京酒店望東京鐵塔9大推介｜1分鐘到地鐵／海景房／人均$376

東京酒店2024！說到東京最具代表性的建築，非東京鐵塔莫屬。想躺在酒店也能觀賞到東京鐵塔的夜色？《香港01》「好食玩飛」頻道記者是次整合了9間可以看到東京鐵塔的酒店，最便宜人均$376！訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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東京酒店9間推介【1】東京灣拉維斯塔酒店（Lavista TokyoBay）

Dormy Inn旗下位於東京灣的全新度假村酒店，最上層設有大浴場，提供岩盤浴、桑拿及天然溫泉，浸溫泉時可以將東京鐵塔、東京晴空塔等景色盡收眼底，相當寫意！酒店距離豐洲市場約5分鐘路程，酒店內設有通道直達海鷗線市場站前，適合想遠離市區享受度假氣氛的朋友！酒店的早餐是自助方式，種類十分多，更有海鮮丼可以選擇，而晚上就有免費拉麵提供。

東京灣拉維斯塔酒店（Lavista TokyoBay）

房價：人均HKD$465起（雙床間；包早餐）

地址：東京都江東區豊洲6-4-40

交通：市場前站步行4分鐘

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東京酒店9間推介【2】remm六本木酒店（remm Roppongi）

remm六本木酒店距離羽田機場只有約21分鐘車程，附近人氣好去處有東京塔、Tokyo Midtown東京中城、森美術館、東京鐵塔和皇居等，而且附近多食肆、便利店及超級市場，十分方便。酒店設計精緻又有格調，提供400間客房，整體乾淨舒服，部分房型更設有按摩椅，房內亦可看到東京鐵塔夜景。

remm六本木酒店（remm Roppongi）

房價：人均HKD$537起（塔樓景經濟雙人房）

交通方法：六本木站 2分鐘車程

地址：日本東京六本木, Minato-ku, 7-14-4 Roppongi

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東京酒店9間推介【3】三井花園飯店六本木普米爾（Mitsui Garden Hotel Roppongi Tokyo Premier）

三井花園旗下的第四家premier系列酒店，於2020年開幕，靠近東京Midtown和六本木Hills、銀座等人氣景點。酒店融合日式風格及藝術空間，客房設有大窗户可以眺望六本木夜景，頂樓有酒吧和餐廳，是欣賞東京鐵塔景色的好地方。對住宿高要求的你，不妨一試。

三井花園飯店六本木普米爾（Mitsui Garden Hotel Roppongi Tokyo Premier）

房價：人均HKD$977起（Superior Wide King Room）

交通方法：六本木站步行5分鐘

地址：日本東京六本木, Minato-ku, 3-15-17 Roppongi

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東京酒店9間推介【4】東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）

東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）於2023年9月進駐東京澀谷，是IHG洲際酒店集團旗下在日本的第四家酒店。酒店公共空間風格相對浮誇，客房則以深藍色為主調，配以落地大玻璃窗以及豪華的浴室設計，簡約之中亦帶點時尚感。此外，酒店距離澀谷站亦僅5分鐘步程，出行方便之餘前往Shibuya Sky、Shibuya Scramble Crossing等熱門景點亦非常快捷！

東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）

房價：人均HKD$807起（標準大床房）

地址：東京都渋谷區道玄坂2-25-12

交通：JR渋谷站步行5分鐘

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東京酒店9間推介【5】澀谷Stream東急卓越大酒店（Shibuya Stream Hotel）

澀谷Stream東急卓越大酒店（Shibuya Stream Excel Hotel Tokyu）坐落於Shibuya Stream商場，酒店樓下便利商店、食肆林立，要「搵食」都相當容易！酒店距離澀谷Hikarie購物中心亦僅5分鐘步程，行8分鐘更可抵達人氣景點Shibuya Sky，要出行到較遠的地方，步行5分鐘便到澀谷站，絕對方便！酒店客房以現代風作設計主調，空間寬敞更設有大片落地窗，讓你可以無死角俯瞰東京夜景，部分客房更可看到東京鐵塔！

澀谷Stream東急卓越大酒店（Shibuya Stream Hotel）

房價：人均HKD$801起（標準小型雙人房）

地址：東京都渋谷區渋谷3-21-3

交通：JR渋谷站步行5分鐘

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東京酒店9間推介【6】銀座名鐵穆瑟酒店 （HOTEL MUSSE GINZA MEITETSU）

提到銀座酒店，銀座名鐵穆瑟酒店 （HOTEL MUSSE GINZA MEITETSU）絕對是不錯選擇，距離東銀座站或新橋站步行5至6分鐘左右就到達，而且可以直達羽田或成田機場，步行15分鐘已經可抵東京車站，除了樓下設有便利店，同時亦鄰近銀座大街、築地市場、東京鐵塔等。酒店設計相當用心，裝潢極具日式風格，房間舒適寬敞，床邊設有大大個採光玻璃窗，可以觀望街景，每日更會供應自助早餐、免費熨燙服務等，性價比甚高！

銀座名鐵穆瑟酒店 （HOTEL MUSSE GINZA MEITETSU）

房價：人均HKD$376起（標準小型雙人房）

地址：日本東京都, Chuo-ku Ginza 7-12-9

交通：地鐵東銀座站或新橋站步行5至6分鐘

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東京酒店9間推介【7】東京王子大酒店 (Tokyo Prince Hotel）

京王子大飯店地理位置優越，從御成門站步行一分鐘便到達，從酒店到東京鐵塔也只需步行3分鐘。房間以現代化的風格設計，且採光感十足，酒店也擁有一應俱全的設備，除天然溫泉外，還有SPA按摩、健身房、保齡球場等。最吸引的是，酒店不止房間內可以看到東京鐵塔，在頂樓33層的Stellar Garden空中酒廊，還可以一邊享受美酒，一邊近距離觀賞東京鐵塔迷人的景色。

東京王子大酒店 (Tokyo Prince Hotel）

房價：人均HKD$518起（高級房）

地址：東京都港區芝公園3-3-1

交通：地鐵御成門站步行1分鐘

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東京酒店9間推介【8】東京公園飯店（Park Hotel Tokyo）

東京公園飯店（Park Hotel Tokyo）鄰近汐留站，只需15分鐘就能抵達大型人工島台場，購物、娛樂也非常方便。26樓的電梯附近有自動販賣機、微波爐，還有製冰機，非常貼心。房間採光感十足，設計充滿藝術感，牆上掛有不同風格的畫，窗戶旁設有小圓桌和單人沙發，可安坐在這裡欣賞入夜後的東京鐵塔美景。

房價：人均HKD$763起（客房）

地址：東京都港区東新橋1丁目7番1號

交通：都營大江戶線、百合海鷗號汐留站步行1分鐘

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東京酒店9間推介【9】品川王子大飯店（Shinagawa Prince Hotel）

品川王子大飯店距離品川站步行約2分鐘，從成田機場或羽田機場到達酒店也不用轉車，交通十分方便，一直深受遊客歡迎。客房採光感充足，有一面大窗戶，除了可以欣賞到東京鐵塔的美景外，裹可看到繁華的東京街景。酒店娛樂設施完善，有電影院、保齡球中心、網球場，還有只需4分鐘便能到達的Maxell品川水族館，也是近年數一數二的人氣景點！

房價：人均HKD$399起（客房）

地址：東京都港區高輪4-10-30

交通：從新幹線、JR線、京急線品川站（高輪口）步行2分鐘

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