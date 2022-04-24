美人蕉花海現身深圳　漫步棧道享受黃色加粉紅花田包圍震撼

告別疫情籠罩的三月，深圳迎來最美四月天。轉眼又到週末想出去但又不想人從眾？想看花又不怕搶不到票？一片小眾花海安利給大家，花開亭亭，蝶舞翩翩，這裏，真的很春天！



留住春天的彩色花海

因為疫情，今年的深圳人錯過了很多一年一度難以復刻的春光。3月中，黃花風鈴木華麗綻放，卻無人來賞。3月末，大灣區花展只能「雲上」綻放，仙湖植物園限流開放後，也是一票難求。

慶幸的是，深圳春天雖短，但總會有花開好了，等待想擁抱春天的深圳人。來這片正在豔麗綻放的美人蕉花海瞧瞧吧，感受下春天濃郁氛圍感，我相信這裏足以彌補疫情帶來的遺憾。

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花海位於光明的樓村濕地公園，難得的是，即使是清明假期，這裏的人也不多，稱得上人少景美，對得起「寶藏」二字。超大的花海，正值盛花期，每一朵花都在極力綻放，釋放着勃勃生機和濃濃的春意。花苗簇擁，高低錯落間，編織出了一幅絕美的春日畫卷。

漫步棧道，從翠黃與嫩粉的花海中走過，洽似畫中游。如果説鮮花代表春天，那麼，我想這裏大概是深圳最春天的地方吧。

更可喜的是，美人蕉喜陽，南方的温暖與陽光會使花期大大延長，短期內這片花海依然會豔麗如初。

趁着週末陽光甚好，帶上家人朋友來一次春季漫遊。在花海中或合影，或嬉鬧，掃去疫情期間的陰霾，留下這個季節的浪漫回憶。

誤入「綠野仙蹤」

穿過嬌豔欲滴的美人蕉花海，隨後映入眼簾的是滿眼蒼綠——一片向日葵和油菜花混搭種植的花田，但只有枝葉未有花。這種視覺上的轉變，給人的感覺有些奇妙，有如誤入綠野仙蹤。竹籬笆、黃土小徑，半人高的綠植微風中搖曳，淳樸的田園氣息撲面而來。

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更讓人叫絕的，是數不清的小白蝶在肆意飛舞，數量之多，讓人直呼：難道是闖入了蝴蝶窩？只需站着不動片刻，便能體驗一回蝴蝶縈繞的童話主角待遇。

細心的你應該會發現，萬綠叢中，藏着幾朵燦爛的向日葵。蝴蝶如此忙碌，下半年盛開的金色花海，想必也同樣值得期待吧。

還記得

你説家是唯一的城堡

隨着稻香河流繼續奔跑

微微笑小時候的夢我知道……



漫步其中，周董的《稻香》不由得浮現在腦海。真希望能如歌曲的旋律一般，歡樂常在；更希望歌詞能成真，疫情快點退散，「回到最初的美好」。

滿園春色關不住

公園不大，勝在環境清幽，流水潺潺，清澈見底。大概任誰也不會想到，1年前這裏只是一片荒蕪。真的，你永遠可以相信深圳的公園。

世間温柔，不過是芳春柳搖染花香，槐序蟬鳴入深巷。走進來，慢下來，踏踏青，趟趟水，賞賞花，和春天撞個滿懷。這裏雖遠，交通也算不上便利，但看過這滿園春色後，我相信你會覺得：值！

立夏還尚早，如果踏青是春天必定要完成的事情那麼這片花海，請不要錯過。

樓村濕地公園

地址：樓村濕地公園-西南門

交通路線：地鐵6號線——樓村地鐵站B出口，導航前往樓村濕地公園西南門，步行1公里即可抵達。

小建議：園內停車場暫不對外開放，不推薦驅車前往，電動單車可停入園。疫情期間，請戴好口罩。



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