日本春季不是只有櫻花！關東及東北4大花海景點　同樣夢幻吸引

說到春季的日本旅行，想必大家一定會提到賞櫻。但其實在春暖花開的春季裡，日本除了櫻花，還有粉蝶花、紫藤花等花卉都在春天盛開。在日本關東及東北地區都有不少壯觀的花田，這些規模龐大的花海是在香港看不到的！



觀光解禁後的日本旅行，與其賞人擠人的櫻花，不如就來看看另類的花海吧！想前往這些賞花聖地，可以搭乘高機動性的JR東日本鐵路，並搭配連續3-5天可以無限次搭乘的「JR東京廣域周遊券」、「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」，讓旅行更自由、方便。

以下嚴選出了四個日本關東及東北地區的花卉美景，疫情後就來欣賞這些夢幻花海吧！

粉蝶花︱國營常陸海濱公園

地點：茨城縣­­－國營常陸海濱公園

交通：搭乘JR常磐線至「勝田站」或「東海站」下車，再乘公車至海濱公園西口。

觀賞時期：4月中旬〜5月上旬



藍色的花海和天空連成一色的粉蝶花是位於茨城縣的「國營常陸海濱公園」的春季招牌。園區的「見晴之丘」上種植了3.5公頃、多達450萬株的粉蝶花，一到四月中，滿片的粉蝶花同時綻放，整片山丘宛如仙境。這個夢幻的景色曾被國內外各大媒體報導過，甚至被評為是「一生一定要去過一次的世界絕景」。

紫藤花︱足利花卉公園

地點：栃木縣－足利花卉公園

交通：搭乘JR兩毛線至「足利花卉公園站」下車後，步行約3分鐘即可達。

觀賞時期：四月中旬–五月中旬



位於栃木縣足利市的「足利花卉公園」是日本規模最大的賞紫藤花勝地，園內種植了350棵以上的紫藤，並且種類多元，有櫻花色的「粉紅藤」、紫色的「大藤」、白色的「白藤」等等，其中最受矚目的可以說是紫色的「大藤」。園內的大藤藤花架約有1,000平方公尺，盛開時有如花海瀑布。足利公園甚至還入選了2014年美國CNN電視台旅遊部門評選的「全球十大夢幻旅遊景點」，足見紫藤花的魅力！

油菜花︱三之倉高原花田

地點：福島縣－三之倉高原花田

交通：搭乘JR磐越西線至「喜多方站」下車，再乘汽車約20分。

觀賞時期：五月中旬–六月上旬



位於福島縣的「三之倉高原花田」是日本東北地區規模最大的花田，位在能眺望整個標高650公尺的會津盆地的高原中。每年5月至6月會有約350萬株油菜花在佔地約八公頃的花田中盛開，猶如鋪在山中的黃色絨毯，每年壯觀的景色都吸引了大批人潮。這裡地形及氣候條件優越，除了可以欣賞滿片的油菜花以外，夏天還可以賞到滿開的向日葵花田，是東北地區首屈一指的美景勝地。

杜鵑花︱德仙丈山

地點：宮城縣－德仙丈山

交通：乘JR氣仙沼線至「氣仙沼站」下車，再乘德仙丈山杜鵑花巴士至德仙丈山下。

觀賞時期：五月中旬〜五月下旬



德仙丈山坐落於宮城縣的南氣仙沼地區，標高711公尺，這裡是知名的健行地，也是號稱日本第一的杜鵑花勝地。這裡的健行步道高低差不大，往返也只需兩小時，步道兩側還種滿了火紅的杜鵑花，是可以輕鬆挑戰的賞花健行行程。當然不只步道兩側，山中總共有50萬株的杜鵑花，每年到了5月，整座德仙丈山便會被染上鮮豔的紅色。喜歡健行、喜歡自然的朋友絕對不能錯過這個賞杜鵑花勝地喔！

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