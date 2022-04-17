漫山杜鵑花綻放　深圳梧桐山變身淡粉色花海　賞花必選這片花瀑

梧桐山，吸引大家前往的，正是漫山綻放的花海。漫山繁花在山風中飄着清香，抓住春天的好時間，把仙景收入鏡頭吧~



漫山杜鵑花海綻放，一年就一次

深圳疫情，勝利曙光初現。深圳春雨，早前剛下完。深圳的氣温，經過一番大起大落，也正在回暖。

藍天迴歸，看花的最佳時間終於到了，深圳值得觀賞的花海很多，但這片把山野染成淡粉色的杜鵑花，不許你錯過。

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2022年梧桐山第七屆毛棉杜鵑花會在3月26日就開始了，觀賞杜鵑在3月底到4月初為佳，毛棉杜鵑、映山紅、錦繡杜鵑等等，把整座山染成富有層次的粉色。



深圳人的浪漫不該只有看海和日落，論看花，這座城市從來沒輸過。

尋找賞花點，必選這片最美「花瀑」

看杜鵑花海，去萬花屏就夠了

梧桐山有三大主峰，海拔最高944米，縱觀全網各種攻略，推薦的賞花點大概有5、6個。但想花最少的體力看最美的花海，瞄準萬花屏就足夠了。

從梧桐山風景名勝區出發，順着盤山公路走啊走啊走。直到感覺快走不動的時候，一片白燦燦的光照在我們眼前，那片傳説中的漫山花海毫無保留地出現了！

公路旁就是專門設置的觀景台，往護欄前一站，大簇大簇的毛棉杜鵑組成「花瀑」，對着我們肆意釋放着魅力。

花景實在過於夢幻，所以無論選哪個拍照角度，想拼出漂亮的九宮格是很簡單的，不過我們要推薦一個「必殺機位」。

從萬花屏入口③下石階，順着棧道走到叢林深處，再往遠處看，你會發現：毛棉杜鵑老樹和山景像把梧桐山電視塔「包」了起來。只可惜當天是多雲，如果有藍天白雲的襯托，景色會更殺快門。

我們上山選在工作日，在萬花屏蹦蹦跳跳的人卻一點也不少，大多是結伴上山的阿姨。「哇，好美啊！」「幫我拍個照快點快點！」在花海面前，她們好像回到了少女時代，看到好的風景能開心一整天。

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上鳳凰台，360°看山景城景

除去萬花屏，鳳凰台還有一個展示杜鵑的大舞台，叫「雲上杜鵑」。就像在梧桐山上擺了個小小的花展，不算大的室內和室外佈景，把整座山能看到的杜鵑品種收錄其中，美得各有特色。

參觀完雲上杜鵑，上二樓能看見小小的觀景台，可以360°把梧桐山景、山腰花景、山上公路、遠處的鹽田和羅湖城景一次看完。是個很適合發呆放空的好地方。

小眾景點：人少景美的山茶徑

看過繁花，望完城景，走過梧桐山電視塔的我們準備下山了，卻發現下山路的旁邊還有一條山茶徑。綠道細小平坦，山茶花團團簇擁，雨後走上這條小路，特別舒服。

除了看花，梧桐山可以這樣玩

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走高山綠道，認真吸氧

梧桐山的參觀路線有6條，從西北門進入是最輕鬆的，上山不用走石階，只用走長達5公里的盤山公路。這也是一條漂亮的綠道，路途綿長，風景卻不無聊。有時能看看山水景色和城景，偶爾又能邂逅一株孤獨的杜鵑花樹。

爬石階山路看絕美景色

如果從梧桐山南地鐵站出發，上山要走凌雲道，長達2.1公里，極其陡峭。登山初學者並不建議走這條路上山，但下山是很ok的。關鍵是視野開闊，你會看見羣山抱擁高層住宅樓，山的那一頭，是繁華的市容...

逛一逛梧桐山藝術小鎮

景區西北門附近是我們曾經介紹過的梧桐山藝術小鎮，你會很難想象，距離深圳市區的不遠處，也能有這樣休閒的「水上小鎮」。聽蟲鳴，玩溪水，大大小小的寶藏店鋪深藏其中。

推薦路線：

從梧桐山風景名勝區-西北門進入園區，順着山路往小梧桐方向走，就能看到本文的所有景點，之後原路折返，或走凌雲道下山皆可。



TIPS：

①遊玩全程需4-6小時，建議早上或中午12點左右吃完午飯再出發，傍晚前下山正好；

②出行前請自備輕便衣褲、運動鞋、遮陽裝備、驅蚊水、充電寶（其實山上也有共享充電寶）、登山杖（建議運動少的人帶）；

③上山前可以帶瓶水，但忘了也沒有關係，沿途有幾處自動售賣機，隨便買；

④文明賞花，愛護一花一樹一草一木，路邊的野花你不要採。



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