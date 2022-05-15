Staycation｜香港美利酒店住宿體驗　房間配套均高質滿意無投訴

位於港島紅棉路的香港美利酒店樓高21層，前身為政府辦公大樓美利大廈，大廈於1969年落成，由當時工務局英國現代主義建築師Ron Philips設計，隨著政府新聞處於2012年遷出，美利大廈亦完成歷史任務並進入另一階段，大廈經過活化由政府大樓搖身一變成為今日的香港美利酒店，並於2018年1月開業。



香港美利酒店位置

酒店住於港島中環紅棉路，毗鄰香港公園及花園道山頂纜車站。

香港美利酒店 The Murray

地址：香港中環紅棉路22號



香港美利酒店辦理入住

酒店入口及前台位於LG層，大堂以長型設計因此感覺不會很富麗堂皇、但就很低調優雅。

阿迪哥是星期六入住，本身周末大堂人來人往很繁忙，早有排隊的心理準備，但可能因為經過疫情期間週末都會很多住客辦理入住，他們連禮賓部櫃位都用來處理辦理入住手續，因此感覺他們早有準備、亦很有彈性，阿迪哥完全不需等候，前台職員很有禮又友善，辦理手續很快，完成後職員亦帶我前往升降機位置。

按圖細看美利酒店的入口、大堂和前台▼▼▼

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香港美利酒店房間介紹

阿迪哥今次入住N2 Grand Room，一進入房間第一個感覺是很有空間感，房間以黑、白作主色調，再襯上金色所組合而成，但金色不會過份搶眼，整個設有就是令人很舒適。

按圖細看房間的起居室、Mini Bar及臥室▼▼▼

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進入房間是Samsung大電視及起居室，起居空間有一張很舒適的深灰色梳化、單人梳化及大圓形茶几。

房間有一個凹位剛好擺放書枱及Mini bar櫃，是個很合適的工作空間。

雙人大床很舒適，但老骨頭覺得如果比較硬一點就更好，睡床跟窗邊平行，窗戶跟床的高度相約，躺在床上彷如跟窗外邊景色連成一線，雖然窗外都是樓宇，但襯托上山景及香港公園整個畫面很翠綠，令人看得很舒服。

睡床兩邊各有一個小櫃，傳統三腳插頭及USB充電插每邊櫃各有兩個，均藏於櫃桶之內。

床邊有一組很大的衣櫃，衣櫃內甚至可以放行李箱。

浴室非常明亮，分為三個空間，長長的洗手盤足以兩個人同時梳洗，個人護理備品很充足，包括有牙刷套裝、鬚刨套裝、化妝棉及棉花棒、梳子、指甲銼、絲瓜絡、浴帽及衛生袋，如需漱口水亦可以安排送到房間。

按圖細看房間浴室▼▼▼

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廁所以非透明質料作獨立空間保持私隱， 馬桶是TOTO日式馬桶。

花灑跟浴缸設於同一個獨立空間，這種是阿迪哥非常喜歡的設計，進出浴缸是不用擔心水花四濺，鵝蛋型浴缸很大，足夠兩個人同時浸浴。

對於阿迪哥嚟講最重要的沐浴備品是供應來自澳洲墨爾本、近年知名度越來越高的GROWN ALCHEMIST，這個品牌的個人護理用品味道很獨特，亦是阿迪哥很喜歡的品牌之一。

房間無論設計、燈光、空間與及沐浴備品都令我很滿意。

香港美利酒店餐廳及酒吧

酒店一共有六間餐廳及酒吧：

👉Garden Lounge：面向聖約翰座堂，供應英式下午茶及多國美食，星期一至五並供應海鮮半自助晚餐

👉Popinjays：天台餐廳及酒吧供應現代歐陸美食，星期一至五中午供應半自助午餐、周末供應海鮮半自助午餐

👉The Tai Pan： 菜單以時令有機及手工食材為亮點的現代餐館

👉Cotton Tree Terrace： 酒店的露天餐廳是與知己暢飲的好地方

👉Murray Lane： 富現代化設計的酒吧，供應多款頂級烈酒、葡萄酒、手工啤酒及輕食

👉紅棉：位於酒店入口兩層高的亭樓內，是酒店的中菜廳，融會中國八大菜系的精髓



早餐於UG層Tai Pan及Garden Lounge合併供應半自助早餐，客人可於自助餐位置任取食物、並且可從餐牌內點選一份主食，其實自助餐位置食物選擇已經很豐富，而且食材方面亦很有質素，例如凍肉方及芝士方面都有好多種類選擇，而水果當中當日有紅肉火龍果都係較為少見嘅自助早餐食材。

按圖細看Tai Pan及Garden Lounge合併供應半自助早餐的環境及食物▼▼▼

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主食方面每位一份，阿迪哥花了很長時間先決定點選牛油果多士及鮑魚雞粥，牛油果多士用英式鬆餅製作很清新，不過鮑魚雞粥就一般啦，我對鮑魚沒有過份期望，但很簡單的雞肉卻做得不夠好而且感覺肉質有點鞋。

整體上阿迪哥非常滿意這個半自助早餐，感覺製作很認真及有誠意，本身响自助餐櫃檯嘅食物已經很充足，再加上可以單點一份主食，絕對是畫龍點睛令人有很滿足的感覺，即使飲品方面除咗有一般茶啡之外還有草本茶，非常高質的一個製作組合。

香港美利酒店設施及Wi-Fi

三樓的Wellness包含健身中心及水療中心，雖然健身中心的面積不大，而且器械不算多，一眼就睇哂，但因為有很多鏡子、很多窗戶，因此一點都不侷促。

按圖細看健身室及室内泳池的環境▼▼▼

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室內泳池位於地下LG層，泳池面積中規中矩，但座位不多、亦沒有沙灘椅，來這裏就是只有游水、很難hea吓。

連接酒店Wi-Fi非常方便，無需輸入任何密碼及房號、接受條款後一按就駁通，而且訊號接收很強。

香港美利酒店整體觀感

可能因為疫情關係酒店不停做快閃，令人忘記這家是一間很奢華的酒店，阿迪哥入住過之後感覺酒店很優雅、硬件配置質素很高，而且在酒店裏每每碰見職員都會很友善地打招呼，如果當中有美中不足的地方就會係酒店沒有海景、泳池方面又比較弱，不過維港景色都睇到悶啦、有時望下山景及香港公園都不錯。

【本文獲「KKday」授權轉載，作者：酒店宅男 – 阿迪哥】