Staycation｜高性價比兼享維港海景　尖沙咀YMCA酒店套房住宿報告

香港基督教青年會座落於尖沙咀超級黃金地段的梳士巴利道，酒店由香港基督教青年會成立，以往是遊客希望以合理房價入住黃金地段兼享維港景觀的選擇，而目前卻是Staycation性價比超高的選擇。



香港基督教青年會酒店位置

港青酒店位於尖沙咀梳士巴利道主要遊客地段，兩傍一邊是半島酒店，而另一邊隔住九龍公園徑是1881活化建築群，對面是香港文化中心。酒店並且座擁維港景色。

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號



辦理入住香港基督教青年會酒店

前台位於地下大堂，大堂部份頂部有天窗，可利用自然採光，加上配以木材及植物，感覺很舒適自然。辦理入住前需自行到當中一個櫃位填寫健康申報表，然後拿到前台辦理入住手續，職員詳細解釋預訂泳池及早餐政策，整個辦理過程很快速，亦感受到職員有禮及專業。

按圖細看香港基督教青年會酒店的大堂、前台及房卡▼▼▼

+ 1

香港基督教青年會酒店房間

阿迪哥今次入住海景套房，當一打開房間維港景色就在眼前，進入房間是起居室，起居室很有空間感，入面有一張弧型書枱、三座位梳化及一張單人梳化，配有LG大電視，電視機櫃內有雪櫃及免費即溶咖啡及茶包。

由起居室進入臥室須通過一條玄關，玄關兩邊分別是兩組大衣櫃及另一邊是可眺望維港景色的窗戶。

按圖細看套房起居室和玄關▼▼▼

+ 15

臥室同樣很有空間感，King size大床超大，簡直係一張三人床，其中一邊床頭有可供使用的傳統三腳插頭，大家要留意整間客房都沒有USB充電插孔、因此記得要自備充電插頭。床邊另有一張長方形書枱及正方形行李架，房間設計很傳統但亦很舒適，亮點是一道弧形窗戶，躺在床上可以180度享受維港美景。

按圖細看套房內配有180度維港美景的起居室和浴室▼▼▼

+ 13

套房唯一的浴室附設於卧室內，浴室明亮簡潔、有正常面積浴缸及單洗手盆，唯一美中不足是沒有乾濕分離淋浴間，阿迪哥最不喜歡就是企在浴缸上面淋浴。浴室備品只提供簡單的用品，當中包括有牙具套裝、梳子、沐浴帽及衛生袋，沐浴備品是酒店自家的沐浴液、二合一洗髮護髮露及番梘，其他基本浴室備品、例如剃鬚刀可以直接聯絡房務部安排。

整個套房面積很闊落及簡潔，雖然酒店歷史悠久，但房間設計不舊，而且保養得很好。除了浴室之內，處身整間套房都時可望到維港景色的窗戶，尤其是臥室內的弧型窗，景色非常開揚，房間非常明亮舒適。

香港基督教青年會酒店的餐廳及酒吧

香港基督教青年會酒店一共提供兩間餐廳：

- 港青咖啡座：位於地下大堂，提供美式、歐陸式及亞洲菜式，分別提供午市套餐、下午茶套餐、晚市套餐及單點餐牌

- 再臨閣：設於南座四樓的專門提供自助餐的餐廳，供應自助早餐、自助午餐、自助晚餐，周末及公眾假期更會供應自助早午餐及下午茶自助餐，餐廳提供的自助餐價錢非常實惠，並且景觀開揚，可飽覽維港景色



阿迪哥第一天在港青咖啡座享用午餐(住宿快閃套票不包含的)，餐廳供應價錢很實惠的午市套餐，住客再有85折，阿迪哥今次叫了一份午餐($118)，主菜選擇煎蛋免治牛扒配煙燻番茄汁，煎蛋及烤薯仔及蔬菜(另加$28)及一份水牛芝士焗菊芋、菠菜、白豆、櫻桃茄千層麵($118)，全部食物正常好食，唯一略嫌漢堡牛扒煮得過熟，整體來說餐廳座位很舒適，職員服務亦到位。

快閃住宿套票包含雙人再臨閣自助晚餐，再臨閣出品的自助餐出名價錢貼地、但食物一點都不頹，凍海鮮分別有波士頓龍蝦、長腳蟹、青口、翡翠螺、蜆及大蝦，雖然不提供生蠔，但就有供應阿迪哥更喜歡的黑松露焗蠔。

按圖細看兩間餐廳的樣貌，以及了解阿迪哥在港青咖啡座的午餐和再臨閣的晚餐體驗▼▼▼

+ 47

壽司吧除了供應預先準備的壽司及刺身之外，同時供應即製軍艦，蒲燒鰻魚軍艦是即燒的，而當中最喜歡是拖羅蓉軍艦，壽司師傅沒有造到傳統的軍艦形狀，不過當然沒有影響味道啦！

冷盤方面芝士共有四款，各式凍肉，仲有阿迪哥好喜歡的自家製公司肝醬，沙律吧都毫不遜色，絕對不會hea你。食材包括有露筍，還有酒店自助餐較少見的鮮牛油果！

熱食重點是即煎鵝肝及鐵板燒，阿迪哥用餐當日就有鐵板燒羊扒及燒大蝦，大蝦新鮮、蝦肉爽脆！其他菜式大家就睇相片！

甜品選擇不算非常多，不過有即造心太軟非常好食，仲有多款特別味道的Häagen-Dazs雪糕。

總括來說再臨閣的自助晚餐超乎阿迪哥預期，本身自助餐價錢不昂貴，再加上係預訂快閃住宿套票就更加便宜！

自助早餐食物選擇豐富，但不算超多，應有盡有，煎蛋檔廚師煮得出茶餐廳口味的港式奄列，内裡仲會爆出蛋汁，好多酒店煮奄列都會煮到全熟、死實實的阿迪哥就無興趣。自助早餐沒有現煮麵檔，不過就有牛肉蕃茄湯通粉，算是驚喜之作。

按圖了解阿迪哥在再臨閣的自助早餐體驗▼▼▼

+ 14

香港基督教青年會酒店設施

酒店泳池及健身室均設於1樓，健身室分開兩個區域，一個是健身器械區，另一邊是帶氧運動區。這邊主要是跑步機及健身單車，健身室器械很齊備。

按圖細看酒店的健身室、泳池及平台花園▼▼▼

+ 10

游泳池是室內泳池，泳池分别有一個兒童池及淺水池，另外有一個訓練池，因為疫情關係，目前每逢星期六及星期日每節限時為90分鐘，而每入住一晚只能預約一次，預約泳池使用二維碼，前台職員亦可代勞。

健身室及泳池的更衣室是分開的，健身室的更衣室設有桑拿，但因為防疫政策暫停服務，要提醒大家更衣室內的浴室沒有提供沐浴露及洗頭水，如有需要請自備。

北座4樓設有平台花園，當秋乘涼在這裏休息必定很舒適，當中設有一個小型兒童滑梯可以帶小朋友放電。

香港基督教青年會酒店的整體觀感

說實話，阿迪哥在疫情之前宅酒店旨在跑集團會籍，從來對這類型酒店沒有興趣，但肺炎一直走到今日好像銀河系沒有盡頭，本著什麼都試試的心態，酒店擁有同級酒店最佳維港景色、有室內泳池、有健身室、自助餐品質超值、房間保養得不錯及職員服務亦到位，CP值極高的一個選擇。

【同場加映】尖沙咀富衛1881公館住宿體驗 私人大露台放空好寫意（點圖放大預覽）▼▼▼

+ 24

【同場加映】尖沙咀凱悅酒店嘉賓軒住宿體驗 性價比高有旅遊感覺（點圖放大預覽）▼▼▼

+ 16

【同場加映】康得思酒店最呃like全景商務客房體驗 食物有驚喜（點圖放大預覽）▼▼▼

+ 9

【本文獲「KKday」授權轉載，作者：酒店宅男 – 阿迪哥】