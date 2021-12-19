Staycation｜香港君悅酒店多達11間餐廳　一文盡覽住宿飲食特色

香港君悅酒店 Grand Hyatt Hong Kong 位於灣仔海旁，客房設計時尚高雅，大部份可飽覽世界聞名的維港景緻。灣仔君悅酒店共有9間頂級餐廳及酒吧及包羅萬有的康樂設施，包括靜水沁園水療中心、50米室外恆溫游泳池及24小時開放健身中心。



以下就讓KKday小編為你介紹酒店全攻略，不讓你錯過所有必食必玩的重點推介！

一、香港君悅酒店 房型介紹

點圖看看香港君悅酒店的3種房型：豪華客房、豪華海景客房和特色套房▼▼▼

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二、香港君悅酒店 嘉賓軒貴賓廳

（KKday提供）

嘉賓軒座落於酒店第30及31層，是套房及嘉賓軒客房樓層的專屬貴賓廳，設計寬敞宏偉，為欣賞維港壯麗景緻的理想地點。賓客們更可全天候於嘉賓軒享用高品質的美酒佳餚、精選自助早餐、清新輕巧的小食、香檳及黃昏雞尾酒。

嘉賓軒套房及客房樓層的賓客可於嘉賓軒貴賓廳享用免費精美早餐、下午茶及黃昏雞尾酒。

開放時間: 星期一至日早上六時三十分至晚上十時



三、香港君悅酒店 餐廳介紹

點圖看看君悅酒店內的11間餐廳／酒吧的環境及食物▼▼▼

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1. 咖啡廳

香港君悅酒店的咖啡廳氣派時尚，匯萃國際美食，供應全日餐膳包括單點菜式、自助早餐及晚餐。每天供應深受歡迎的海南雞飯。

營業時間：

星期一至日 早上6時30分至晚上10時

餐廳電話：25847722



2. 茶園 Tiffin

Tiffin茶園提供自助餐及優雅下午茶。優雅下午茶套餐包括多款美味可口的鹹點及甜品。自助午餐及晚餐則為賓客呈獻西方及歐洲佳餚。星期日更提供早午自助餐。

營業時間：

自助午餐/週日自助早午餐: 星期一至日 中午12時至下午2時30分

下午茶: 星期一至日 下午3時30分至5時30分

自助晚餐: 星期一至日 晚上6時30分至10時

餐廳電話：25847722



3. Grissini意大利餐廳

Grissini意大利餐廳坐擁維多利亞港的優美景致，以時尚優雅的室内設計打造輕鬆寫意的用餐環境，讓賓客悉心品嚐傳統樸實的意大利菜。餐廳的招牌新鮮焗製Grissini麵包條於午餐及晚餐時段供應，伴以特級冷壓橄欖油及餐廳自家調配的意大利黑醋，深受賓客喜愛。

營業時間：

午餐: 星期一至日 中午12時至下午2時30分

晚餐: 星期一至日 下午6時至凌晨零時

餐廳電話：25847722



4. Grand Hyatt Steakhouse

Grand Hyatt Steakhouse為香港君悅酒店的美式扒房，為客人提供由美國、英國及日本進口的頂級牛肉，還有由廚師即席款待的海鮮生蠔吧、選擇繽紛的沙律吧和格調優雅的雪茄品味店。

營業時間：

星期一至日 下午6時至凌晨零時

餐廳電話：25847722



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5. 港灣壹號

港灣壹號為兩層的特色中菜餐廳，餐廳根據30年代的上海大班府第而設計，氣派不凡，放眼是維港景致，提供正宗廣東菜。餐廳飽覽維多利亞港景色，而玻璃天花板、荷花噴泉等優雅設計更帶出家居親切感覺。餐廳採用漂亮細緻的花梨木裝潢，並以天然石柱增加下層的空間感。荷花噴泉以別緻的馬賽克玻璃石鋪設，還有手造地毯、木製傢俱及窗簾，加強溫暖和諧的家居感覺。港灣壹號供應正宗且精緻的家常廣東菜。

營業時間：

午餐: 星期一至五 中午12時至下午2時30分

星期六及日 上午11時至下午2時30分

晚餐: 星期一至日 下午6時至凌晨零時

餐廳電話：25847722



6. The Grill露天池畔餐廳

在青蔥樹影下，一邊欣賞泳池景色，一邊享用滋味炭燒美食。

露天池畔餐廳位於綠葉青蔥的花園中間，提供戶外環境讓客人享受炭燒美食、自製水果蔬菜汁和特色凍茶。周末的早午合併自助餐和自助燒烤晚餐最能迎合喜歡清新沙律、炭燒優質海鮮和肉類，以及美味甜品的客人。

如有興趣享用康樂設施，包括泳池，請向靜水沁園水療中心購買全日通行證。需視乎供應情況。

營業時間：

星期一至日 上午11時30分至晚上10時

自助晚餐: 8-9月: 星期一至日 下午5時45分至晚上10時

週末早午自助餐: 星期六至日 上午11時30分至下午3時

餐廳電話：25847722



7. 鹿悅日本料理

鹿悅日本餐廳充份反映日本的古樸風味。餐廳名字取材自鹿群邀請友伴共同進餐時所發出的聲音。鹿悅供應傳統日本料理及時令佳餚，全部以新鮮優質材料製作。餐廳備有種類齊全的日本清酒，當中包括一些香港少見的類別。鹿悅的設計，時尚中見清雅。裝飾以木、石和黏土為主，配合柔和燈光，格調親切優雅。

餐廳中央的高身壽司吧枱能讓客人一睹廚師忙碌準備餐膳的情景。

營業時間：

午餐：星期一至日 中午12時至下午2時30分

晚餐：星期一至日 晚上6時至10時

餐廳電話：25847722



8. The Teppanroom

The Teppanroom融合高格調的歐日設計概念，為客人提供互動餐飲體驗。客人可享受由廚師即席以純熟的烹飪技巧，將由世界直送的新鮮食材炮製成美味鐵板燒料理。為酒店嶄新的餐飲之選。

The Teppanroom的鐵板席前坐位可容納16位客人。設於鐵板桌後高至天花的展示式雪櫃陣列出極品肉類、新鮮海鮮及琳瑯滿目的時令蔬果，由廚師即席以鐵板烹調，演繹甚富娛樂性廚藝表演。

營業時間：

午餐：星期一至日 中午12時至下午2時30分

晚餐：星期一至日 下午6時至凌晨零時

餐廳電話：25847722



9. 香檳吧

深色木材傢俱與青銅配件令香檳吧充滿藝術氣息，營造出1920年代巴黎的風情。華麗的圓型酒吧提供雞尾酒及各式酒類，選擇種類繁多。客人亦可在這裡品嘗到魚子醬等美味佐酒小食。香檳吧是下班後享受歡樂時光、欣賞戲劇前或晚餐後享受美酒的最佳選擇。

營業時間：

星期二至六 下午5時至凌晨零時

餐廳電話：25847722



10. 露天池畔酒廊

客人在這優美的戶外環境下，享用精選香檳、葡萄酒及烈酒及精緻小吃，倍添閒情逸緻的獨特氣氛。

露天池畔酒廊位於酒店11樓的平台，設有36個舒適的座位，坐擁城市景色。青蔥樹影及瀑布的設計讓整個環境洋溢著輕鬆寫意的感覺，是與三五知己忙裡偷閒的新熱點。

星期一至日 上午9時至晚上10時

餐廳電話：25847722



11. 糖果屋

位於閣樓的糖果屋現已擴大成為全新供應休閒餐飲的店鋪，可俯瞰大堂樓層咖啡廳的繁忙景象。糖果屋的出品側重法式風味，用料考究，特選厄瓜多爾可持續來源的朱古力作為原料，製作包括手工朱古力、糖果、精緻點心及蛋糕等甜點。

客人如欲預訂蛋糕或其他糕餅，請親臨糖果屋或致電 2584 7744。

營業時間：

每日 早上10時至晚上8時



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