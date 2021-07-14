Staycation｜5間$1000以下適合情侶特色酒店　這間可自煮燭光晚餐

想找一個情侶好去處？想和情人慶祝生日打卡留念？抑或是想與情人浪漫地渡過一個難忘寫意的酒店staycation？以下有5間HK$1000以下性價比高、又具特色的酒店住宿推介，既能與伴侶享受一流的酒店住宿，又可好好享受staycation樂趣！



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1. TUVE Hotel

位於天后的TUVE Hotel外觀裝潢走工業風路線，酒店內裡設計簡約又不失型格，酒店大堂的金屬大門再配合以混凝土、大理石等元素相結合的外牆和櫃台，形成了一種簡約而又細緻的時尚設計感。

TUVE Hotel有兩個各具特色的主題房間：「薰」和「瀰」。「薰」主題客房走簡約工業風格調，被巧妙切割的燈光照映牆壁與地上水泥，緩緩明晰房間內簡樸的陳設，平衡感和空間感十足；「瀰」主題客房有由天然光滲進半透明的玻璃屏幕，再配以時尚設計的裝潢，低調之中盡顯型格。

此外，酒店更提供優質的服務例如24小時服務台和保安服務、每日家務管理、商務設施、衣物洗熨、轎車及醫生候召服務等。

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2. The Fleming Hotel 芬名酒店

位於灣仔的芬名酒店(The Fleming)，酒店大廈外牆掛著一個巨大的THE FLEMING霓虹燈牌，站在遠處已經能清楚看到Fleming的位置。酒店門外裝潢極具英倫復古氣息，升降機紅色牆身以及仿銅的扶手，電影感十足，彷彿置身於王家衛八、九十年代的經典電影場景。酒店內每一個角落細節都充滿懷舊的香港特色，例如1樓辦理入住手續的櫃檯前台更是以天星小輪為設計藍本。用上藍白色的梳化坐墊、攬枕及地毯，大堂中間擺放兩張可前後移動椅背的大椅，就像天星小輪上的椅子可以前後移動一樣。

房間內的裝潢以懷舊香港特色佈置，每一個角落擺設都顯出淡淡的香港情懷，例如牆壁掛上舊香港街道的照片及香港地圖。此外，房間的貯物櫃、衣架、屏風及書檯，均是具有木質感的設計，再配上仿油燈燈飾擺設，非常有懷舊復古的感覺。

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3. Somerset Victoria Park Hong Kong 香港盛捷維園公寓酒店

香港盛捷維園公寓酒店位於天后美食區，只需幾分鐘即可到達多個購物熱點，例如銅鑼灣的時代廣場、利園商場、希慎廣場和百德新街。酒店除了地理位置便利之外，亦提供優質全面的酒店住宿設備，例如微波爐、迷你雪櫃、花灑淋浴設施等等，更重要的是房間內配備煮食工具可供煮食使用，方便為另一半烹調浪漫美味的燭光晚餐，渡過一個溫馨的staycation。

4. Hotel 1936

Hotel 1936位於太子道西，酒店前身為一幢建於30年代的唐樓，樓房本身地下至三樓的外牆及前座起居空間被完整保留著。經過嚴謹的復修及活化後，與後座位置簇新轟立的酒店大樓互相呼應，更坐擁獅子山景觀及九龍繁盛景致。酒店大堂以幾何圖案的地磚配以木門、窗簾框及其他室內裝潢營造出懷舊的氛圍，露台更擺有充滿30年代懷舊氣息的藤木椅，絕對是拍照打卡熱點！

酒店房間的裝潢亦極具時尚優雅味道，以綠色與啡木色為主的配搭，配以幾何圖案、球形裝飾燈、以及圖邊直身鏡，打造出一個簡約而時尚的空間。與大堂及酒店外牆的30年代懷舊氛圍形成強大對比，彷彿由懷舊的30年代走進時光隧道走到時尚現代一樣！

5. Silvermine Beach Resort 銀鑛灣渡假酒店

銀鑛灣渡假酒店位於香港大嶼山梅窩市中心，鄰近銀礦灣海灘、碼頭，交通十分便利。酒店正對面就是銀礦灣泳灘，視野極佳能夠觀望整片海灘，度假氣息十足，而且有咖啡露天座彷如置身於外地渡假一樣。

除此之外，酒店更有多項活動可供參與，例如射箭、獨木舟和自製創意手工等，無論動態或靜態的活動都可以令人有一個難忘的體驗。渡假村的景色令人心曠神怡，可以選擇騎乘單車暢遊酒店。想遠離都市煩囂，感受悠閒的渡假氛圍，銀鑛灣渡假酒店絕對是一個不錯的選擇！

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