港島龍虎山行山｜漫遊松林廢堡、炮台遺址　短程易行探索香港歷史

龍虎山是一個位於香港島中西區的小山峰，高海拔253米，屬於龍虎山郊野公園範圍內。龍虎山郊野公園是香港最細的郊野公園，園內有保留得非常完整的松林廢堡及炮台遺址，更設有龍虎山環境教育中心。



今次選擇行龍虎山的原因主要是想去參觀松林廢堡及炮台遺址，雖然之前都有去過魔鬼山雕堡、摩星嶺炮台和分流炮台等等的軍事古蹟，但是每個軍事古蹟都各有特色的，松林廢堡及炮台遺址比之前去過的軍事古蹟更有「戶外博物館」的感覺，每一個位置都有清晰的資料牌，是一個認識和感受歷史的好地方。

總結步行路線：香港大學站A2出口＞石寓＞旭龢道公廁＞龍虎山環境教育中心＞龍虎山郊野公園一號亭＞松林廢堡＞維多利亞城界碑（克頓道距旭龢道400米附近）＞正園花園＞旭龢道



接下來部分是我的龍虎山行山的體驗分享（按圖看清路線及沿途風光）👇👇👇

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龍虎山環境教育中心於2008年4月16日正式開幕，設立中心的目的是藉著互動學習感受自然及建築環境，以了解氣候變化與社會的關係，並認識龍虎山及西半山（西營盤至中環的上方）的生態物種及文物建築。在官網有詳細介紹，亦有龍虎山的攻略方便遊人參考行程，當中的龍虎山漫遊地圖非常詳盡，畫風可愛，就好像去旅行時在酒店放著的郊遊地圖呢！

在龍虎山環境教育中心開始走的一段路都非常平坦易行，不但多樹蔭，又多休息位，走起來好舒服！

按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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松林砲台又稱為龍虎山炮台，建於1900年代，位於香港島龍虎山克頓道附近，是眾多建於維多利亞港兩岸的海防砲台之一。炮台位處海拔307米，為香港海拔最高的炮台，其作用和鯉魚門相同，是用來保護經維多利亞港西面出入的船隻，屬對海的砲台。

松林砲台作為海防砲台的生涯甚短，它在啟用後不久即被除役。在1923至1925年，它成為香港童軍的營地。直到1936年，由於軍方認為香港缺乏應對空襲的能力，松林砲台遂被改建為高射砲陣地。在1941年12月日軍進攻香港時，松林砲台被猛烈轟擊，守軍被迫棄守。在日據時期，松林砲台未有被使用，而英軍於戰後亦未有再使用此地。

按圖看清路線及探秘松林砲台、維多利亞城界碑👇👇👇

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小感想：

今次的龍虎山之行輕鬆無難度，適合喜歡軍事古蹟、短程行山和下午出發的朋友！今次專注行龍虎山和參觀松林廢堡及炮台遺址，也順道遊附近一帶的歷史建築。個人覺得松林廢堡好值得一去，遺跡保存得相當完整，沿著松林砲台歷史徑走，位置集中和資料詳盡，一定不會錯過遺跡的其他部分呢！

而且龍虎山東南接太平山，南面接西高山，西南接摩星嶺，北接石塘咀，可以順道遊多個地方，一般會把西高山和太平山放在旅程的最後，可以在西高山欣賞日落或山頂欣賞夜景；也可以去薄扶林水塘；如果你喜歡軍事古蹟，也可以把摩星嶺加入行程中呢！

以下是我的龍虎山行山路線：

3:35pm 到達香港大學站，在A2出口出

3:59pm 到達石寓

4:09pm 到達龍虎山環境教育中心

4:29pm 到達龍虎山郊野公園一號亭

4:47pm 到達龍虎山郊野公園路牌

4:57pm 到達松林砲台歷史徑

5:49pm 離開松林廢堡

6:04pm 到達維多利亞城界碑（克頓道距旭龢道400米附近）

6:08pm 到達正園花園

6:14pm 到達旭龢道



前往龍虎山的交通：今次的龍虎山行山路線會直接在香港大學站A2出口出發，不需要再額外乘搭其他交通工具！如果比較懶是可以在香港站乘搭3號小巴在旭龢道（赫頓大廈）下車，車程大約15分鐘！



【本文獲「自由旅生」授權轉載。】