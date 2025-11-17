元荃古道行山路線！荃灣至深井靚景行山郊遊徑　睇青衣+青馬大橋

【行山路線】元荃古道郊遊徑行山路線攻略！元荃古道連接元朗與荃灣，可飽覽青衣、藍巴勒海峽、汀九橋、青馬大橋及大嶼山的美景，當中荃灣至深井路段可一次過睇靚景、公立學校遺址、竹林以及賞花好去處，新手3小時就可以完成，是個假日郊遊的好選擇！

元荃古道行山路線|荃灣深井行山郊遊徑 賞青衣/青馬大橋|交通攻略

（漁護署圖片）

昔日新界元朗十八鄉一帶村民會將農作物挑往荃灣市集販售，元荃古道是以前村民來往元朗、荃灣的路徑。元荃古道郊遊徑風景多變化，可以飽覽到青衣、藍巴勒海峽、汀九橋、青馬大橋及大嶼山的美景，沿途亦會看到樹林、群山及石澗的景色，更會經過紫藤花及紫色睡蓮賞花好去處。加上難度較低，新手3至4小時左右就可以完成荃灣至深井路段，因此一向是熱門靚景行山路線。

（漁護署圖片）

元荃古道郊遊徑行山路線【前往方法/交通】

乘搭39M、30、30X或39A到荃灣港安醫院巴士站下車起步。

元荃古道郊遊徑行山路線【石龍拱】

於荃灣港安醫院巴士站下車後，到斜對面梯級上行至馬路，先要上越過引水道再上走往下花山，途中需行上 577級樓梯，雖然這段路程較為吃力，但是兩旁都有樹蔭，陰陰涼涼不算太曬。

經過小村屋回頭所見景色逐漸開揚，途中會經過禾雀花林，每年3月花期，在樹枝上一串串的吊下來，形成震撼的花瀑布。

離開禾雀花林，又是緩緩上山的路。這段開始都是基本上無樹蔭的路，所以防曬和帽都很重要，途中亦有不少涼亭給大家休息。遇見分岔路根據指示牌方向左轉。

沿路上山後，視野廓然開朗，青馬大橋和汀九橋一同出現，橋下的船隻不斷穿梭。繼續步行便到達石龍拱涼亭。

這裏叫作「石龍拱」，原因與地形有關，被草坡覆蓋的山巔上偶爾凸出巨石，而且延綿數里像條龍脈，因而得名。石龍拱位處高地，可享有無敵廣闊風景，能夠清楚遠眺青馬大橋美景以及藍巴勒海峽、青馬大橋、大嶼山等景色，十分開揚舒服，打卡不能錯過！

+ 3

元荃古道郊遊徑行山路線【蓮花山公立學校】

在石龍拱分岔位選擇右路前進，往西北邊走入林蔭，可以找到荒廢了的蓮花山公立學校。學校廢墟被樹藤纏繞，荒涼卻帶深幽感覺，不少山友都愛在這兒打卡。由於天花已塌下，從內裡拍照，別有洞天。

另有出名的打卡點在旁，就是一條舊式水泥滑梯。建議只遠觀拍照，不要爬上去，小心結構受損有危險性。

元荃古道郊遊徑行山路線【清快塘喜香農莊】

繼續往前走，會到田夫仔營地，還會經過一段小小的清幽竹林。走過田夫仔後，便會經過營地，向左走可以往清快塘下山，這裏就是被譽為「深井後花園」的賞花天堂！

清快塘內有一個喜香農莊，喜香農莊開業已接近20年，地點隱世，位於深井清快塘村內，每逢3至4月踏入紫藤花盛開季節，可以免費入場觀看一串串紫藤花、蓮花池等等，每年都有會不少人慕名而來。

+ 4

元荃古道郊遊徑行山路線【離開方法】

最後下山到深井離開，有多條巴士、小巴線可選擇，如九巴53到荃灣或元朗、234C到觀塘、52X到屯門、城巴962B到銅鑼灣等。

元荃古道郊遊徑行山路線（荃灣至深井路段）

路線：荃灣港安醫院 > 下花山 > 石龍拱 > 田夫仔 > 蓮花山公立學校 > 清快塘喜香農莊 > 深井

全長：10.8公里

需時：約3小時

交通：乘搭39M、30、30X或39A到荃灣港安醫院巴士站下車起步。

