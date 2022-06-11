西貢行山︱漫遊風箏聖地大坑墩　直上大嶺峒俯瞰龍蝦灣無敵海景

大坑墩是放風箏和野餐的好地方，直上大嶺峒俯瞰龍蝦灣和西貢無敵大海景，豁然開朗。轉入相思灣形同走進隱世小村莊，寧靜的小沙灘尚未成為打卡熱點，能享受片刻的寂靜，適合親子和新手郊遊。



日期：1-5-2021

路線：大坑墩 ›大嶺峒 ›龍蝦灣 › 相思灣 ›大坳門

時間：2.5小時（不包括休息和拍照）

長度：3km

交通：鑽石山地鐵站搭91號巴士在大坳門下車，回程則反之

注意事項：上大嶺峒多梯級，沿途沒有補給，夏天宜帶備足夠水



煩惱著去哪裡和小朋放風箏？大坑墩是不二的選擇。

風箏聖地大坑墩，按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 6

沿著龍蝦灣郊遊徑一直走，爬上樓梯路，大概走45分鐘就會到大嶺峒觀景台，也是標高柱的位置。

龍蝦灣無敵大海景，按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 6

沿著龍蝦灣路回程的路上，可順便造訪相思灣。那些沿海的小白屋和沙灘的小船，洋溢了歐洲小漁村的風情。

相思灣隱世小沙灘，按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 1

家裡看不到海景，總是喜歡行山時擁抱無敵大海景，平衡一下心理。這條輕鬆簡單的路線能一次過滿足我背山望海的心願，且找到隱世幽靜小沙灘，教人如何不賞心悅目呢？香港可以發掘的山野美景數不勝數，有待大家細心探索。

【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】